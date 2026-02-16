³Ø·ÝÂç³Ø¤Î¥Ðー¡Ö¿´¿ì¡×¤¬¡¢¡ÈàÝàê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¡É¡ÖµÊÃã¿´¿ì¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
⚫︎ ³Ø·ÝÂç³Ø¤Î¥Í¥ª¥«¥é¥ª¥±¥Ðー¡Ö¿´¿ì¡×¤«¤é¡¢Ãë¶ÈÂÖ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
⚫︎ »ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³ ¡ß Á´ÀÊµÊ±ì²Ä ¡ß »þ´Ö²Ý¶âÀ©¡£Äó¶¡¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥¯¥êー¥à¥½ー¥À3¼ï¤Î¤ß¡£
³Ø·ÝÂç³Ø±Ø À¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡£¡Ú¾¼ÏÂ¤ÎÈþ³Ø¤¬¡¢ÎáÏÂ¤òËá¤¯¡Û¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Í¥ª¥«¥é¥ª¥±¥Ðー¡Ö¿´¿ì (¤·¤ó¤¹¤¤(https://www.sinsui-gakudai.com/)¡Ë¡×¤Ï¡¢Ãë¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÈàÝàê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¡É¡ÖµÊÃã¿´¿ì¡×¤ò¡Î2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ¡Ë¡Ï¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖàÝàê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×µÊÃãÅ¹¤È¤Ï¡¢ »ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¤·¤«¤â¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä·Ú¿©¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÎÙ¤Î¥³ー¥ÒーÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÅöÆü¥ì¥·ー¥È¤ÎÄó¼¨¤Ç¡¢²ñ·×10%OFF¡£Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¯¥êー¥à¥½ー¥À3¼ï¤Î¤ß¡£
¤¢¤¨¤ÆàÝàê¤òÄó¶¡¤»¤º¡¢³¹¤Î¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³¡¦Á´ÀÊµÊ±ì²ÄÇ½¡¦»þ´Ö²Ý¶âÀ©¤Ç¡¢¡ÈÃíÊ¸¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÚºß¡É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
µÊÃã¿´¿ì ¥í¥´
µÊÃã¿´¿ì ´ë²è¥×¥í¥»¥¹
´ë²èÇØ·Ê¡Ê¡ÈàÝàê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ë
³Ø·ÝÂç³Ø¤Ë¤Æ¡¢Ìë¶å»þ¤«¤é¥Ðー¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¿´¿ì¡£Ãë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤ÏµÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·³Ø·ÝÂç³Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈþÌ£¤·¤¤àÝàê²°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Î´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢àÝàê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊàÝàê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤ÎàÝàê¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶áÎÙ¤ÎàÝàê²°¤òÃµ¤¹¤È¤¡¢Çº¤àÍýÍ³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µÊ±ì²ÄÇ½¤Ê¤ªÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¶á¾ì¤ÇàÝàê¤òÇã¤¤¡¢Ãë´Ö¤Ë¿´¿ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Õ¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Â¾Å¹¤ÇÇã¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¤ò¡¢¿´¿ì¤Ç°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¡£¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö¿´¿ì¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¾ì½ê¤Î¤ß¡£°û¤ßÊª¤ÏÁ´¤Æ»ý»²¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ñÅ·Îõ¤Ê°Æ¡£ÉÕ¿ï¤·¤Æ¡¢³ØÂç¶áÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿àÝàê¤ÈÅöÆü¥ì¥·ー¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð³ä°ú¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤â»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Æ¡¹¤¬¹¥¤ß¤ÎàÝàê¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤Î¼«¿®¤¢¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìÀÐ»°Ä»¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ ¡Ö£±.¶¥¹çÅ¹(àÝàê²°)¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö£².µÊ±ì²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢£²¤Ä¤Î²ÝÂê¤âÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤·¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ÈàÝàê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¡É¡ÖµÊÃã¿´¿ì¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µÊÃã¿´¿ì¤È¤Ï¡©
ÆÃÄ§£±. ¥É¥ê¥ó¥¯¡¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯»ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³
¢¨³ØÂç¶áÊÕ¤Î¥³ー¥Òー²°¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡ÜÅöÆü¥ì¥·ー¥ÈÄó¼¨¤Ç¡¢¤ª²ñ·×¤¬10%OFF¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅöÆüÊ¬¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨ÅÓÃæ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤â²ÄÇ½
¢¨Æ÷¤¤¤Î¤¢¤ë¤´ÈÓÎà¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¤ª¿å¤ÎÄó¶¡¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
ÆÃÄ§£². Á´ÀÊµÊ±ì²ÄÇ½
Å¹Æâ¤ÏÁ´ÀÊµÊ±ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§£³. »þ´Ö¤´¤È¤Î¥Á¥ãー¥¸À©¡ÊÂÚºß¤¹¤ë¤Û¤É¤ªÆÀ¡Ë
1»þ´ÖÌÜ¡§1h / 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2»þ´ÖÌÜ¡§1h / 800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
3»þ´ÖÌÜ°Ê¹ß¡§1h / 600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2»þ´Ö°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ç¥¯¥êー¥à¥½ー¥À1ÇÕÌµÎÁ
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸¤Ê¤·¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÆÃÄ§£´. Å¹ÆâÄó¶¡¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï3¼ïÎà¤Î¤ß
¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡Ê£±.¥á¥í¥ó¡¿£².¤¤¤Á¤´¡¿£³.¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¡Ë³Æ500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÊÃãÅ¹¹¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Í¤¨È´¤¤¤¿3¤Ä¤Î¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤Î¤ß¤òÄó¶¡¡£²û¤«¤·¤¤Ì£¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¹á¤ê¤¬»Ä¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾åÉÊ¤Ç¤Û¤ó¤Î¤êÂç¿Í¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡É¤¬¡ý¡£¥·¥í¥Ã¥×¤òÂ¤¹¤³¤È¤Ç°û¤ß´·¤ì¤¿´Å¤¤¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£
ÆÃÄ§£µ. »ÙÊ§¤¤¤ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Î¤ß
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡ÊÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡Ë¤Î¤ßÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¡¢Youtube´Õ¾Þ¤â¡¢Î¹¹Ô¤ÎºîÀï²ñµÄ¤â¡£¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚOK¡Û
¡¦ÅÅ¸»ÍøÍÑ²ÄÇ½¡¡¡¦Wi-FiÍøÍÑ²ÄÇ½¡¡¡¦ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»²ÄÇ½¡¡¡¦Zoom²ñµÄ²ÄÇ½¡¡¡¦²¾Ì²²ÄÇ½
¡ÚNG¡Û
¡¦¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡¡¡¦ÂçÀ¼¤Ç¤Î²ñÏÃ or ÄÌÏÃ¡¡¡¦°Ø»Ò¤ËµÓ¤ò¾è¤»¤ë¡¡¡¦ÌÂÏÇ¹Ô°ÙÁ´ÈÌ¡¡¡¦²¾Ì²¤Ë¤è¤ë¤¤¤Ó¤
ÏÂ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥êー¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
µÊÃã¿´¿ì ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤âÈÎÇä
ÄêÈÖÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢µÊÃã¿´¿ì¤Î¥í¥´¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê : 7800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥ºÅ¸³« : M, L, XL, XXL
¥«¥éーÅ¸³« : ¥°¥ìー, ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥á¥í¥ó¡¢¥¹¥È¥ê¥Ù¥êー¡¢¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ
¡Ú³«ºÅÆü»þ : 2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00-17:00¡Û
¾åµÆü»þ¤Ë¤Æ¡¢µÊÃã¿´¿ì¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢ÅöÅ¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ´Ö¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»þ´Ö¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£Âç¤¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í¿ôÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§µÊÃã¿´¿ì¡Ê¤¤Ã¤µ ¤·¤ó¤¹¤¤¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂëÈÖ3-7-4 Îë¤äÂè3¥Ó¥ë3F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§³Ø·ÝÂç³Ø±Ø À¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡£
¥ªー¥×¥óÆü¡§¡Î2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ¡Ë¡Ï
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÎµÊÃã¡§10:00～17:00¡Ï¡¿¡Î¥Ðー¡§21:00～¡Ï
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ±Ä¶È»þ´Ö¤ò¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
µÊ±ì¡§Á´ÀÊµÊ±ì²Ä
»ý¤Á¹þ¤ß¡§¥É¥ê¥ó¥¯¡¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Ä¡ÊÆ÷¤¤¤Î¤¢¤ë¤´ÈÓÎà¤Î¤ßÉÔ²Ä¡Ë
»ÙÊ§¤¤¡§ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Î¤ß
¸ø¼°SNS¡§Instagram : @kissa_sinsui(https://www.instagram.com/kissa_sinsui/)
¥Ðー¥¿¥¤¥à : ¿´¿ì ³Ø·ÝÂç³Ø
https://www.sinsui-gakudai.com/
¡ö¹â²òÁüÅÙ²èÁü¤ä¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¤´ÆþÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£