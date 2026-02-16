¡Ú³«ºÅÊó¹ð¥ì¥Ýー¥È¡ÛÂè18²ó ÊªÎ®³×¿·¥»¥ß¥Êー¤ò2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò Á¥°æÁí¸¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¸¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶¶ËÜÄ¾¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÁ¥°æÁí¸¦SC¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ÖÂè18²ó ÊªÎ®³×¿·¥»¥ß¥Êー2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥»ー¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
1969Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢±¿Á÷¡¦ÁÒ¸Ë¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë3PL¡Ê¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆÃ¤ËÆüÇÛ¿©ÉÊ¤ä³°¿©»º¶È¸þ¤±¤Î¿©ÉÊÍ¢Á÷¡¦ÊÝ´É¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ö¶È¤ÏÊªÎ®¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢²½³ØÉÊÍ¢Á÷¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¦ÈÎÇä¡¢IT¡ÊDX¡Ë¡¢ÊÝ¸±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿©ÉÊ¤äÎ¹´Û¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤Þ¤ÇÂ¿³Ñ²½¡£¡Ö°ì¶ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥é¥ê¤È¸÷¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¡¹¤Î¿©À¸³è¤ä»º¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥»ー¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖÏ¢Ë®·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤¬ÆÈÎ©ºÎ»»À©¤Ç·Ð±Ä¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤òÊÝ¤Ä·Ð±Ä¼êË¡¤Ç¤¹¡£³Æ¼Ò¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢²£¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤ÈÂ¿³Ñ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÆâÍÆ
¡¦2026Ç¯¤Î»þÎ®Í½Â¬¤È¼è¤ë¤Ù¤¶ñÂÎÅª¼ÂÁ©ºö
¡¦ËÜ¶È¤Î¡Ö¿¼²½¡×¤È¿·µ¬»ö¶È¤Î¡ÖÃµº÷¡×¤ò Î¾Î©¤µ¤»¤ë¼êË¡
¡¦¼Ò°÷¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¡Ö¿Í¤ò³è¤«¤¹¡×¿Íºâ°éÀ®
¹ÖºÂÆâÍÆ[É½: https://prtimes.jp/data/corp/59144/table/1145_1_929047473258b34cbc1958b02ac8830c.jpg?v=202602160951 ]
³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡Äø¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～17:00
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§2-2-1 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー£´³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡ÖÅìµþ¡×±ØÃÏ²¼Ä¾·ë¡ÊÈ¬½Å½§ÃÏ²¼³¹·ÐÍ³¡Ë
Èñ¡¡¡¡ÍÑ¡§°ìÈÌ²Á³Ê¡§39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë/1Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ°÷²Á³Ê¡§30,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë/1Ì¾ÍÍ
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§±¿Á÷¡¦ÊªÎ®²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¤ÎÊý
²ñ¼Ò¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¸¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÊªÎ®¤ÎÀè¿Ê¥â¥Ç¥ë´ë¶È¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿·µ¬²Ù¼ç³ÍÆÀ¡¢±¿ÄÂ¸ò¾Ä¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¡¢¿Í»ö¡¦ÄÂ¶âÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®ÊªÎ®´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¾ìÌ©Ãå·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤«¤é350¼Ò°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®ÊªÎ®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥°æÁí¸¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©104-0028¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー35³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜ Ä¾¹Ô
ÀßÎ©¡§2000Ç¯5·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§9,800Ëü±ß
£Ô£Å£Ì¡§03-4223-3163