¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û¡Ö¤Ê¤¼½Å¤¤Ã½¿Ú¤¬³¤¤ËÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×Àè¿Í¤¿¤Á¤Î¶Ã¤­¤ÎÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¡ªÊ¡°æ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ËÉÚ±Ê°¦¤¬Ç÷¤ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò£Â£ÓÆüËÜ


Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¤Î¡ÖÉÚ±Ê°¦¤ÎÅÁÅýtoÌ¤Íè～¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°～¡×¡£2·î18Æü¤Ï¡¢¡ÖÁ¥Ã½¿Ú¡×¤òÊüÁ÷¡£





ÆñÇË¤·¤Æ¤â³¤¤ËÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¡ªËÌÁ°Á¥¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡ÖÁ¥Ã½¿Ú¡×


Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¤Î¡ÖÉÚ±Ê°¦¤ÎÅÁÅýtoÌ¤Íè～¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°～¡×¡£2·î18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÉÚ±Ê°¦¤¬Ê¡°æ¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡ÖÁ¥Ã½¿Ú¡×¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£


Á¥Ã½¿Ú¤Ï¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ±ýÍè¤·¤¿¾¦Á¥¡¦ËÌÁ°Á¥¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Á¥¤¬ÆñÇË¤·¤Æ¤â³¤¤ËÄÀ¤Þ¤º¡¢Î¹¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Ê²ÙÊª¤ò¼é¤ë¶â¸Ë¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£


¤½¤ó¤ÊÁ¥Ã½¿Ú¤ò¶ìÏ«¤Î¤¹¤¨¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¾¢¹©·Ý¡×¤òË¬¤Í¤¿ÉÚ±Ê°¦¡£¡Ö¤Ê¤¼½Å¤¤Ã½¿Ú¤¬³¤¤ËÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤½¤³¤Ë¤ÏÀè¿Í¤¿¤Á¤Î¶Ã¤­¤ÎÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª


ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Á¥Ã½¿Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÎò»Ë¡¢³¤¤ËÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¶Ã¤­¤ÎÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¡£



»ê¤ë½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¤«¤é¤¯¤ê¡×Å¥ËÀÂÐºö¤Î»Å³Ý¤±¤È¤Ï¡©


Á¥Ã½¿Ú¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢»ê¤ë½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¤«¤é¤¯¤ê¡×¡£Å¥ËÀÂÐºö¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÉÚ±Ê°¦¤â´¶Ã²¡ª


¤µ¤é¤ËÃ½¿Ú¤Î½ÐÍè¤òº¸±¦¤¹¤ë¡¢¹Å¤¤Ý°¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ê³Ý¤±¡×¤ËÄ©Àï¡ª¤½¤Î¶Ë°Õ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ê¤Î¿Ï¤Î¡Öºï¤ëÌÌ¡×¤ò¾ï¤ËÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½ÐÍè¤Ï!?



80Ç¯Á°¤ËÅÓÀä¤¨¤¿Á¥Ã½¿Ú¤ò7Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇÉü¸µ


¤ª¤è¤½50Ç¯Á°¤ËÁ¥Ã½¿Ú¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢£·Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¡¢¹©Ë¡¤È¤â¤ËÅö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÉü¸µ¡£


¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢Á¥Ã½¿Ú¤ÎÉü¸µÀ½ºî¤ò¹Ô¤¦¹©Ë¼¡£


¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤³°¤«¤é¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£



¾®ÌøÃ½¿Ú


¤Þ¤¿¡¢Ê¡°æ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë±ÛÁ°Ã½¿Ú¡¢Å£¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö»ØÊª¡×Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¾®ÌøÃ½¿Ú¤â¾Ò²ð¡£ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤±ÛÁ°Ã½¿Ú¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ËÇ÷¤ë¡£



¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡ÛÉÚ±Ê°¦¤ÎÅÁÅýtoÌ¤Íè～¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°～


¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡ÛËè½µ¿åÍË¤è¤ë£±£°»þ


¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û£Â£ÓÆü¥Æ¥ì


¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛÉÚ±Ê°¦


¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û(C)£Â£ÓÆü¥Æ¥ì


¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û


ÉÚ±Ê°¦¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤òË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£


Àè¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÖÅÁÅý¡×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢


¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ê¤ÉÅÁÅýÊ¸²½¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½¾õ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤­¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò


Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://www.bs4.jp/dentotomirai/(https://www.bs4.jp/dentotomirai/)


¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ûhttps://twitter.com/dentomirai(https://twitter.com/dentomirai)


¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/@dentoumirai(https://www.youtube.com/@dentoumirai)


¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@dentomirai(https://www.tiktok.com/@dentomirai)


¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/bs4_dentou_mirai/(https://www.instagram.com/bs4_dentou_mirai/)



ÁÇºà¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ·ïµ­»ö°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÆó¼¡»ÈÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£