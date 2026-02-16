¾ÆÄÅ¤Î´Ñ¸÷¤¬AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ªË¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¡Ö´Ñ¸÷AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2·î21Æü¤Ë³«ºÅ¡£ÀÅ²¬¸©¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ù±ç»ö¶È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò°ìÈÌ¸ø³«
2·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¥¤¥áー¥¸¡£ÂÎ¸³¼Ô¤Ë¤Ï¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ーÌ¾Êª¤Î¡Ö¤Þ¤°¤í¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¤ä¡Ö³ïÀá¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²°Âå±ÑÃË¡Ë¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´Ñ¸÷AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÍè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬¼çºÅ¤·¡¢»ö¶È±¿±Ä¼õÂ÷¼Ô¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤È¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼õÆþÂÎÀ©¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢³«È¯¡¦¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿´Ñ¸÷AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Ë¹¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î´Ñ¸÷AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ä»ÜÀß°ÆÆâ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¾ÆÄÅ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë»²²Ã·¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Î³¹¡¦¾ÆÄÅ¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ー¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁÛÄê¤·¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿´Ñ¸÷¾ðÊóÄó¶¡¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷»ÜÀß¤Î°ÆÆâ¤ä¼þÊÕ¾ðÊó¤Î¸¡º÷¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿·Á¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤ä´Ñ¸÷DX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿ÍÍè¾ì¼Ô¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¼õÆþÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ä´Ñ¸÷DX¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼õÆþÂÎÀ©¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿¸À¸ì´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ÎÄó¶¡
- Web¥¢¥¯¥»¥¹¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍèË¬¼ÔÆ°Àþ¤ÎÇÄ°®¡¦Ê¬ÀÏ
¤³¤ì¤é¤Î¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤Æ´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSHIZUOKA INBOUND TOURISM INNOVATION 2025¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬¼çºÅ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤È¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É²ÝÂê¤ò»ý¤Ä¼«¼£ÂÎ¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤òÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
- ²ñ¾ì¡§¾ÆÄÅ¤µ¤«¤Ê¥»¥ó¥¿ー¡ÊÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¡Ë
- ÆâÍÆ¡§
¡¡¡¡´Ñ¸÷AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥ÈÂÎ¸³
¡¡¡¡Â¿¸À¸ì¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷¡¦»ÜÀß°ÆÆâ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡ÂÎ¸³¼Ô¸þ¤±¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- ÂÐ¾Ý¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½
ËÜ¼Ò¤ÏÅìµþ¡¦¿·¶¶¤Î¡ÖÅìµþÃã¶È²ñ´Û¡×¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤ë´Ñ¸÷DX¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹
½êºßÃÏ¡§¢©105-0021 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2-8-5 ÅìµþÃã¶È²ñ´Û3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²°Âå±ÑÃË
ÀßÎ©¡§1967Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹¹ð¡¦ÊüÁ÷¶È³¦¸þ¤±¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±´Ñ¸÷¾ðÊó¤Î´ë²è¡¦È¯¿®¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢´Ñ¸÷DX»Ù±ç
