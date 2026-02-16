¡ÖÂè4²ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ð¥éSASSEN¡Ê¥µ¥Ã¥»¥ó¡ËÁ´¹ñÂç²ñ in Åìµþ¡×2026Ç¯6·î14Æü(Æü)³«ºÅ·èÄê¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦Á´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥»¥ó¶¨²ñ¤Ï¡¢ITµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¡ÖSASSEN¡Ê¥µ¥Ã¥»¥ó¡Ë¡×¤ÎÁ´¹ñNo.1¥×¥ì¥¤¥äー¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖÂè4²óSASSENÁ´¹ñÂç²ñ¡×¤ò¡¢2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆüÈæÃ«¥¹¥«¥¤¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Îµ»¤È¥¹¥Ôー¥É¡¢¤½¤·¤ÆÀïÎ¬¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦SASSENºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£Âè4²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤òÆüÈæÃ«¥¹¥«¥¤¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë°Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÇ®¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÎÆ»¡ª´ØÅìËÜÉô¼çºÅ¸ø¼°Àï¤Ç¥·ー¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤»¤è
ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÅìËÜÉô¼çºÅ¸ø¼°Àï¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ø¼°Àï¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥·ー¥É¸¢¡×¤Ê¤É¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Á°¾¥Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2·îÅÙ¸ø¼°Àï¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«ºÅ¡Ê¿½¹þURL(https://forms.gle/fx3G5ydwDJn1KTCp8)¡Ë
3·îÅÙ¸ø¼°Àï¡§2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡Ê¿½¹þURL(https://forms.gle/ypXVXfcDReoy7MHW9)¡Ë
4·î～5·îÅÙ¸ø¼°Àï¡§ÆüÄø¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆSASSEN¸ø¼°SNSÅù¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¾å½Ü¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÊÂç²ñ¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¾ÞÉÊ¡¦¾Þ¶â¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂèÆóÃÆ°Ê¹ß¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè4²óSASSENÁ´¹ñÂç²ñ ³«ºÅ³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
Âç²ñÌ¾¡§Âè4²óSASSENÁ´¹ñÂç²ñ
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00～18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§ÆüÈæÃ«¥¹¥«¥¤¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¡Ê¢©105-0003 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£±ÃúÌÜ£±－£± ÆüÈæÃ«¥Õ¥©ー¥È¥¿¥ïー 11³¬¡Ë¡Êhttps://hibiya-skyc.jp/¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î¾å½Ü³«»ÏÍ½Äê
¢¨²ñ¾ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÆüÈæÃ«¥¹¥«¥¤¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿±Ä¾å¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Í½´ü¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ¥Ñー¥È¥Êー¡Ê¶¨»¿´ë¶È¡ËÍÍ¤òÊç½¸Ãæ
Âè4²óSASSENÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶¦¤ËÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ITµ»½Ñ¤ÈÉðÆ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSASSEN¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¶¨»¿¥á¥Ë¥åー¤Î¾ÜºÙ¡Ê¥×¥é¥óÊÌÆÃÅµÅù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚSASSEN¡Ê¥µ¥Ã¥»¥ó¡Ë¤È¤Ï¡Û
¥»¥ó¥µーÆâÂ¢¤ÎÅá¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢iPad¥¢¥×¥ê¤ÇÀµ³Î¤ËÈ½Äê¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£¡Ö²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤ÉðÆ»¡×¤òÈ¯¾Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ç¯ÎðÀÊÌÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬°ÂÁ´¤ËËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sassen.jp