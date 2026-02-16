¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÛLee So¡Ê¥ê¥½¡Ë¸ÄÅ¸¡Ö¿´¤ÎÃæ¡×¤ò2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£¿§ÁØ¤ò½Å¤Í¡¢ºï¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢´¶¾ð¤äµ²±¤ÎÁØ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·ºî¤òÅ¸¼¨¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ Ãæ±û¶è GINZA SIX 6F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Lee So¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¿´¤ÎÃæ¡×¤ò2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
Lee So¡Ê¥ê¥½¡Ë¤Ï¡¢Íü²Ö½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÄ¦·¿·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÍèÆü¤·¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¡£¸½ºß¤âÆüËÜ¤Çºî²È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¿´¤ÎÃæ¡×¤È¤·¤¿ºîÉÊ·²¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î±ü¤ËÀÅ¤«¤ËÄÀÅÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤äµ²±¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿³¨²è¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤Î»¶Íð¤ä±À¡¦É÷¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¡ÖÎ¶¡×¤Îµ¤ÇÛ¤È¤·¤Æ²èÌÌ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çö¤¯±Ç¤ëÎ¶¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëºî²È¼«¿È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¿Í´Ö¡×¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lee So¤ÏºîÉÊ¤Î´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ³Î¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢³¨¤Î¶ñ¤ò½Å¤Í¤¿¤êºï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¿Ê¤á¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë¶öÁ³¤â¤Þ¤¿¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§ÁØ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤Ë¤¸¤ß¡¢»þ¤ËÄ¦¹ïÅá¤ÇÁß¤¼è¤é¤ì¤¿¼«¤é¤Î²èÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤¬¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Õ¾Þ¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ëÍ¾Çò¤äÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Lee So¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Lee So¡Ê¥ê¥½¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Âç³Ø±¡¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ»Å»ö¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¼ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤òÃµ¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡¢´¶Æ°¤·¤¿µ²±¤ä²¹¤«¤¤´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£Èþ¤·¤¤Âç¼«Á³¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢°¦Ç¤Ø¤Î°¦¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹¬Ê¡´¶¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¬Îò
2008Ç¯ ¥½¥¦¥ë·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»Â´¶È
2015Ç¯ ´Ú¹ñÍü²Ö½÷»ÒÂç³ØÄ¦·¿·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È
2017Ç¯ Æ«·Ý¹©Ë¼¤Ë¶ÐÌ³
2022Ç¯ Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»
¥°¥ë¡¼¥×Å¸
2021Ç¯ ¡Ö¥³¥¯¥ó3¿ÍÅ¸¡× Space K ¡ÊGwacheon¡¢´Ú¹ñ¡Ë
2024Ç¯ ¡ÖART SESSION¡× ¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¡ÊÅìµþ¡Ë
ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¾ìÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
¥×¥ì¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Lee So¡Ö¿´¤ÎÃæ¡×
²ñ´ü¡Ã2025Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡Ã10¡§30¡Á21¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß18»þÊÄ¾ì
²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãinfo.ginza@ccc.co.jp
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/event/magazine/52782-1339130213.html
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
ËÜ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤È⽇ËÜ⽂²½¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÅ¹ÊÞ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/
Facebook¡Ãhttps://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X¡Ãhttps://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://www.ccc-artlab.jp/
Instagram¡Ê@ccc_art_lab¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/ccc_art_lab/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp
³µÍ×
Lee So¡Ê¥ê¥½¡Ë¤Ï¡¢Íü²Ö½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÄ¦·¿·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÍèÆü¤·¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¡£¸½ºß¤âÆüËÜ¤Çºî²È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lee So¤ÏºîÉÊ¤Î´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ³Î¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢³¨¤Î¶ñ¤ò½Å¤Í¤¿¤êºï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¿Ê¤á¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë¶öÁ³¤â¤Þ¤¿¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§ÁØ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤Ë¤¸¤ß¡¢»þ¤ËÄ¦¹ïÅá¤ÇÁß¤¼è¤é¤ì¤¿¼«¤é¤Î²èÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤¬¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¡¢²º¤ä¤«¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Õ¾Þ¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ëÍ¾Çò¤äÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Lee So¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Lee So¡Ê¥ê¥½¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Âç³Ø±¡¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ»Å»ö¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¼ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤òÃµ¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡¢´¶Æ°¤·¤¿µ²±¤ä²¹¤«¤¤´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£Èþ¤·¤¤Âç¼«Á³¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢°¦Ç¤Ø¤Î°¦¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹¬Ê¡´¶¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¬Îò
2008Ç¯ ¥½¥¦¥ë·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»Â´¶È
2015Ç¯ ´Ú¹ñÍü²Ö½÷»ÒÂç³ØÄ¦·¿·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È
2017Ç¯ Æ«·Ý¹©Ë¼¤Ë¶ÐÌ³
2022Ç¯ Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»
¥°¥ë¡¼¥×Å¸
2021Ç¯ ¡Ö¥³¥¯¥ó3¿ÍÅ¸¡× Space K ¡ÊGwacheon¡¢´Ú¹ñ¡Ë
2024Ç¯ ¡ÖART SESSION¡× ¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¡ÊÅìµþ¡Ë
ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¾ìÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
¥×¥ì¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Lee So¡Ö¿´¤ÎÃæ¡×
²ñ´ü¡Ã2025Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡Ã10¡§30¡Á21¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß18»þÊÄ¾ì
²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãinfo.ginza@ccc.co.jp
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/event/magazine/52782-1339130213.html
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
ËÜ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤È⽇ËÜ⽂²½¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÅ¹ÊÞ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/
Facebook¡Ãhttps://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X¡Ãhttps://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://www.ccc-artlab.jp/
Instagram¡Ê@ccc_art_lab¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/ccc_art_lab/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp