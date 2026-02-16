¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2026Ç¯ºÇ¿·¡×¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤ª¤¹¤¹¤á¡Ã4DDiG Partition Manager
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸´ÉÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¼ê·Ú¤ËÍÆÎÌÄ´À°¤ä¥Çー¥¿À°Íý¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö4DDiG Partition Manager¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý²èÌÌ¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤¬¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯ºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¤ä¥µ¥¤¥ºÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ê¤¬¤éÂ¿µ¡Ç½¤ÊÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥È¥ìー¥¸´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
4DDiG Partition Manager¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/TdDd0
¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¼ê·Ú¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ÌÃÖ¤ä¥µ¥¤¥º¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ÍÆÎÌ¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤³ä¤êÅö¤ÆÎÎ°è¤ÎÎÙ¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥óºîÀ®¤äÍÆÎÌÊÑ¹¹¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÄ¥¡¦½Ì¾®¤·¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò·ë¹ç¡¦Ê¬³ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¼«Í³¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤äºï½ü¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢OS°Ü¹Ô¤ä¥Çー¥¿°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËSSD¤Ø¤Î´¹Áõ»þ¤ÎÍÆÎÌÄ´À°¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤¬ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥È¥ìー¥¸´ÉÍý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤ÇÍÆÎÌÊÑ¹¹¡¦°Ü¹Ô¤¹¤ë¼ê½ç¤ÈÃí°ÕÅÀ¡§https://x.gd/mq4lG
Top1. 4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÈËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎWindows 10¤ä11¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Å¤¤PC´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤´Ä¶¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯Á´ÂÎ¤Î¥¯¥íー¥óºîÀ®µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ÎÉü¸µ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ÜÆ°¤äÌ¤³ä¤êÅö¤ÆÎÎ°è¤Î´ÉÍý¡¢Åý¹ç¡¦Ê¬³ä¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉü¸µ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥½¥Õ¥È¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯´ÉÍý¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4DDiG Partition Manager¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/TdDd0
4DDiG Partition Manager¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1.4DDiG Partition Manager¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£º¸Â¦¤Î¡Ö¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ºÊÑ¹¹/°ÜÆ°¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341029/images/bodyimage1¡Û
