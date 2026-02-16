¡Ú·Ü¾Ð¡Û¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö·Ü¾Ð¡Ê¤È¤ê¤·¤ç¤¦¡ËÅÚÏ¤Å¹¡×2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
SRS¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNIS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄÏ¢Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¤«¤é¤¢¤²¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹ ¡Ö·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¡×¤ò2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ü¾Ð¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢³¤³°¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¤«¤é¤¢¤²¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ¤ÎËÜ¾ìÅâÍÈ¤²¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤æÅâÍÈ¤²ÉôÌç¤È¥Á¥¥óÆîÈÚÉôÌç¤Î2ÉôÌç¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æÅâÍÈ¤²ÉôÌç¤Ç¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ü¾Ð¡×¤Î¤«¤é¤¢¤²¤Ï¡¢ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¹ñ»º¼ã·Ü¤òÄ¹»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£Ãë¿©¤Î¤ªÊÛÅö¡¢ÈÕ¸æÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¤ª¿©»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¤«¤é¤¢¤²¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¡×2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°11»þ¥ªー¥×¥ó¡ª
¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ö·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¡×¤ÏJR±§ÅÔµÜÀþ¤ÎÅÚÏ¤±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¤ÎLINE ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤¿¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç»öÁ°¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¦ÉÊ¤ò¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¸¥åー¥·ー¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤«¤é3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ±Å¹¤Ç500 ±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¼¡²ó¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²1 ¸Ä¥µー¥Ó¥¹·ô¡×¤ò¤ªÇÛ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãë¿©¤Î¤ªÊÛÅö¡¢ÈÕ¸æÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¤ª¿©»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¤«¤é¤¢¤²¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹Ì¾:·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹
½»½ê:ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔËÌ¶èÅÚÏ¤Ä®2-23-7 ½©»³¾¦»ö¥Ó¥ë1F
TEL: 048-788-5111
¢¨»öÁ°¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«LINE ÃíÊ¸¤«¤é¤É¤¦¤¾
±Ä¶È»þ´Ö:11:00～14:00 / 16:00～20:00
ÄêµÙÆü:ÌÚÍËÆü
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://store.nis-torisho.com/detail/496/
LINE¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lin.ee/sgxbTVV
¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¡×¤Î¥á¥Ë¥åー
¡Ö¥¸¥åー¥·ー¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¡×¤ò¡¢2·î17Æü～19Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÅÚÏ¤Å¹¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¸¥åー¥·ー¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î17Æü～19Æü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!
¥¸¥åー¥·ー¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX
¥¸¥åー¥·ー¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¡¡350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·Ü¾ÐÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¡×5¸ÄÆþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¤Ï¡¢¶úÉÕ¤¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ê¢¤´¤·¤é¤¨¤Ë¤â¡¢¥°¥ëー¥×¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦¤Î¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤«¤é3Æü´Ö¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥¸¥åー¥·ー¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX ¡×¤Ï¡¢1Æü100¿©¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1¸Ä¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¥ªー¥×¥óµÇ°¥¯ー¥Ý¥ó¾ðÊó¡Û
¥¯ー¥Ý¥ó²èÁü¤ò¤ªÅ¹¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ë¡ª
¡¦ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î¡Ö¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²¡×1¸Ä¥µー¥Ó¥¹
¡¦Í¸ú´ü¸Â¡§2026Ç¯3·îËöÆüËø
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¡Ê¸ÂÄê¡Ë
¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡§Å¹Æ¬¤Ç¥Á¥é¥·±¦²¼¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤òÄó¼¨¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó²èÁü¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ªー¥×¥óµÇ°¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤´ÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ»ö¹à
¡¦·Ü¾Ð ÅÚÏ¤Å¹¤Î¤ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²Äº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ç¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç1²ó¸Â¤êÍ¸ú
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²»þ¤ËÅ¬ÍÑ
·Ü¾Ð¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤´¾Ò²ð
1:¥¸¥åー¥·ー¥à¥Í¤«¤é¤¢¤²
¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ÇÄã»éËÃ¡¢Ä¶¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¹ñ»º¤Î¥à¥ÍÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ü¾ÐÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤ËÄ¹»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤ß¤Õ¤Ã¤¯¤é½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤é¤¢¤²¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥¿¥ì¤¬¤·¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
2:¥Á¥¥óÆîÈÚ
Âè8²ó¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚÉôÌç¡×ºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¡ª
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Á¥¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢´Å¿Ý¤È¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤¬ºÇ¹â¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹ ·Ü¾Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹ ·Ü¾Ð¤Ï¹ñÆâ³°¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«Ãæ¤Î¤«¤é¤¢¤²¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê2ÉôÌçºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ
¡¦ÅìÆüËÜ¤·¤ç¤¦¤æ¥À¥ìÉôÌç ºÇ¹â¶â¾Þ
¡¦¥Á¥¥óÆîÈÚÉôÌç ºÇ¹â¶â¾Þ
¢¡ ¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê14Ç¯Ï¢Â³¶â¾Þ¼õ¾ÞÅ¹
¡Ú·Ü¾Ð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
(1)¹ñ»º¼ã·Ü¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¿·Á¯¤ÊÆâ¤Ë¼êºî¶È¤Ë¤ÆÃúÇ«¤Ê²¼½èÍý¤òÅ°Äì¡£
(2)¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¸¥åー¥·ー¤Ê»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡£ÍâÆü¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÂçËþÂ!
(3)ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ï¡¢ÃæÄÅ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¾ßÌý¡¦À¸Õª¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¥Ùー¥¹¤ËÌîºÚ¡¦²Ì½Á¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ïー¥Ö¡õ¿ô¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÉ÷Ì£ÉÕ¤±¡¢Ä¹»þ´Ö½ÏÀ®¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(4)ÎÉ¼Á¤Ê·ÜÆù¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀäÌ¯¤Ê¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÎÌ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¡×¡Ö²¿¸Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¡×Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ËÜ³Ê»Å¹þ¤ß¤Î¤«¤é¤¢¤²¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ü¾Ð¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://nis-torisho.com/
FC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸Ãæ¡ª¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤É¤¦¤¾¡¡https://nis-torisho.com/franchise/
SRS¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SRS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSRS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³°¿©¡¦Ãæ¿©¤Ê¤É¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¡Ö¤Ë¤®¤êÄ¹¼¡Ïº¡×¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ¡¡¤µ¤óÅ·¡×¡ÖµÜËÜ¤à¤Ê¤·¡×¡Ö²ÈÂ²Äâ¡×¡ÖÆÀÆÀ¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¡Ö²óÅ¾¤¹¤·ËÌ³¤Æ»¡×¡Ö¤¹¤·ÊÛ·Ä¡×¡Ö·Ü¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©»ö»þ´Ö¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¡¢´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
