¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー»Ô¾ì¥·¥§¥¢¾å°Ì10¼Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¡§¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ーÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤È¤Ï¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©¹©¾ì¤ä¿ßË¼¡¢À½Ê´»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÊ´¤¸¤ó¤äÈùºÙ¤Ê¸Ç·ÁÎ³»Ò¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²ó¼ý¡¦½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¸¤¸¤óÁõÃÖ¤Î°ì¼ï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¾®ÇþÊ´¡¢º½ÅüÊ´¡¢¹á¿ÉÎÁÊ´Ëö¡¢´¥Áç¸¶ÎÁ¤ÎÈùÎ³»Ò¤Ê¤É¤ò¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ä¥µ¥¤¥¯¥í¥óÊ¬Î¥µ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá½¸¤·¡¢ºî¶È´Ä¶¤Î±ÒÀ¸°Ý»ý¡¢°ÛÊªº®ÆþËÉ»ß¡¢ÇúÈ¯¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë´óÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ÉÊ¶È³¦ÆÃÍ¤Î±ÒÀ¸´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ãþÂÎ¤äÀö¾ôÍÆ°×¤Ê¹½Â¤¡¢ËÉ¶Ý¡¦ËÉ»¬Àß·×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢HACCP¤Ê¤É¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀß·×¤äÁû²»Äã¸ºµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀßÈ÷¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341872/images/bodyimage1¡Û
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
1¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¬À©¤Î¶¯²½
³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÉÊ°ÂÁ´´ð½à¤ä±ÒÀ¸´ØÏ¢Ë¡µ¬¤Î¸·³Ê²½¤Ï¡¢¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー»Ô¾ì¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ç¤ÏÊ´¤¸¤ó¤Îº®Æþ¤ä°ÛÊªÉÕÃå¤¬ÉÊ¼Á»ö¸Î¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½Â¤´Ä¶¤ÎÀ¶¾ôÅÙ³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈùºÙÊ´¤¸¤ó¤ÎÈô»¶¤òÍÞÀ©¤·¡¢´ÆººÂÐ±þ¤äÇ§¾Ú¼èÆÀ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢ºî¶È´Ä¶¤ª¤è¤ÓÏ«Æ¯°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å
Ï«Æ¯ºÒ³²ËÉ»ß¤äºî¶È¼Ô¤Î·ò¹¯ÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤â¡¢¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Ê´¤¸¤ó¤Ï¸ÆµÛ´ï¾ã³²¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤Ï´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¶õµ¤Ãæ¤ÎÉâÍ·Î³»Ò¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½üµî¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Êºî¶È¶õ´Ö¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¢ÇúÈ¯¡¦²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤Î½ÅÍ×À
¾®ÇþÊ´¤äº½Åü¤Ê¤É¤Î²ÄÇ³ÀÊ´¤¸¤ó¤Ï¡¢°ìÄêÇ»ÅÙ¤Ç¶õµ¤Ãæ¤ËÂÚÎ±¤¹¤ë¤ÈÇúÈ¯¤Î´í¸±À¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ËÉÇúÀß·×¤äÊ´¤¸¤óÇ»ÅÙ´ÉÍý¤Ï¹©¾ì±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ÏÊ´¤¸¤ó¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÇúÈ¯¡¦²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë°ÂÁ´ÀßÈ÷¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¥Á¥ã¥ó¥¹
1¡¢´Ä¶µ¬À©¶¯²½¤ËÈ¼¤¦¼ûÍ×³ÈÂç
´Ä¶ÊÝÁ´¤È¿¦¾ì±ÒÀ¸´ð½à¤Î¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤äÈùÎ³»ÒÇÓ½Ð´ð½à¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸·³Ê²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¬Î®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ÏÇÓµ¤¾ô²½ÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿´Ä¶ÂÐ±þ·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÊ´¤¸¤ó²ó¼ýµ»½Ñ¤Ï¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¿©ÉÊ²Ã¹©»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê
½¾Íè¤ÏÂçµ¬ÌÏ¹©¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¾ô²½µ»½Ñ¤Î¾®·¿²½¡¦Äã²Á³Ê²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÇÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¿©ÉÊ²Ã¹©»ö¶È¼Ô¤Ë¤âÉáµÚ¤¬¿Ê¤àµ¡²ñ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏ°èÆÃ»ºÉÊ¤Î²Ã¹©¸½¾ì¤ä¥¯¥é¥Õ¥ÈÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÈÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Îµ¬³ÊÅý°ì¤ÈÍ¢½Ðµ¡²ñ
¹ñºÝÅª¤Ê¿©ÉÊ°ÂÁ´´ð½à¤ä±ÒÀ¸µ¬³Ê¤ÎÅý°ì²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥Õー¥É¥À¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥¿ーÀßÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÇ§¾Ú¼èÆÀ¤äÍ¢½Ðµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤äÃæÆîÊÆ¤Ê¤É¡¢¿·¶½»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÉÊ²Ã¹©»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊÊ´¤¸¤ó´ÉÍýÀßÈ÷¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°Å¸³«¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝ¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢´ØÏ¢¥áー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÎÎ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
