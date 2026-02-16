¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¥·¥§¥¢¾å°Ì10¼Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¡§¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥óÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È¤Ï¡¢¶âÂ°ÈÄ¤ä¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤ò¿ÍÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ê¤²²Ã¹©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©ºîµ¡³£¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¾®µ¬ÌÏ¹©¾ì¡¢»îºî¸½¾ì¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑÅÓ¤Ê¤É¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÏÅÅÆ°¤äÌý°µ¼°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹½Â¤¤¬´ÊÁÇ¤Ç¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¯¡¢ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤â¾®¤µ¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶È¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥ì¥Ðー¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶Ê¤²³ÑÅÙ¤ä²Ã¹©°ÌÃÖ¤ÎÈùÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤ä¥«¥¹¥¿¥àÉôÉÊÀ½ºî¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤ä¹â¶¯ÅÙºàÎÁ¤Î²Ã¹©¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áàºî¤ÎÍÆ°×¤µ¤ÈÊÝ¼éÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤â´ðÁÃÅª¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¶Ê¤²²Ã¹©ÀßÈ÷¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
1¡¢Äã¥³¥¹¥ÈÆ³Æþ¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê
¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢½é´üÅê»ñ¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤ÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤Ç¤âÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ê¤²²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È°Õ¼±¤Î¹â¤¤¸ÜµÒÁØ¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢Â¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¶áÇ¯¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ä·úÃÛ¶âÊª¤Ê¤É¤ÇÂ¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë²Ã¹©ÀßÈ÷¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÏÀßÄêÊÑ¹¹¤ä³ÑÅÙÄ´À°¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¾®¥í¥Ã¥ÈÀ¸»º¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×À½ºî¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸»º¥È¥ì¥ó¥É¤¬»Ô¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¢¶µ°é¡¦·±ÎýÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç
»º¶È¶µ°éµ¡´Ø¤äÀ½Â¤µ»Ç½·±Îý¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃÅª¤Ê²Ã¹©µ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÌ³Åª¤ÊÁàºîÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â½¬¶µºà¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬°ìÄê¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¥Á¥ã¥ó¥¹
1¡¢¼«Æ°²½¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½µ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç
º£¸å¡¢¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï´°Á´¼êÆ°¤«¤éÉôÊ¬Åª¤Ë¥»¥ó¥µー¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë³ÑÅÙÀ©¸æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ¡¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤äÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢½¾Íè¤Î¼êÆ°µ¡¤Î¼åÅÀ¤òÊä¶¯¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ö¸þ¤Ø¤ÎÅ¬¹ç
´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¨¥³¥í¥¸¥«¥ë¤Ê²Ã¹©ÀßÈ÷¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤ä´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Íµ¡´ï¤È¤·¤ÆÆ³Æþ°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÈÎÏ©³ÈÂç
Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÈÎÏ©³ÈÂç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÜµÒÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÀøºßÅªµ¡²ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÈ¯Å¸¤òÁË¤à¼çÍ×²ÝÂê
1¡¢À¸»º¸úÎ¨¤ª¤è¤Óºî¶ÈÉé²Ù¤Î¸Â³¦
¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï¿ÍÎÏÁàºî¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢Â³ºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¥¹¥Ôー¥É¤ä²Ã¹©¿ôÎÌ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶È¼Ô¤ÎÂÎÎÏ¤ä½ÏÎýÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÀßÈ÷¹¹¿·È½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢²Ã¹©ÀºÅÙ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¥ê¥¹¥¯
¼êÆ°¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÏÁàºî¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤È¿ÌÌ¡¢²Ã¹©ÀºÅÙ¤¬ºî¶È¼Ô¤Îµ»ÎÌ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÀºÅÙÉôÉÊ¤ä¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢À£Ë¡¸íº¹¤ä³ÑÅÙ¸íº¹¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬Æ³Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
