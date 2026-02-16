¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼ ¥ä¥Þ¥Ï¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Á¥Ö¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡×¡Á
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÂè42²ó Âçºå¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼2026¡×¡ÖÂè53²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼2026¡×¡ÖÂè5²ó Ì¾¸Å²°¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ò¥Ö¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Æü¾ï¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤ä¡ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖYZF-R¡×¡¢¡ÖMT¡×¡¢¡ÖXSR¡×¤Î³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÁõÃå¼ÖÎ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¹¤Ø¤ÎËÁ¸±¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡ÖTouring & Adventure¥¾¡¼¥ó¡×¤È¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¡ÖCity¥¾¡¼¥ó¡×¤òÅ¸³«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë±é½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡×¤ä¼«Æ°ÊÑÂ®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖY-AMT¡×¤Îµ»½ÑÂÎ´¶¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥¦¥§¥¢¡¢¥·¥å¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¼þÊÕ¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÉý¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖMy YAMAHA Motor Web¡×¤Î²ñ°÷¾Ú¡ÊÆó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¡Ë¤òÄó¼¨¤·¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÅöÆü²ñ°÷ÅÐÏ¿²ÄÇ½¡¦ÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÁÏÎ©70¼þÇ¯¤äXSR10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢XSR900 GP¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡×´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ä¥Þ¥Ï¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸åÈ¯É½Í½Äê¤ÎÅ¸¼¨¼Ö¤Ê¤ÉºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼2026 ¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1622/128366/128366_web_1.png
¢¨2·î16Æü¸½ºß¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¥â¥Ç¥ë¤ä³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/mcs2026/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡MC±Ä¶ÈÉô¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²Ý
TEL¡§03-5713-3844
