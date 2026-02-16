¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥ªÆ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¾õÂÖ¤Î¿·µ¬ÄêÎÌÉ¾²Á¼êË¡¤ò¹½ÃÛ
¥¯¥é¥¤¥ªÆ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¾õÂÖ¤Î¿·µ¬ÄêÎÌÉ¾²Á¼êË¡¤ò¹½ÃÛ
Æü»º²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬ÌÚ ¿¸²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÆü»º²½³Ø¡×¡Ë¤ÈÅìËÌÂç³ØÂ¿¸µÊª¼Á²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÊÆÁÒ¶µ¼ø¡ÊÍý²½³Ø¸¦µæ½ê ¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢茺¸ý½Ú¶µ¼ø¡¢³¤¸¶µ»½Ñ¿¦°÷¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ªÆ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡Êcryo-TEM¡ËÃí1¤ÇAIÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¿ôÉ´Ëçµ¬ÌÏ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶²¼¤Ç¤Î¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ÎÊ¬»¶¾õÂÖ¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÎÌÉ¾²Á¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï2026Ç¯2·î4ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ²½³Ø²ñ»ï ACS Measurement Science Au ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¹â±öÇ»ÅÙ±ö¿åÃæ¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤¿¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»ÒÅà·ë»îÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼«Æ°¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¿ôÉ´Ëçµ¬ÌÏ¤Îcryo-TEM²èÁü¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¼ÁØ³Ø½¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Î¥¤¥º½èÍý¡¢ÆóÃÍ²½¡¦Î³»ÒÃê½Ð¡¢VoronoiÊ¬³äÃí2¤Ê¤É¡¢·èÄêÏÀÅª¤Ê²èÁü²òÀÏ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ê¥ÎÎ³»Ò°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¶õ´ÖÇÛÃÖ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬»¶¾õÂÖ¤òÅý·×Åª¤ËÄêÎÌÉ¾²Á¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÉ¸¤Ï¡¢Æ°Åª¸÷»¶Íð¡ÊDLS¡ËÂ¬ÄêÃí3¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÎ³·Â¤ª¤è¤ÓÊ¬»¶À¤Î»ØÉ¸¤ÈÎÉ¹¥¤ÊÁê´Ø¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¶É½êÅª¤ÊÊ¬»¶¥à¥é¤Ê¤É¼Â¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¶É½ê¹½Â¤¾ðÊó¤òÊä´°Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿±ö¿å¾ò·ï¤Ï¡¢CO2ÃÏÃæÃùÎ±¡ÊCCS¡Ë¤ª¤è¤ÓÀÐÌýÁý¿Ê²ó¼ý¡ÊEOR¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ²¼´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¤¿¹â¥¤¥ª¥ó¶¯ÅÙÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¾õÂÖ¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤Ë¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÅª°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ²òÀÏ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤Î¥Ê¥ÎºàÎÁ·Ï¤äÍÏÇÞ·Ï¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Ã¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ê¥ÎºàÎÁ±þÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºàÎÁÀß·×¡¦É¾²Á¤Î¹âÅÙ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ï¡¢²½³Ø°ÂÄêÀ¤ÈÉ½ÌÌ½¤¾þ¤ÎÍÆ°×¤µ¤«¤é¡¢CO2ÃÏÃæÃùÎ±¡ÊCCS¡Ë¤äÀÐÌýÁý¿Ê²ó¼ý¡ÊEOR¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÏ²¼»ñ¸»³«È¯ÍÑÅÓ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢¹â±öÇ»ÅÙ¤ÎÃÏ²¼¿åÃæ¤Ç¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤¬¶Ñ°ì¤ËÊ¬»¶¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÉ¾²Á¼êË¡¤Ç¤¢¤ëÆ°Åª¸÷»¶Íð¡ÊDLS¡Ë¤ä¾®³ÑXÀþ»¶Íð¡ÊSAXS¡ËÃí4 ¤Ï¡¢Î³·Â¤ä¹½Â¤¤òÊ¿¶ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê1¡Ë´õÇö·Ï¤Ç¤Ï»¶Íð¶¯ÅÙ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¡Ê2¡Ë¶É½êÅª¤Ê¶Å½¸¤äÊ¬»¶¥à¥é¤òÄ¾ÀÜÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶¤Ç¤ÎÈù»ëÅªÊ¬»¶¾õÂÖ¤ÎÄêÎÌÉ¾²Á¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
1.¡¡AIÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿¿ô¤Îcryo-TEM²èÁü¼èÆÀ¡¦Á°½èÍý
AI¶îÆ°¤Î¼«Æ°¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊyoneoLocrÃí5¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³Æ¥·¥ê¥«»îÎÁ¤Ë¤Ä¤¿ôÉ´Ëç¤Îcryo-TEM²èÁü¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó200Ëç¤òÄêÎÌ²òÀÏ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¤Ë¤Ï¿¼ÁØ³Ø½¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Î¥¤¥º½èÍý¤ÈÇØ·ÊÊäÀµ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¹â±öÇ»ÅÙ±ö¿åÃæ¤Ç¤âÎ³»Ò¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÃê½Ð¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡¡Î³»Ò¼«Æ°Ç§¼±¤ÈVoronoiÊ¬³ä¤Ë¤è¤ëÊ¬»¶ÅÙ¤ÎÄêÎÌ²½
²èÁüÃæ¤Î¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼±ÊÌ¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î³»Ò°ÌÃÖ¤Ë´ð¤Å¤¯VoronoiÊ¬³ä¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÎ³»Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÎ°èÌÌÀÑ¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌÌÀÑÊ¬ÉÛ¤ÎÊÑÆ°·¸¿ô¡ÊCV¡ËÃí6¤ò¿·¤¿¤ÊÊ¬»¶»ØÉ¸¤È¤·¡¢Î³»Ò¤ÎÀêÍÌÌÀÑÎ¨¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ë´Ö¤ÎÊ¬»¶¾õÂÖ¤Î°ã¤¤¤ò¼¡¸µ¥ì¥¹¤Ê¿ôÃÍ¤È¤·¤ÆÈæ³Ó²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¡¡É½ÌÌ½¤¾þ¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú
¥Þ¥í¥ó»À¡¢¥³¥Ï¥¯»À¡¢¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¡¢DL-¥ê¥ó¥´»À¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢L-¥¢¥é¥Ó¥Î¡¼¥¹¤ÇÉ½ÌÌ½¤¾þ¤·¤¿¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¡¢¤ª¤è¤ÓÌ¤½¤¾þÎ³»Ò¤ò4 wt%±ö¿åÃæ¤ÇÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÍµ¡»À¤Ç½¤¾þ¤·¤¿»îÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Î³»Ò´Öµ÷Î¥¤¬¶Ñ°ì¤ÇCV¤¬Äã¤¯¡¢¸²Ãø¤ÊÊ¬»¶°ÂÄêÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì¤½¤¾þ¤ª¤è¤ÓL-¥¢¥é¥Ó¥Î¡¼¥¹½¤¾þ»îÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Î³»ÒÌÌÀÑÎ¨¤¬Äã¤¯CV¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¶¯¤¤¶Å½¸·¹¸þ¤¬ÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4.¡¡½¾Íè¼êË¡¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤È¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶¤Ç¤Îµ¡¹½²ò¼á
ËÜ¼êË¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿CV¤È¡¢DLS¤Ë¤è¤ëÎ³·Â¤ª¤è¤Ó¥Ý¥êÊ¬»¶»Ø¿ô¡ÊPDI¡ËÃí7¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎÉ¹¥¤ÊÁê´Ø¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢²èÁü²òÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÉ¸¤¬´ûÂ¸¼êË¡¤ÈÀ°¹çÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÏµ¼±ö¿å¤Î¥¤¥ª¥ó¶¯ÅÙ¤ÏÌó2.0 mol/L¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤Ç¤ÏDebyeÄ¹Ãí8¤¬¥Ê¥ÎÎ³»Ò·Â¤ËÈæ¤Ù¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¯¡¢ÀÅÅÅÅª°ÂÄê²½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É½ÌÌ½¤¾þÍµ¡»À¤Ë°ÍÂ¸¤·¹â¤¤Ê¬»¶°ÂÄêÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶¤Ç¤ÏÍµ¡»À½¤¾þ¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎ¡¦¿åÏÂ¸ú²Ì¤¬¼ç¤Ê°ÂÄê²½Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÕµÁ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢cryo-TEM¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ê¥ÎÎ³»Ò´Ñ»¡¤ò¡¢ÄêÀÅª¤Ê¡Ö¸«¤ë¡×¼êË¡¤«¤é¡¢Åý·×Åª¤ËºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¡ÖÂ¬¤ë¡×·×Â¬¼êË¡¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿ÅÀ¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¤Î¥Ê¥ÎºàÎÁ¤äÍÏÇÞ·Ï¤Ë¤âÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ê¥ÎºàÎÁ¤ÎÀß·×¡¦É¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦ÄÌ´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Â¾¼ï¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¢É¸½àÅª¤ÊÉ¾²Á¼êË¡¤·¤Æ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»º¶È±þÍÑ¤È·×Â¬²Ê³Ø¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§
Direct Visualization and Quantitative Analysis of Silica Nanoparticle Dispersion States in Saline Solution via Cryo-TEM
·ÇºÜ»ï¡§
ACS Measurement Science Au¡ÊAmerican Chemical Society¡Ë
DOI¡§
10.1021/acsmeasuresciau.5c00158
¢£¡¡Ãí¼á
Ãí1¡§¥¯¥é¥¤¥ªÆ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡Êcryo-TEM¡Ë
Åà·ë¤·¤¿»îÎÁ¤ò±ÕÂÎÃâÁÇÎäµÑ²¼¤ÇÆ©²áÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ê´Ñ»¡¤¹¤ëµ»½Ñ¡£ÍÏÇÞÃæ¤Î¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î¾õÂÖ¤òÄ¾ÀÜ²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¡£
Ãí2¡§VoronoiÊ¬³ä
ÎÎ°è¤òÊ¿ÌÌ¾å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤ò´ð½à¤Ë¡¢ºÇ¤â¶á¤¤ÅÀ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ëÎÎ°è¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¿ô³Ø¼êË¡¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Î³»Ò¼þÊÕ¤Î¶õ´ÖÊ¬ÉÛ¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
Ãí3¡§Æ°Åª¸÷»¶Íð¡ÊDLS¡Ë
ÍÏ±ÕÃæ¤ÎÎ³»Ò¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢»¶Íð¸÷¤Î»þ´ÖÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÎ³·Â¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¼êË¡¡£ÂÎÀÑ²Ã½ÅÊ¿¶Ñ¤ÎÎ³·Â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
Ãí4¡§¾®³ÑXÀþ»¶Íð¡ÊSAXS¡Ë
XÀþ¤ò»îÎÁ¤Ë¾È¼Í¤·¡¢¾®³Ñ¤Ç»¶Íð¤µ¤ì¤¿XÀþ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¹½Â¤¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¼êË¡¡£¹âÇ»ÅÙ·Ï¤Ç¤Î¹½Â¤¤äÊ¬»¶¾õÂÖ¤ÎÉ¾²Á¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£
Ãí5¡§AI¶îÆ°¤Î¼«Æ°¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊyoneoLocr¡Ë
¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¼êË¡YOLO¡ÊYou Only Look Once¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æcryo-TEM¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸»þ¤ÎËì·ê¸¡½Ð¤ò¼«Æ°²½¡¦¹âÀºÅÙ²½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡£
Ãí6¡§ÊÑÆ°·¸¿ô¡ÊCV¡Ë
É¸½àÊÐº¹¤òÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç½ü¤·¤¿ÃÍ¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¿¶ÑÃÍ¤ò»ý¤Ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È´Ö¤Ç¤Î»¶¤é¤Ð¤ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼¡¸µ¥ì¥¹¤Ê»ØÉ¸¡£
Ãí7¡§¥Ý¥êÊ¬»¶»Ø¿ô¡ÊPDI¡Ë
DLSÂ¬Äê¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÎ³·ÂÊ¬ÉÛ¤Î¹¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£ÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤ÉÃ±Ê¬»¶¡ÊÎ³·Â¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
Ãí8¡§DebyeÄ¹
ÀÅÅÅÁê¸ßºîÍÑ¤¬Í¸ú¤ËÆ¯¤¯µ÷Î¥¤ÎÌÜ°Â¡£¥¤¥ª¥ó¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢¹â±öÇ»ÅÙ¤Ç¤ÏÀÅÅÅ¸ú²Ì¤¬¸º¼å¤¹¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Æü»º²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡´ë²è¼¼¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÅìËÌÂç³Ø
https://www.tohoku.ac.jp/
Æü»º²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬ÌÚ ¿¸²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÆü»º²½³Ø¡×¡Ë¤ÈÅìËÌÂç³ØÂ¿¸µÊª¼Á²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÊÆÁÒ¶µ¼ø¡ÊÍý²½³Ø¸¦µæ½ê ¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢茺¸ý½Ú¶µ¼ø¡¢³¤¸¶µ»½Ñ¿¦°÷¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ªÆ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡Êcryo-TEM¡ËÃí1¤ÇAIÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¿ôÉ´Ëçµ¬ÌÏ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶²¼¤Ç¤Î¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ÎÊ¬»¶¾õÂÖ¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÎÌÉ¾²Á¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï2026Ç¯2·î4ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ²½³Ø²ñ»ï ACS Measurement Science Au ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿±ö¿å¾ò·ï¤Ï¡¢CO2ÃÏÃæÃùÎ±¡ÊCCS¡Ë¤ª¤è¤ÓÀÐÌýÁý¿Ê²ó¼ý¡ÊEOR¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ²¼´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¤¿¹â¥¤¥ª¥ó¶¯ÅÙÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¾õÂÖ¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤Ë¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÅª°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ²òÀÏ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤Î¥Ê¥ÎºàÎÁ·Ï¤äÍÏÇÞ·Ï¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Ã¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ê¥ÎºàÎÁ±þÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºàÎÁÀß·×¡¦É¾²Á¤Î¹âÅÙ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ï¡¢²½³Ø°ÂÄêÀ¤ÈÉ½ÌÌ½¤¾þ¤ÎÍÆ°×¤µ¤«¤é¡¢CO2ÃÏÃæÃùÎ±¡ÊCCS¡Ë¤äÀÐÌýÁý¿Ê²ó¼ý¡ÊEOR¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÏ²¼»ñ¸»³«È¯ÍÑÅÓ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢¹â±öÇ»ÅÙ¤ÎÃÏ²¼¿åÃæ¤Ç¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤¬¶Ñ°ì¤ËÊ¬»¶¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÉ¾²Á¼êË¡¤Ç¤¢¤ëÆ°Åª¸÷»¶Íð¡ÊDLS¡Ë¤ä¾®³ÑXÀþ»¶Íð¡ÊSAXS¡ËÃí4 ¤Ï¡¢Î³·Â¤ä¹½Â¤¤òÊ¿¶ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê1¡Ë´õÇö·Ï¤Ç¤Ï»¶Íð¶¯ÅÙ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¡Ê2¡Ë¶É½êÅª¤Ê¶Å½¸¤äÊ¬»¶¥à¥é¤òÄ¾ÀÜÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶¤Ç¤ÎÈù»ëÅªÊ¬»¶¾õÂÖ¤ÎÄêÎÌÉ¾²Á¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
1.¡¡AIÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿¿ô¤Îcryo-TEM²èÁü¼èÆÀ¡¦Á°½èÍý
AI¶îÆ°¤Î¼«Æ°¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊyoneoLocrÃí5¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³Æ¥·¥ê¥«»îÎÁ¤Ë¤Ä¤¿ôÉ´Ëç¤Îcryo-TEM²èÁü¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó200Ëç¤òÄêÎÌ²òÀÏ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¤Ë¤Ï¿¼ÁØ³Ø½¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Î¥¤¥º½èÍý¤ÈÇØ·ÊÊäÀµ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¹â±öÇ»ÅÙ±ö¿åÃæ¤Ç¤âÎ³»Ò¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÃê½Ð¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡¡Î³»Ò¼«Æ°Ç§¼±¤ÈVoronoiÊ¬³ä¤Ë¤è¤ëÊ¬»¶ÅÙ¤ÎÄêÎÌ²½
²èÁüÃæ¤Î¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼±ÊÌ¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î³»Ò°ÌÃÖ¤Ë´ð¤Å¤¯VoronoiÊ¬³ä¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÎ³»Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÎ°èÌÌÀÑ¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌÌÀÑÊ¬ÉÛ¤ÎÊÑÆ°·¸¿ô¡ÊCV¡ËÃí6¤ò¿·¤¿¤ÊÊ¬»¶»ØÉ¸¤È¤·¡¢Î³»Ò¤ÎÀêÍÌÌÀÑÎ¨¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ë´Ö¤ÎÊ¬»¶¾õÂÖ¤Î°ã¤¤¤ò¼¡¸µ¥ì¥¹¤Ê¿ôÃÍ¤È¤·¤ÆÈæ³Ó²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¡¡É½ÌÌ½¤¾þ¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú
¥Þ¥í¥ó»À¡¢¥³¥Ï¥¯»À¡¢¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¡¢DL-¥ê¥ó¥´»À¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢L-¥¢¥é¥Ó¥Î¡¼¥¹¤ÇÉ½ÌÌ½¤¾þ¤·¤¿¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¡¢¤ª¤è¤ÓÌ¤½¤¾þÎ³»Ò¤ò4 wt%±ö¿åÃæ¤ÇÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÍµ¡»À¤Ç½¤¾þ¤·¤¿»îÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Î³»Ò´Öµ÷Î¥¤¬¶Ñ°ì¤ÇCV¤¬Äã¤¯¡¢¸²Ãø¤ÊÊ¬»¶°ÂÄêÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì¤½¤¾þ¤ª¤è¤ÓL-¥¢¥é¥Ó¥Î¡¼¥¹½¤¾þ»îÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Î³»ÒÌÌÀÑÎ¨¤¬Äã¤¯CV¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¶¯¤¤¶Å½¸·¹¸þ¤¬ÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4.¡¡½¾Íè¼êË¡¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤È¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶¤Ç¤Îµ¡¹½²ò¼á
ËÜ¼êË¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿CV¤È¡¢DLS¤Ë¤è¤ëÎ³·Â¤ª¤è¤Ó¥Ý¥êÊ¬»¶»Ø¿ô¡ÊPDI¡ËÃí7¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎÉ¹¥¤ÊÁê´Ø¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢²èÁü²òÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÉ¸¤¬´ûÂ¸¼êË¡¤ÈÀ°¹çÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÏµ¼±ö¿å¤Î¥¤¥ª¥ó¶¯ÅÙ¤ÏÌó2.0 mol/L¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤Ç¤ÏDebyeÄ¹Ãí8¤¬¥Ê¥ÎÎ³»Ò·Â¤ËÈæ¤Ù¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¯¡¢ÀÅÅÅÅª°ÂÄê²½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É½ÌÌ½¤¾þÍµ¡»À¤Ë°ÍÂ¸¤·¹â¤¤Ê¬»¶°ÂÄêÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹â±öÇ»ÅÙ´Ä¶¤Ç¤ÏÍµ¡»À½¤¾þ¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎ¡¦¿åÏÂ¸ú²Ì¤¬¼ç¤Ê°ÂÄê²½Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÕµÁ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢cryo-TEM¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ê¥ÎÎ³»Ò´Ñ»¡¤ò¡¢ÄêÀÅª¤Ê¡Ö¸«¤ë¡×¼êË¡¤«¤é¡¢Åý·×Åª¤ËºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¡ÖÂ¬¤ë¡×·×Â¬¼êË¡¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿ÅÀ¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¥·¥ê¥«¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¤Î¥Ê¥ÎºàÎÁ¤äÍÏÇÞ·Ï¤Ë¤âÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ê¥ÎºàÎÁ¤ÎÀß·×¡¦É¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦ÄÌ´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Â¾¼ï¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¢É¸½àÅª¤ÊÉ¾²Á¼êË¡¤·¤Æ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»º¶È±þÍÑ¤È·×Â¬²Ê³Ø¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§
Direct Visualization and Quantitative Analysis of Silica Nanoparticle Dispersion States in Saline Solution via Cryo-TEM
·ÇºÜ»ï¡§
ACS Measurement Science Au¡ÊAmerican Chemical Society¡Ë
DOI¡§
10.1021/acsmeasuresciau.5c00158
¢£¡¡Ãí¼á
Ãí1¡§¥¯¥é¥¤¥ªÆ©²á·¿ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡Êcryo-TEM¡Ë
Åà·ë¤·¤¿»îÎÁ¤ò±ÕÂÎÃâÁÇÎäµÑ²¼¤ÇÆ©²áÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ê´Ñ»¡¤¹¤ëµ»½Ñ¡£ÍÏÇÞÃæ¤Î¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î¾õÂÖ¤òÄ¾ÀÜ²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¡£
Ãí2¡§VoronoiÊ¬³ä
ÎÎ°è¤òÊ¿ÌÌ¾å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤ò´ð½à¤Ë¡¢ºÇ¤â¶á¤¤ÅÀ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ëÎÎ°è¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¿ô³Ø¼êË¡¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Î³»Ò¼þÊÕ¤Î¶õ´ÖÊ¬ÉÛ¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
Ãí3¡§Æ°Åª¸÷»¶Íð¡ÊDLS¡Ë
ÍÏ±ÕÃæ¤ÎÎ³»Ò¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢»¶Íð¸÷¤Î»þ´ÖÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÎ³·Â¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¼êË¡¡£ÂÎÀÑ²Ã½ÅÊ¿¶Ñ¤ÎÎ³·Â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
Ãí4¡§¾®³ÑXÀþ»¶Íð¡ÊSAXS¡Ë
XÀþ¤ò»îÎÁ¤Ë¾È¼Í¤·¡¢¾®³Ñ¤Ç»¶Íð¤µ¤ì¤¿XÀþ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¹½Â¤¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¼êË¡¡£¹âÇ»ÅÙ·Ï¤Ç¤Î¹½Â¤¤äÊ¬»¶¾õÂÖ¤ÎÉ¾²Á¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£
Ãí5¡§AI¶îÆ°¤Î¼«Æ°¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊyoneoLocr¡Ë
¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¼êË¡YOLO¡ÊYou Only Look Once¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æcryo-TEM¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸»þ¤ÎËì·ê¸¡½Ð¤ò¼«Æ°²½¡¦¹âÀºÅÙ²½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡£
Ãí6¡§ÊÑÆ°·¸¿ô¡ÊCV¡Ë
É¸½àÊÐº¹¤òÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç½ü¤·¤¿ÃÍ¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¿¶ÑÃÍ¤ò»ý¤Ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È´Ö¤Ç¤Î»¶¤é¤Ð¤ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼¡¸µ¥ì¥¹¤Ê»ØÉ¸¡£
Ãí7¡§¥Ý¥êÊ¬»¶»Ø¿ô¡ÊPDI¡Ë
DLSÂ¬Äê¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÎ³·ÂÊ¬ÉÛ¤Î¹¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£ÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤ÉÃ±Ê¬»¶¡ÊÎ³·Â¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
Ãí8¡§DebyeÄ¹
ÀÅÅÅÁê¸ßºîÍÑ¤¬Í¸ú¤ËÆ¯¤¯µ÷Î¥¤ÎÌÜ°Â¡£¥¤¥ª¥ó¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢¹â±öÇ»ÅÙ¤Ç¤ÏÀÅÅÅ¸ú²Ì¤¬¸º¼å¤¹¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Æü»º²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡´ë²è¼¼¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÅìËÌÂç³Ø
https://www.tohoku.ac.jp/