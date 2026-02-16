¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¡Û2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü ·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Åö¼Ò¤Ï¡¢2026 Ç¯ 3 ·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤² ¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¡Ê¥í¥°¥ß¡¼Finance ¼çºÅ¡Ë
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§2026 Ç¯2·î 17 Æü¡Ê²Ð¡Ë 19¡§00 - 20¡§00
¢£ ½ÐÀÊ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÅÄº¿ °êÉ×
¢£ »ëÄ°ÊýË¡¡§²¼µ URL ¤è¤ê¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ https://finance.logmi.jp/ir_live/927
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
IRÃ´Åö ÊÝÅÄ/ã·Æ£
Mail¡§ir@ncn-se.co.jp
TEL¡§050-1780-0250
