£Ä£É£Ã¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇºÇÂçµé¤ÎÅÉÎÁ´ØÏ¢»ñºàÅ¸¼¨²ñ¡ÖPAINTINDIA 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡½Â¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÉÎÁÍÑ¼ù»é¡¦´éÎÁÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡½
£Ä£É£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃÓÅÄ¾°»Ö¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëDIC South Asia Private Limited¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥ó¥É¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ë¡¢Colors and Effects India Private Limited¡ÊÆ±¡Ë¡¢DIC Ideal Private Limited¡Ê½êºßÃÏ¡§¥¤¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ï¥é¥·¥å¥È¥é½£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡Á21Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¤ÎBombay Exhibition Center¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÉÎÁ´ØÏ¢»ñºàÅ¸¼¨²ñ¡ÖPAINTINDIA 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¸¼¨²ñ¤Ï1993Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢ÅÉÎÁ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¸¶ºàÎÁ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¹ñºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡££Ä£É£Ã¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·úÃÛÍÑ¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¡¢ÊÝ¸îÍÑ¤Ê¤É¤Î¹©¶ÈÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡Ê¹çÀ®¼ù»é¡Ë¤ä´éÎÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÉÎÁ´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥Þ¡¼À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÅÉÎÁÍÑÅÓ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é¡¢¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿åÀ¼ù»é¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£´éÎÁÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Íµ¡¡¦Ìµµ¡´éÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ª¤è¤Ó±ÀÊì¡Ê¥Þ¥¤¥«¡Ë¤ò´ðºà¤È¤¹¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È´éÎÁ¤ä³Æ¼ïÄ´À°ºÞ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢ÍÑÅÓ¤äÍ×µáÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëDIC¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼ù»é»ö¶È
https://www.dic-global.com/en/products/coating/coating_india.html
¢£½ÐÅ¸À½ÉÊ³µÍ×
¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡Ê¹çÀ®¼ù»é¡ËÀ½ÉÊ¡§https://www.dic-global.com/en/products/finder_coating/
´éÎÁÀ½ÉÊ¡§https://www.dic-global.com/en/products/business/color_displays.html
-£Ä£É£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DIC¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£DIC¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÇSun Chemical Corporation¤ò´Þ¤àÌó170¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹½À®¤µ¤ì¡¢60¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÊñÁõºàÎÁ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äPCÅù¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÉ½¼¨ºàÎÁ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¢ºÌ¤ê¡¢²÷Å¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DIC¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·ëÇä¾å¹â¤Ï1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç21,000Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢DIC¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢https://www.dic-global.com/¡¡¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
DIC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§03-6733-3033¡¡¡¡E-Mail¡§dic-press@ma.dic.co.jp
