AIÆó¼¡¸µÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPixAI¡×¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¾Þ·ë²Ì¤ò2026Ç¯2·î12Æü¤ËÈ¯É½
AIÆó¼¡¸µÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPixAI¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMetanomaly³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥ì¥¤¥Ö¥ó¡¦¥¬¥ª¡Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー»²²Ã·¿´ë²è¡ÖPixAI ¿·¥â¥Ç¥ë¶¦ÁÏ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¼õ¾Þ·ë²Ì¤ò2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥½¨ºîÉÊ30ÅÀ¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿³ºº¤ª¤è¤ÓÅêÉ¼¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ÊAI¥â¥Ç¥ëÌ¾¾Î¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼Â»ÜÇØ·Ê
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏºî¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥æー¥¶ー¤È¶¦¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¶¦ÁÏ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤éÉý¹¤¤ºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æó¼¡¸µÁÏºî¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼õ¾Þ·ë²Ì¤ª¤è¤Ó¥â¥Ç¥ëÌ¾¾Î
¿³ºº·ë²Ì¤ª¤è¤ÓÅêÉ¼¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤ÎÌ¾¾Î¤¬¿·AI¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥â¥Ç¥ëA¡§Nagi
- ¥â¥Ç¥ëB¡§Crystalize
- ¥â¥Ç¥ëC¡§Eternal
¤Þ¤¿¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿Í¥½¨ºîÉÊ30ÅÀ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://pixai.art/articles/ja/ja-pixai-co-creation-contest-showcase-of-selected-works/
¢£ Êó½·ÉÕÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉÕÍ¿ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏPixAI¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î¡Ö²ñ°÷¥×¥é¥ó¡õ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×²èÌÌ¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£PixAI¤Î³µÍ×
PixAI¤Ï¡¢¡ÖÁÛÁüÎÏ¤Ë¡¢Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡ÊImagination, made real¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤ëAIÆó¼¡¸µÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯10·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢À¤³¦1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ËÌÊÆ¡¦´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÁÏºîÊ¸²½¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PixAI¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÁÏºî¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òº£¸å¤ÎAI¥â¥Ç¥ë³«È¯¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¥æー¥¶ー»²²Ã·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÏºî´Ä¶¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
¼ÒÌ¾¡§Metanomaly³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿À»³Ä®7-12 ¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª¿À»³Ä®601
ÂåÉ½¼Ô¡§¥ì¥¤¥Ö¥ó¡¦¥¬¥ª
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI²èÁüÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§https://pixai.art/ja
PixAI¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø