Android¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âºï½ü¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤ë¡©ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð
Tenorshare Co., Ltd.¤Ï¡¢2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¡ÖUltData for Android¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¥Ð¥°¤ò½¤Éü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Android¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸í¤Ã¤Æºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤âÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Ì¿¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½üÄ¾¸å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥´¥ßÈ¢¤Ë°ì»þÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝÂ¸¾ì½ê¤äÃ¼Ëö¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç¤â¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤¬Ã¼ËöÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âAndroid¤Î¼Ì¿¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉü¸µÊýË¡¤ò½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ßÈ¢¤Î³ÎÇ§¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥¹¥¥ã¥ó¡¢½é´ü²½¸å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÐ½èË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Part1.Android¤Ç¼Ì¿¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¤Þ¤º¡¢¼Ì¿¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¸íÁàºî¤Ë¤è¤ëºï½ü
¢£¥´¥ßÈ¢¤Î¼«Æ°ºï½ü¡Ê30Æü·Ð²á¤Ê¤É¡Ë
¢£OS¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë
¢£SD¥«ー¥É¤ÎÇËÂ»¡¦¼è¤ê³°¤·
¢£½é´ü²½¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿
¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ¼ËöÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Éü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Part2.¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ë´°Á´¤Ëºï½ü¤·¤¿Android¼Ì¿¿¤ÏÉü¸µ¤Ç¤¤ë¡©
¡Ö¥´¥ßÈ¢¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖGoogle¥Õ¥©¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤âÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼Ì¿¿¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Android¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¥Çー¥¿ÎÎ°è¤¬¤¹¤°¤Ë¾Ãµî¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ç¾å½ñ¤¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆâÉô¥¹¥È¥ìー¥¸¤äSD¥«ー¥ÉÆâ¤Ë»Ä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¡¢Éü¸µ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºï½ü¸å¤ËÄ¹´ü´ÖÃ¼Ëö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢¥¢¥×¥ê¤òÂçÎÌ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿
¢£½é´ü²½¸å¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Çー¥¿¤¬¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç¼Ì¿¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÁá¤µ¡×¤È¡ÖÂÐ½èÊýË¡¡×¼¡Âè¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Part3.¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç¾Ã¤¨¤¿Android¼Ì¿¿¤òÉü¸µ¤¹¤ëÊýË¡
ÊýË¡1¡§Android¤Î¥´¥ßÈ¢¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç¼Ì¿¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë
ºï½ü¸å¤¹¤°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Google¥Õ¥©¥È¤äÉ¸½à¥®¥ã¥é¥êー¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ô¥¿¥Ã¥×¤Ç´ÊÃ±¤ËÉü¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AndroidÃ¼Ëö¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸í¤Ã¤Æºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ½é¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¥´¥ßÈ¢¡Êºï½üºÑ¤ß¥Õ¥©¥ë¥À¡Ë¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤Æ¤âÂ¨»þ¤Ë´°Á´¾Ãµî¤µ¤ì¤º¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ï°ì»þÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¥¢¥×¥ê
¢£Google¥Õ¥©¥È
¢£Galaxy ¥®¥ã¥é¥êー
¢£Xperia ¥¢¥ë¥Ð¥à
¢£OPPO / Xiaomi / HUAWEI ¤Ê¤É¤ÎÉ¸½à¥®¥ã¥é¥êー
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢ºï½ü¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ Ìó30Æü´Ö ¥´¥ßÈ¢¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Éü¸µ¼ê½ç
1.¥®¥ã¥é¥êー¤Þ¤¿¤ÏGoogle¥Õ¥©¥È¤ò³«¤¯
2.¡Ö¥´¥ßÈ¢¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öºï½üºÑ¤ß¡×¤òÁªÂò
3.Éü¸µ¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿¤òÁªÂò
4.¡ÖÉü¸µ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¢¨ ÊÝÂ¸´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È´°Á´ºï½ü¤µ¤ì¡¢¼¡¤ÎÊýË¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
