¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLIVEMINE¡×¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ 2024Ç¯³«ºÅ¤Î ¡ÈMUSICMINE 30th Anniversary Party¡É ¤Î±ÇÁü¤òÌµÎÁ¸ø³«·èÄê¡ª
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLIVEMINE¡×¤ò2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2024Ç¯³«ºÅ¤Î ¡ÈMUSICMINE 30th Anniversary Party¡É ¤Î±ÇÁü¤òÌµÎÁ¸ø³«¡ªºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖLIVEMINE¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
LIVEMINE¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»Æü
2026Ç¯2·î28Æü (ÅÚ)
******************************************************************************
¡ÈMUSICMINE 30th Anniversary Party¡É
¢£»ëÄ°URL
https://livemine.net/lives/300/about
¢£ÇÛ¿®´ü´Ö
2026Ç¯2·î14Æü～2·î28Æü¡¡23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢£¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙ
2024Ç¯¤ËÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó¡£²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë»ö¶È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê³èÆ°¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥½ー¥È¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈMUSICMINE 30th Anniversary Party¡É¤¬¡¢Ææ¤ËËþ¤Á¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¡¦ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Å·Ìî½¨µ¯¤Ë¤è¤ë°ì´Ó¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿ー¥«¥ë¥Á¥ãー»Ù»ý¡×¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï²ó¼ý¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï²»³Ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Çー¥¿¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤¤ï¤á¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¡×¤Ë¶á¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á´Ñ»¡¼Ô¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó¤¬¸Ø¤ë1000¥¿¥¤¥È¥ëÄ¶¤ÎºîÉÊ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
text¡§TAXIM
¢£ MUSICMINE 30th Anniversary Party
https://musicmine.asia/mm30th/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó30¼þÇ¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Å·Ìî½¨µ¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
https://note.com/kkvofficial/n/n0fc535f641bc
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341891/images/bodyimage1¡Û
¡ÚAbout LIVEMINE¡Û
LIVEMINE¤ÏÍÎÁ²»³ÚÇÛ¿®»ö¶È¤Ë±÷¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó¤¬³«È¯¤·¡¢2020Ç¯7·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅê¤²Á¬µ¡Ç½¡×¡¢¡ÖÇÛ¿®²èÌÌ¾å¤ÇºÇÃ»2¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç·èºÑ²ÄÇ½¤Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇäµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ëµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö³¤³°ÇÛ¿®¡×¤ò1²èÌÌ¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¤¢¤²¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó
LIVEMINE¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»Æü
2026Ç¯2·î28Æü (ÅÚ)
******************************************************************************
¡ÈMUSICMINE 30th Anniversary Party¡É
¢£»ëÄ°URL
https://livemine.net/lives/300/about
¢£ÇÛ¿®´ü´Ö
2026Ç¯2·î14Æü～2·î28Æü¡¡23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢£¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙ
2024Ç¯¤ËÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó¡£²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë»ö¶È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê³èÆ°¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥½ー¥È¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈMUSICMINE 30th Anniversary Party¡É¤¬¡¢Ææ¤ËËþ¤Á¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¡¦ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Å·Ìî½¨µ¯¤Ë¤è¤ë°ì´Ó¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿ー¥«¥ë¥Á¥ãー»Ù»ý¡×¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï²ó¼ý¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï²»³Ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Çー¥¿¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤¤ï¤á¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¡×¤Ë¶á¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á´Ñ»¡¼Ô¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó¤¬¸Ø¤ë1000¥¿¥¤¥È¥ëÄ¶¤ÎºîÉÊ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
text¡§TAXIM
¢£ MUSICMINE 30th Anniversary Party
https://musicmine.asia/mm30th/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó30¼þÇ¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Å·Ìî½¨µ¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
https://note.com/kkvofficial/n/n0fc535f641bc
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341891/images/bodyimage1¡Û
¡ÚAbout LIVEMINE¡Û
LIVEMINE¤ÏÍÎÁ²»³ÚÇÛ¿®»ö¶È¤Ë±÷¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó¤¬³«È¯¤·¡¢2020Ç¯7·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅê¤²Á¬µ¡Ç½¡×¡¢¡ÖÇÛ¿®²èÌÌ¾å¤ÇºÇÃ»2¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç·èºÑ²ÄÇ½¤Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇäµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ëµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö³¤³°ÇÛ¿®¡×¤ò1²èÌÌ¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¤¢¤²¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø