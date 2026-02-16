¡ÚÆüËÜ·Ð±Ä¡ßºÑÀ¸²ñ¼¢²ì¸©ÉÂ±¡¡ÛÌó700Ì¾¤ÎÉ¾²Á±¿ÍÑ¤ò»æ¤«¤éÃ¦µÑ¡£µëÍ¿¡¦¾º¿Ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¿Í»öÀ©ÅÙ¤ò¼Â¸½
º¸¡ËºÑÀ¸²ñ¼¢²ì¸©ÉÂ±¡¡¡»°ÌÚ¡¡¹±¼£¡¡±¡Ä¹
±¦¡ËºÑÀ¸²ñ¼¢²ì¸©ÉÂ±¡¡¡äÆÃ«¡¡¹°ÏÂ¡¡»öÌ³ÉôÄ¹
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ÎµÌé¡¢°Ê²¼ ÆüËÜ·Ð±Ä¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í²¸»òºâÃÄ ºÑÀ¸²ñ¼¢²ì¸©ÉÂ±¡¡Ê¼¢²ì¸©·ªÅì»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿Í»öÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Ìó700Ì¾¤Î¾ï¶Ð¿¦°÷¤òÍÊ¤¹¤ëÆ±±¡¤¬¡¢Excel¤ä»æ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¿Í»öÉ¾²Á±¿ÍÑ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢É¾²Á·ë²Ì¤òµëÍ¿¡¦¾º¿Ê¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¿Í»öÀ©ÅÙ¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡Û
ºÑÀ¸²ñ¼¢²ì¸©ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¡¢Excel¤ä»æ¤òÍÑ¤¤¤¿¿Í»öÉ¾²Á±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¿ÊÄ½¤ÎÇÄ°®¤ä½¸·×¡¢É¾²Áº¬µò¤Î´ÉÍý¤ËÂ¿¤¯¤Î¹©¿ô¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É¾²Á·ë²Ì¤¬½è¶ø¤Ø½½Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¤Î¼Â¸úÀ¤ä¿¦°÷¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±±¡¤Ç¤ÏÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÈµëÍ¿À©ÅÙ¤òÆ±»þ¤Ë¸«Ä¾¤¹È´ËÜÅª¤ÊÀ©ÅÙ²þ³×¤ËÃå¼ê¤·¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ³ÆþÆâÍÆ¡¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢É¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤ä¿ÊÄ½¾õ¶·¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´À°¤ä½¸·×ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ç¸î¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥é¥Àー¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿É¾²ÁÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿À©ÅÙÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÔÆ°É¾²Á¤Îº¬µò¤òÆü¾ïÅª¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¡Ö¥á¥âµ¡Ç½¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¾²Á¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤òÍÑ¤¤¤¿ÁàºîÀâÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Ë»¤Ê¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ê¼þÃÎ¡¦ÄêÃå¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥âµ¡Ç½²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡ä
³Æ½¾¶È°÷¤ÎÉ¾²Á²èÌÌ¾å¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö¥á¥â¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´üÃæ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ»öÎã¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
¡¦»æ¡¦ExcelÃæ¿´¤Î±¿ÍÑ¤«¤é¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¸ú²Ì
¡¦ºÑÀ¸²ñ¼¢²ì¸©ÉÂ±¡¤¬¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤òÁªÄê¤·¤¿ÍýÍ³¡Ê¥³¥¹¥È¡¦ÁàºîÀ¡Ë
¡¦É¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÈµëÍ¿À©ÅÙ¤òÆ±»þ¤Ëºþ¿·¤·¤¿À©ÅÙ²þ³×¤Î¿Ê¤áÊý
¡¦´Ç¸î¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥é¥Àー¤ËÉ³¤Å¤±¤¿É¾²ÁÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ
¡¦¥á¥âµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÉ¾²Áº¬µò¤ÎÌÀ³Î²½¤È¿¦°÷¤Î¼«È¯Åª¤Ê³èÍÑ
¡¦É¾²Á°Ñ°÷²ñ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¥Çー¥¿²Ä»ë²½¡¦½¸·×µ¡Ç½
¡¦Æ°²èÇÛ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁàºîÀâÌÀ¤È¸½¾ì¿»Æ©¤Î¹©É×
※導入事例の詳細はこちら https://hyoka-navi.nkgr.co.jp/case/saiseikai-shiga/
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í²¸»òºâÃÄ ºÑÀ¸²ñ¼¢²ì¸©ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¢²ì¸©·ªÅì»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢µßµÞ°åÎÅ¡¦¤¬¤ó°åÎÅ¡¦°åÎÅ²ð¸îÏ¢·È¡¦Í½ËÉ°åÎÅ¤ò4¤Ä¤ÎÃì¤È¤¹¤ëµÞÀ´üÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£µþ¼¢¥¨¥ê¥¢Í£°ì¤Î¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê´ðÃÏÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¹â¤¤µßµÞ°åÎÅ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¡¢Ë»¤·¤¯¡¢»þ´ÖÆâ¤Ë¶ÐÌ³¡×¤ò·Ç¤²¤¿¿¦¾ìÊ¸²½¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.saiseikai-shiga.jp/
¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤Ï¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿Í»öÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¡¦³¬ÁØ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿É¾²Á¥·ー¥È¤ÎºîÀ®¡¢¿ÊÄ½´ÉÍý¡¢É¾²Áº¬µò¤ÎµÏ¿¡¢ÌÜÉ¸´ÉÍý¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯»Ù±ç¤Ê¤É¤òÉ¸½àµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¡¢À©ÅÙ¤Î·Á³¼²½¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶¶ËÜ ÎµÌé
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô»ûÆâ2ÃúÌÜ13ÈÖ3¹æ
ÀßÎ©¡§1999Ç¯¡ÊÆüËÜ·Ð±Ä¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È¡§1967Ç¯¡Ë
URL¡§https://www.nkgr.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç Â¾
