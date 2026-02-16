¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Care Show Japan2026³«ºÅ¡£²ð¸î¤ä°åÎÅ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëBtoBÅ¸¼¨²ñ¡£ÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¸¦µæ²ñ¤Ïº£Ç¯¤â½ÐÅ¸¡£Í½ËÉ°åÎÅ¤Ê¤ÉÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡£¹âÎð¼Ô¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
Ä¶¹âÎð¼Ô¼Ò²ñ¤Î²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦Í½ËÉ¤È¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æº£Ç¯¤âCare Show Japan2026¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤â³ô¼°²ñ¼Ò¾å»³À½ºî½ê¤ÎÄ¶²»ÇÈÆ¬Éô¥±¥¢¡¦¥¦¥ë¥È¥éー¥Þ123X¤ò½ÐÅ¸Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ä°åÎÅ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë£´¤Ä¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëBtoBÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹Ö±é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ì¡¦¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¸¦µæ²ñ¤ÏCare Show Japan2026¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¡¡´ü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ～ 17:00
²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì4¥Ûー¥ë¡ÊÆ±»þ³«ºÅ : ·ò¹¯ÇîÍ÷²ñ¡¡Åì 5 ¡¦ 6 ¥Ûー¥ë¡Ë
Care Show Japan¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦Í½ËÉ¤È¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤¬Íè¾ì¤¹¤ëBtoBÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¡¢½¸µÒÎÏ¤Î¹â¤¤¹Ö±é´ë²è¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤ä¹ÔÀ¯¡¢¸å±ç¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆÃÄ¹¤È¤·¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢Ìô¶É¡¢¼«¼£ÂÎ¤é¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ÇÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.care-show.com/exhibit/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339797/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339797/images/bodyimage2¡Û
¡ÚÄ¶²»ÇÈÆ¬Éô¥±¥¢¡¦¥¦¥ë¥È¥éー¥Þ123X¤È¤Ï¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¾å»³À½ºî½ê¤¬³«È¯¡£¥¤¥ë¥«¤¬È¯¤¹¤ëÄ¹Ä¶²»ÇÈ¤ÈÆ±Åù¤Î30¥¥í¥Ø¥ë¥ÄÇÈ¤ÇÂÎÆâÇÈÄ¹¤¬£µcm¤ÈÄ¹¤¯¡¢¿¼Éô¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¬Éô¤Î¥±¥¢¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇÍ½ËÉ³°Íè¤Ê¤É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÍÍ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°å³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Öー¥¹¤Î·ÇºÜ¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¸¦µæ²ñ
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æº£Ç¯¤âCare Show Japan2026¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤â³ô¼°²ñ¼Ò¾å»³À½ºî½ê¤ÎÄ¶²»ÇÈÆ¬Éô¥±¥¢¡¦¥¦¥ë¥È¥éー¥Þ123X¤ò½ÐÅ¸Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ä°åÎÅ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë£´¤Ä¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëBtoBÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹Ö±é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ì¡¦¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¸¦µæ²ñ¤ÏCare Show Japan2026¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¡¡´ü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ～ 17:00
²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì4¥Ûー¥ë¡ÊÆ±»þ³«ºÅ : ·ò¹¯ÇîÍ÷²ñ¡¡Åì 5 ¡¦ 6 ¥Ûー¥ë¡Ë
Care Show Japan¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦Í½ËÉ¤È¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤¬Íè¾ì¤¹¤ëBtoBÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¡¢½¸µÒÎÏ¤Î¹â¤¤¹Ö±é´ë²è¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤ä¹ÔÀ¯¡¢¸å±ç¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆÃÄ¹¤È¤·¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢Ìô¶É¡¢¼«¼£ÂÎ¤é¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ÇÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.care-show.com/exhibit/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339797/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339797/images/bodyimage2¡Û
¡ÚÄ¶²»ÇÈÆ¬Éô¥±¥¢¡¦¥¦¥ë¥È¥éー¥Þ123X¤È¤Ï¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¾å»³À½ºî½ê¤¬³«È¯¡£¥¤¥ë¥«¤¬È¯¤¹¤ëÄ¹Ä¶²»ÇÈ¤ÈÆ±Åù¤Î30¥¥í¥Ø¥ë¥ÄÇÈ¤ÇÂÎÆâÇÈÄ¹¤¬£µcm¤ÈÄ¹¤¯¡¢¿¼Éô¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¬Éô¤Î¥±¥¢¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇÍ½ËÉ³°Íè¤Ê¤É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÍÍ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°å³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Öー¥¹¤Î·ÇºÜ¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¸¦µæ²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø