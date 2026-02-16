¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
EV¡¦5Gµ¡´ï¤ÎÇ®´ÉÍý¤ò»Ù¤¨¤ëµå¾õ¥¢¥ë¥ß¥Ê¡¢2031Ç¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ4.48²¯¥É¥ë¤Ø―Ç®ÅÁÆ³¥·ー¥È¡¦À®·ÁºàÎÁ¸þ¤±¹âÀÇ½¥Õ¥£¥éーºÇÁ°Àþ
µå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢¹â¤¤µå¾õÀ¤òÍ¤¹¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¼ù»é¤ä¥´¥à¤Ë½¼Å¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤Ç®ÅÁÆ³À¤äÉ½ÌÌ¹ÅÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£µå¾õ¥¢¥ë¥ß¥Ê¤Ï¡¢Ç®ÅÁÆ³¥·ー¥ÈÍÑ¤Î½¼Å¶ºÞ¡¢À®·ÁºàÎÁÍÑ¤Î½¼Å¶ºÞ¡¢¾Æ·ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ùー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥Ö¥é¥¹¥Èºà¡¢¥¹¥Úー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¼ù»é¡¢¥´¥à¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
µå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢¹â¤¤Ç®ÅÁÆ³À¤Èµ¡³£Åª¶¯ÅÙ¤ò¼ù»é¤ä¥´¥àÀ½ÉÊ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹µ¡Ç½À¥Õ¥£¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÀÇ½¡¦¹â¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤¬¤â¤Äµå¾õ·Á¾õ¤Ë¤è¤ë¹â½¼Å¶À¤È²Ã¹©À¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢Âç¤¤Êµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÇ®ÂÐºöÉôºà¤Ë²Ã¤¨¡¢EV¤ä5G´ØÏ¢µ¡´ï¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¼ûÍ×¤ÏÌÀ³Î¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç®´ÉÍýºàÎÁ¤Î¹âÅÙ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ºàÎÁ¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·¿Àß·×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìµµ¡ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¥¤ì¤¿Ç®ÅÁÆ³À¤ò¤â¤Äµå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºµ»½Ñ³×¿·¤Î¿ÊÅ¸¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÈùÎ³·Â¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ»½Ñ¤ä¹â½ãÅÙ²½µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥°¥ìー¥ÉÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µå¾õ·Á¾õ¤ÎºÆ¸½À¤äÉÊ¼Á°ÂÄêÀ¤Î¹â¤µ¤¬ÎÌ»º¥×¥í¥»¥¹¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦µå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/584774/spherical-alumina¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬8.4%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëµå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï4.48²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. µå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341823/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341823/images/bodyimage2¡Û
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Bestry¡¢Admatechs¡¢Resonac¡¢Denka¡¢Jiangsu NOVORAY New Material¡¢Nippon Steel Corporation¡¢Sibelco¡¢CMP Group¡¢Triumph Group¡¢Dongkuk R&S¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó82.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Î´ë¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£µå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î´ðËÜÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ê¥³ー¥ó¼ù»é¤ä¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¤Ê¤É³Æ¼ï¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤äÊ¬»¶À¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¹çºàÎÁ²½¤äÂ¿ÁØ¹½Â¤²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊºàÎÁÀß·×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê±þÍÑÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤äËÌÊÆ¤Ê¤É´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢REACH¤äRoHS¤È¤¤¤Ã¤¿µ¬À©ÂÐ±þ¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«ÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¤â¡¢º¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£
µå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢¹â¤¤Ç®ÅÁÆ³À¤Èµ¡³£Åª¶¯ÅÙ¤ò¼ù»é¤ä¥´¥àÀ½ÉÊ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹µ¡Ç½À¥Õ¥£¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÀÇ½¡¦¹â¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤¬¤â¤Äµå¾õ·Á¾õ¤Ë¤è¤ë¹â½¼Å¶À¤È²Ã¹©À¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢Âç¤¤Êµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÇ®ÂÐºöÉôºà¤Ë²Ã¤¨¡¢EV¤ä5G´ØÏ¢µ¡´ï¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¼ûÍ×¤ÏÌÀ³Î¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç®´ÉÍýºàÎÁ¤Î¹âÅÙ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ºàÎÁ¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·¿Àß·×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìµµ¡ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¥¤ì¤¿Ç®ÅÁÆ³À¤ò¤â¤Äµå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºµ»½Ñ³×¿·¤Î¿ÊÅ¸¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÈùÎ³·Â¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ»½Ñ¤ä¹â½ãÅÙ²½µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥°¥ìー¥ÉÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µå¾õ·Á¾õ¤ÎºÆ¸½À¤äÉÊ¼Á°ÂÄêÀ¤Î¹â¤µ¤¬ÎÌ»º¥×¥í¥»¥¹¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦µå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/584774/spherical-alumina¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬8.4%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëµå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï4.48²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. µå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341823/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341823/images/bodyimage2¡Û
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µå¾õ¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Bestry¡¢Admatechs¡¢Resonac¡¢Denka¡¢Jiangsu NOVORAY New Material¡¢Nippon Steel Corporation¡¢Sibelco¡¢CMP Group¡¢Triumph Group¡¢Dongkuk R&S¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó82.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Î´ë¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£µå¾õ»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î´ðËÜÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ê¥³ー¥ó¼ù»é¤ä¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¤Ê¤É³Æ¼ï¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤äÊ¬»¶À¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¹çºàÎÁ²½¤äÂ¿ÁØ¹½Â¤²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊºàÎÁÀß·×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê±þÍÑÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤äËÌÊÆ¤Ê¤É´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢REACH¤äRoHS¤È¤¤¤Ã¤¿µ¬À©ÂÐ±þ¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«ÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¤â¡¢º¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£