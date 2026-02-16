¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°Å¸ DBX2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëPagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:»³º¬¿¹Ô¡¢°Ê²¼:PagerDuty¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)¡¦13Æü(¶â)¤Î2Æü´Ö¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Åìµþ(JRÅìµþ±ØÆüËÜ¶¶¸ýÄ¾·ë)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°Å¸(DBX2026)¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°Å¸¡ÊDBX2026¡Ë
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)¡¦13Æü(¶â) 9:30¡Á17:30¡ÊÎ¾Æü¤È¤â9:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Åìµþ
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-7-12 ¥µ¥Ô¥¢¥¿¥ï¡¼5F
¼çºÅ¡§ÆüËÜ¶âÍ»ÄÌ¿®¼Ò¡Ê¥Ë¥Ã¥¥ó¡Ë
¸å±ç¡§¶âÍ»Ä£¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¶ä¹Ô¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ Â¾
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dbx.nikkin.co.jp/
¥»¥ß¥Ê¡¼ÅÐÃÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢3·î12Æü(ÌÚ)14:10¡Á14:50¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÌÀÆü¤â¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡§¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬Ã¥¤¦"¿®Íê"¤ò¼é¤ë¶âÍ»DX
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
PagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò
±Ä¶ÈÉô
ÊÂÌÚæÆ¸ã
¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¡Ö¿®ÍÑ¡×¤Ï¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¾ã³²¤Ïµ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£PagarDuty¤¬¤´°ÆÆâ¤¹¤ëËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢¡ÖÊÑ²½¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò²òÀâ¡£¶âÍ»¶È³¦¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤à¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Î¹©É×¡×¤ä¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢·Ð±Ä»ëÅÀ¤Ç¡Ö¤¤¤«¤Ë¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤ò¼é¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ÆÄº¤¯µ¡²ñ¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Àä¤¨¤¶¤ëÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¡Ö¶âÍ»DX¤Î»Ñ¡×¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ´üÃæ¤ÏÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¡Ê¥Ö¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡§Z-19¡Ë¤â½ÐÅ¸¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëIT±¿ÍÑ¡¦¾ã³²ÂÐ±þ²ÝÂê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¡¦¥·¥¹¥Æ¥à´Æ»ë¡¦¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë±¿ÍÑ´ðÈ×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡Û
¡¦´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°´ðÈ×¤Î¾ã³²¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½
¡¡¸ÜµÒÂÎ¸³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ò¿×Â®¤Ë¸¡ÃÎ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃ´Åö¼Ô¤Ø¼«Æ°¤ÇÄÌÃÎ¡¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦ÉôÌç¡¦¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î²Ä»ë²½
¡¡Ã¯¤¬¡¦²¿¤ò¡¦¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤·¡¢Â°¿Í²½¤·¤¬¤Á¤Ê¾ã³²ÂÐ±þ¥×¥í¥»¥¹¤òÉ¸½à²½
¡¦24»þ´Ö365Æü¤Î±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿»öÎã¾Ò²ð
¡¡È½ÃÇ¤ÎÃÙ¤ì¤äÏ¢Íí¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ää»ß¤òËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð
¡¦´Æ»ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¥Ç¥â
¡¡´Æ»ë¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Âµ¡¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¼Âµ¡¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ÉÊ¤Îµ¡Ç½¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÄÊÌ¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤´ÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
PagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö: »³²¼¡¢±§º´Èþ
Email: japan-pr@pagerduty.com
