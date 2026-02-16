¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Blocksky Inc. ¤¬ViewFi¤Ç¡¢6¤Ä¤ÎAIµ¡Ç½¤òÅý¹ç ÉÔÀµ¸¡ÃÎ¡¦Æ°²è²òÀÏ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óºÇÅ¬²½¤Þ¤Ç¡¢AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹¹ð´ðÈ×¤Ø¿Ê²½
Blocksky Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Web3¹¹ð¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖViewFi¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6¤Ä¤ÎAIµ¡Ç½¤òÀµ¼°Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ViewFi¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¸þ¤±¤Î½Ð¹Æ¡¦´ÉÍýµ¡Ç½¤È¡¢¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ÎÊó½··¿¹¹ð»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ViewFi¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹¹ð»ëÄ°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄ¶¤¨¡¢´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëWeb3¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖW3AP¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¸¡ÃÎ¡¢Æ°²è²òÀÏ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óºÇÅ¬²½¤ò¼«Î§Åª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡ÈAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹¹ð¥¢¥×¥ê¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¡§Web3¹¹ð¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤È¡ÖÂ¬Äê²ÄÇ½À¡×
¶áÇ¯¡¢Web3ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»Üºö¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡¦ÉÔÀµ»ëÄ°¤ä¥Ü¥Ã¥ÈÂÐºö
¡¦¥¹¥Ñ¥à¹¹ð¡¦º¾µ½¹¹ð¤ÎÇÓ½ü
¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼Á¤ÎÃ´ÊÝ
¡¦ROI¤Î²Ä»ë²½
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ViewFi¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¹½Â¤Åª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢AI¤òÃæ³Ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ViewFi¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿6¤Ä¤ÎAIµ¡Ç½
1. AIÉÔÀµ¸¡ÃÎ¡ÊAI Fraud Detection¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹¹ð»ëÄ°¤Ï¡¢°Ê²¼5¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ë´ð¤Å¤¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âÂ®Ï¢Â³»ëÄ°¥Ñ¥¿ー¥ó
¡¦Ê£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÆ±°ìIPÍøÍÑ
¡¦¥Ü¥Ã¥ÈÅª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°µóÆ°
¡¦¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ·¹¸þ
¡¦°Û¾ï¤ÊÈ¿Éü»ëÄ°¥Ñ¥¿ー¥ó
ÉÔ¿³¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Õ¥é¥°ÉÕ¤±¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¹¹ð¼ç¤ÎÍ½»»¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¼ý±×¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥Þー¥È¥ì¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡ÊSmart Recommendations¡Ë
¥æー¥¶ー¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¡ÖRecommended for You¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
AI¤¬¡¢
¡¦¶½Ì£´Ø¿´
¡¦²áµî¤Î»ëÄ°ÍúÎò
¡¦¥È¥ì¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Çー¥¿
¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄó¼¨¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ëÄ°´°Î»Î¨¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥â¥Ç¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊAI Content Moderation¡Ë
Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ»öÁ°¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¡§
¡¦¥¹¥Ñ¥à¹¹ð
¡¦º¾µ½ÅªÉ½¸½
¡¦¸í²ò¤ò¾·¤¯ÁÊµá
¡¦¶Ø»ß¡¦À©¸Â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
°¼Á¹¹ð¤Ï¸ø³«Á°¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¹¹ð¼ç¡¦¥æー¥¶ーÁÐÊý¤Î¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
4. AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È
Á´¥Úー¥¸¤Ë¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°·¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÍý²ò¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼ÁÌä¤ËÂ¨»þÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Êó½·¤Î³ÍÆÀ¾õ¶·
¡¦1Æü¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â
¡¦ÁàºîÊýË¡
¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È¥µ¥Ýー¥ÈÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
5. AI¥¥ã¥ó¥Úー¥óºÇÅ¬²½¡ÊCampaign Optimizer¡Ë
¹¹ð¼ç¸þ¤±¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤òÄó¶¡¡£
Ê¬ÀÏ¹àÌÜ¡§
¡¦Í½»»¸úÎ¨
¡¦»ëÄ°¥Ôー¥¯»þ´ÖÂÓ
¡¦´°Î»Î¨
¡¦²þÁ±¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄó°Æ
Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿É½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ðROI¤ÎºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
6. AIÆ°²è¥â¥Ç¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊClaude Vision AIÅý¹ç¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤ò¥Õ¥ìー¥àÃ±°Ì¤Ç²òÀÏ¡£
Æ°²è¤«¤é5¤Ä¤Î¼çÍ×¥Õ¥ìー¥à¤òÃê½Ð¤·¡¢°Ê²¼¤òAI¤¬¾ÜºÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦NSFW¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦Ë½ÎÏÉ½¸½
¡¦º¾µ½Åª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°UI
¡¦¥Ø¥¤¥È¥·¥ó¥Ü¥ë
¡¦ÉÊ¼ÁÌäÂê
¥¿¥¤¥È¥ë¡¦ÀâÌÀÊ¸¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤âÅý¹ç¤·¡¢³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÁí¹çÈ½Äê¤òÉÕÍ¿¡§
¡¦Approved¡Ê¾µÇ§¡Ë
¡¦Flagged¡ÊÍ×³ÎÇ§¡Ë
¡¦Rejected¡ÊµÑ²¼¡Ë
¢£ AI¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¹¹ð´ðÈ×¤Ø
º£²ó¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿6¤Ä¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÉ²Ãµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ViewFi¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥±ー¥ë¤¹¤ëAI¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
blocksky¤ÎCPTO¤ÎKenneth Lee¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ViewFi¤Î¥³¥¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ºÇÅ¬²½¡¢¿®ÍêÀ¤Ï¡¢Web3¹¹ð¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¡×
blocksky¤ÎCEO¤ÎHikaru Miura¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹¹ð¤ò¡ÈÉ½¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¡É¤«¤é¡È¿®Íê¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎAIÅý¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£ViewFi¤Ï¡¢Â¬Äê²ÄÇ½¤Ç·òÁ´¤ÊWeb3¹¹ð¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÃæ³Ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
ViewFi¤Ïº£¸å¤â¡¢AI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ²½¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¦Web3ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·òÁ´¤Ê¹¹ð¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ
¡¦¹¹ð¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡
¡¦¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³
¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Blocksky Inc.(blocksky³ô¼°²ñ¼Ò)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web3¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢Êó½··¿¹¹ðSDK¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¼çÍ×¥×¥í¥À¥¯¥È¡§
ViewFi¡ÊÆ°²è¹¹ðÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë
ViewFi Ad SDK¡ÊÊó½··¿¹¹ð¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥óSDK¡Ë
W3AP¡ÊWeb3 ¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë
EventoChain¡ÊWeb3¡¦Ai¡¦Tech¡ß¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë
Company¡§https://blocksky.xyz/
ViewFi¡§https://viewfi.live/
W3AP¡§https://w3ap.org/
EventoChain¡§https://eventochain.io/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
E-mail¡§info@blocksky.xyz
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§blocksky³ô¼°²ñ¼Ò
