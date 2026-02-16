¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Í³Íè¤ÎÍ¥°ÌÀ¤È»õ²ÊÊ¬Ìî¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥·¥ê¥Èー¥ë»Ô¾ì¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë22²¯3,000Ëü¥É¥ë¤Ø
º½ÅüºÆÇÛ¹ç¤«¤é¸ý¹Ð¥±¥¢²Ê³Ø¤Þ¤Ç¡¢¥¥·¥ê¥Èー¥ë»Ô¾ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥«¥í¥êーºï¸º¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Î¥¥·¥ê¥Èー¥ë»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤ËÌó12²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨7.5%¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç»Ô¾ì¤Ï16²¯7,000Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¸å2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë22²¯3,000Ëü¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹Î¨¤Ï½ù¡¹¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯»Ö¸þ¡¢À½ÉÊºÆÇÛ¹çÀïÎ¬¡¢»º¶È²£ÃÇÅª¤ÊÀ®Ê¬¼ûÍ×¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
Ã»´üÅª¤Ê¿©À¸³è¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤Åª¤Ê·ò¹¯°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤È°åÌôÉÊ¡¢¸ý¹Ð±ÒÀ¸¡¢±ÉÍÜÊä½õÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¥¥·¥ê¥Èー¥ë»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤¿ÍýÍ³
¥¥·¥ê¥Èー¥ë»Ô¾ì¤ÎÎò»ËÅªÀ®Ä¹¤Ï¡¢º½ÅüÀÝ¼èÎÌ¤ª¤è¤ÓÂå¼Õ·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª·üÇ°¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¥áー¥«ー¤Ï·ìÅüÃÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¤´ÅÌ£ÂåÂØÉÊ¤òµá¤á¤¿¡£¥¥·¥ê¥Èー¥ë¤ÎÄã¥«¥í¥êーÆÃÀ¤È»õ²ÊÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÍÑÅªÂåÂØÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌµÅü¥Á¥å¥¢¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ä·ò¹¯»Ö¸þµ¡Ç½À¿©ÉÊÊ¬Ìî¤Ç»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥«¥í¥êー´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤âºÎÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¥Ó¥¢¤ä¥¨¥ê¥¹¥ê¥Èー¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÀÝ¼èÎÌ»þ¤Î°ßÄ²ÉÔ²÷´¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤Ï¡¢°ìÉô»Ô¾ì¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿µÕÉ÷¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÃÄêÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡Ç½ÅªÍøÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï°ÂÄê¤·¤¿³ÈÂç¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
»õ²ÊÍÑÅÓ¤È°åÌôÉÊÍÑÅÓ¤¬¼ûÍ×¤òºÆÄêµÁ
º£¸å¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Êº½ÅüÂåÂØ¤è¤ê¤â¡¢ÆÃÄêµ¡Ç½ÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»õ²Ê¸¦µæ¤Ï¡¢¥¥·¥ê¥Èー¥ë¤ÎÃî»õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤ÆÃÀ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¹Ð±ÒÀ¸À½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½ËÉ»õ²Ê¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢»õËá¤Ê´¡¢Àö¸ý±Õ¡¢¥¬¥à¤Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢°åÌôÉÊÍÑÅÓ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¾û¡¢ÌµÅü°åÌôÀ½ºÞ¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¾®»ùÍÑ¤ª¤è¤ÓÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÍèÀ®Ä¹Í×°ø¡§
¡¦Äã¥«¥í¥êー»Ö¸þ¤Î¿©À¸³è¤Î³ÈÂç
¡¦²½¾ÑÉÊ¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¥±¥¢ÍÑÅÓ¤ÎÁý²Ã
¡¦µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤ª¤è¤Ó±ÉÍÜÊä½õÊ¬Ìî¤Ç¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç
¡¦¾®Çä¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò¾¦¼è°úÎ®ÄÌ¤Î³ÈÂç
°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤¤À½Â¤¥³¥¹¥È¤ä¸¶ºàÎÁÀ©Ìó¤Ï¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸»ºÆ°¸þ¡§¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬¼çÆ³¡¢±ÕÂÎÀ½ÉÊ¤¬³ÈÂç
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Í³Íè¥¥·¥ê¥Èー¥ë¤¬»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î48.2%¤òÀê¤á¡¢¼çÍ×¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¸¶ÎÁ¤Ï¶¡µë°ÂÄêÀ¤Èµ¬ÌÏ¸úÎ¨¤òÄó¶¡¤·¡¢¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Î¸¶ÎÁ¥¿¥¤¥×¤Ïº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¡¢¸¶ÎÁÂ¿ÍÍ²½¤ÈÀ½Â¤µ»½Ñ³×¿·¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ºÞ·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ÇÂÎ¥¥·¥ê¥Èー¥ë¤¬»Ô¾ì¤ÎÌó90%¤òÀê¤á¤¿¡£¸ÇÂÎ·ÁÂÖ¤Ï¿©ÉÊ²Ã¹©¤ª¤è¤Ó²Û»ÒÀ½Â¤¤ÇÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¡¢±ÕÂÎ¥¥·¥ê¥Èー¥ë¤Ï¡¢°åÌô¥·¥í¥Ã¥×¤äÆÃ¼ì°ûÎÁÍÑÅÓ¤Ç¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÑÅÓ¿Ê²½¡§²Û»Ò¤«¤éÍ½ËÉ°åÎÅ¤Ø
¿©ÉÊ¤ª¤è¤Ó°ûÎÁ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì¼ý±×¤Î40.4%¤òÀê¤á¤¿¡£ÌµÅü²Û»Ò¡¢¥¬¥à¡¢¥Ùー¥«¥êーÀ½ÉÊ¤¬´ðÁÃ¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¤âÀ®Ä¹¤¬Â®¤¤Ê¬Ìî¤Ï¸ý¹Ð±ÒÀ¸ÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÈ¯Å¸ÅÓ¾åÃÏ°è¤Ç¤Î»õ²Ê°Õ¼±¸þ¾å¤¬¡¢Í½ËÉ¥±¥¢À½ÉÊ¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
