¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¾å°Ì10¼Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¡§¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ëÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤È¤Ï¡¢°µ½Ì¶õµ¤¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ²óÅ¾±¿Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¶âÂ°¡¢ÌÚºà¡¢¼ù»é¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïºàÎÁ¤Ë·ê¤¢¤±²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î·ÈÂÓ·¿¶õµ¤¹©¶ñ¤Ç¤¹¡£ÅÅÆ°¹©¶ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥âー¥¿ー¤ÎÈ¯Ç®¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÏ¢Â³»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹½Â¤¤¬Èæ³ÓÅªÃ±½ã¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢²Ð²Ö¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ËÉÇú´Ä¶¤ä²ÄÇ³À¥¬¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ëºî¶È¸½¾ì¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¢¹Ò¶õµ¡À½Â¤¡¢µ¡³£²Ã¹©¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅ¾¿ô¤ä¥È¥ë¥¯¤ÎÄ´À°¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢ÀºÌ©ºî¶È¤«¤éÁÆ²Ã¹©¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Î½ÅÍ×¤ÊÀÇ½Í×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341873/images/bodyimage1¡Û
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
1¡¢¹©¶ÈÍÑÅÓ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢·úÀß¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¹©¶ÈÊ¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é»º¶È¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤ÈÏ¢Â³²ÔÆ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤è¤ê¤â¥¨¥¢¼°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤È°ÂÁ´À¤Î½Å»ë
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¥âー¥¿ーÈ¯Ç®¤¬¾¯¤Ê¤¯²Ð²ÖÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÁ´À¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ÚÎÌ¤ÇÁàºîÀ¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÅÀ¤â»Ô¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÉÇú´Ä¶¤ä²ÄÇ³ÀÊª¼Á¤ò°·¤¦¸½¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¢·úÀß¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹
·úÀß¶È³¦¤ä½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î³è¶·¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¡¢¸½¾ìºî¶È¤Ç¤ÎÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤Ä¹©¶ñ¤È¤·¤Æ¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶¹¤¤¾ì½ê¤ä¹â½êºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÀþÅÅÆ°¹©¶ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ·Ú¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤Ï¡¢¸½¾ìºî¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¥Á¥ã¥ó¥¹
1¡¢¼«Æ°²½¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È²½¤È¤ÎÏ¢·È³ÈÂç
¾Íè¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°²½¡¦¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤ä¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤ÎÂÑµ×À¤È°ÂÄêÀ¤Ï¡¢¼«Æ°²½¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÏ¢Â³²ÔÆ¯¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×´µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð
½¾Íè¤Î°ìÈÌÅª¤Ê·ê¤¢¤±ÍÑÅÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤äÆÃ¼ìÁÇºàÂÐ±þ¤Ê¤É¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢ÀºÌ©À©¸æµ»½Ñ¤äÄã¿¶Æ°²½¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¹âÉÊ¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¢¥¨¥¢¶¡µëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ëÀÇ½¸þ¾å
¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¤ª¤è¤Ó¥¨¥¢¶¡µë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Î²ÔÆ¯°ÂÄêÀ¤È½ÐÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÅÅÆ°¹©¶ñ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤â¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤¬¿Ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÈ¯Å¸¤òÁË¤à¼çÍ×²ÝÂê
1¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤È¤Î¶¥¹ç·ã²½
¶áÇ¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤êÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤ä¥³ー¥É¥ì¥¹¹©¶ñ¤¬¹â¥È¥ë¥¯¡¦Ä¹»þ´Ö²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ýー¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬È¯Å¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢¥¨¥¢¶¡µë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ©Ìó
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤ÎÀÇ½¤Ï°ÂÄê¤·¤¿°µ½Ì¶õµ¤¶¡µë´Ä¶¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µーÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢Æ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤È¤Ï¡¢°µ½Ì¶õµ¤¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ²óÅ¾±¿Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¶âÂ°¡¢ÌÚºà¡¢¼ù»é¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïºàÎÁ¤Ë·ê¤¢¤±²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î·ÈÂÓ·¿¶õµ¤¹©¶ñ¤Ç¤¹¡£ÅÅÆ°¹©¶ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥âー¥¿ー¤ÎÈ¯Ç®¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÏ¢Â³»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹½Â¤¤¬Èæ³ÓÅªÃ±½ã¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢²Ð²Ö¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ËÉÇú´Ä¶¤ä²ÄÇ³À¥¬¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ëºî¶È¸½¾ì¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¢¹Ò¶õµ¡À½Â¤¡¢µ¡³£²Ã¹©¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅ¾¿ô¤ä¥È¥ë¥¯¤ÎÄ´À°¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢ÀºÌ©ºî¶È¤«¤éÁÆ²Ã¹©¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Î½ÅÍ×¤ÊÀÇ½Í×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341873/images/bodyimage1¡Û
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
1¡¢¹©¶ÈÍÑÅÓ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢·úÀß¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¹©¶ÈÊ¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é»º¶È¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤ÈÏ¢Â³²ÔÆ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤è¤ê¤â¥¨¥¢¼°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤È°ÂÁ´À¤Î½Å»ë
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¥âー¥¿ーÈ¯Ç®¤¬¾¯¤Ê¤¯²Ð²ÖÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÁ´À¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ÚÎÌ¤ÇÁàºîÀ¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÅÀ¤â»Ô¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÉÇú´Ä¶¤ä²ÄÇ³ÀÊª¼Á¤ò°·¤¦¸½¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¢·úÀß¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹
·úÀß¶È³¦¤ä½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î³è¶·¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¡¢¸½¾ìºî¶È¤Ç¤ÎÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤Ä¹©¶ñ¤È¤·¤Æ¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶¹¤¤¾ì½ê¤ä¹â½êºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÀþÅÅÆ°¹©¶ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ·Ú¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤Ï¡¢¸½¾ìºî¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¥Á¥ã¥ó¥¹
1¡¢¼«Æ°²½¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È²½¤È¤ÎÏ¢·È³ÈÂç
¾Íè¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°²½¡¦¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤ä¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤ÎÂÑµ×À¤È°ÂÄêÀ¤Ï¡¢¼«Æ°²½¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÏ¢Â³²ÔÆ¯¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×´µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð
½¾Íè¤Î°ìÈÌÅª¤Ê·ê¤¢¤±ÍÑÅÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤äÆÃ¼ìÁÇºàÂÐ±þ¤Ê¤É¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢ÀºÌ©À©¸æµ»½Ñ¤äÄã¿¶Æ°²½¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¹âÉÊ¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¢¥¨¥¢¶¡µëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ëÀÇ½¸þ¾å
¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¤ª¤è¤Ó¥¨¥¢¶¡µë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤Î²ÔÆ¯°ÂÄêÀ¤È½ÐÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÅÅÆ°¹©¶ñ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤â¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤¬¿Ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÈ¯Å¸¤òÁË¤à¼çÍ×²ÝÂê
1¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤È¤Î¶¥¹ç·ã²½
¶áÇ¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤êÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤ä¥³ー¥É¥ì¥¹¹©¶ñ¤¬¹â¥È¥ë¥¯¡¦Ä¹»þ´Ö²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ýー¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬È¯Å¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢¥¨¥¢¶¡µë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ©Ìó
¼ê»ý¤Á¼°¥¨¥¢¥É¥ê¥ë¤ÎÀÇ½¤Ï°ÂÄê¤·¤¿°µ½Ì¶õµ¤¶¡µë´Ä¶¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µーÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢Æ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£