¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥Ï¥á¥ÉÅÂ²¼¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó¾å³¤¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡ÊSMG¡Ë¤òË¬Ìä

¾å³¤--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¼óÄ¹¹ñ¤ÎÉûÅý¼£¼Ô¤Ç¡¢¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥Ç¥£¥¢É¾µÄ²ñµÄÄ¹¤Î¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥·¥ßÅÂ²¼¤Ï¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤È¾å³¤¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡ÊSMG¡Ë¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Sultan bin Ahmed visits Huawei R&D Centre and SMG in China (Photo: AETOSWire)
ÅÂ²¼¤Ï±ä¤Ù220ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë100ÅïÄ¶¤Î·úÊª¤È¸¦µæ»ÜÀß¡¦¥é¥Ü¤òÈ÷¤¨¡¢3Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¼Ò¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÈÀ½ÉÊ³«È¯¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÍ×ÀßÈ÷¤ò³ÎÇ§¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¹â¿å½à¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Î»ÅÍÍ¤ä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¸ä³Ú»ÜÀß¡¢µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¡¦Á¥¡¦ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÅÂ²¼¤Ï¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤òË¬Ìä¤·¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀïÎ¬¤È¸¦µæ³«È¯¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÅÍ×Ê¬Ìî¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤ä¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÂ²¼¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬Ìî¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Çー¥¿¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤¬¥µー¥Ó¥¹¤Î¸úÎ¨¡¦ÉÊ¼Á¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¸þ¾å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¦Í¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÅÂ²¼¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀâÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¿®µ»½Ñ¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¤ÎÀìÌç¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÅÂ²¼¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¸«¤Î³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¤¬µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÃÙ¤ì¤º¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤È¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁÏ½Ð¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤è¤ê³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ËÀèÃ¼µ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¼óÄ¹¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬Ìî¤È¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î»Ù±ç¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ÀìÌç¿Íºà¤Î³èÌöÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢AI¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÂ²¼¤Ï¾å³¤¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡ÊSMG¡Ë¤âË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢8¤Ä¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢8¤Ä¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡¢4¤Ä¤Î»¨»ï¡¦¿·Ê¹¡¢11¤ÎÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¥»¥ó¥¿ー¤âÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÂ²¼¤ÏÆ±¥°¥ëー¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë4¤Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦±Ç²è¤ÎÇÛ¿®¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¸þ¤±¤Î¥é¥¸¥ªÇÛ¿®¡¢¹ñÆâ³°¥Ë¥åー¥¹¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¼è°ú¤ÎÆ°¸þ¤òÄÉÀ×¤·¡¢»Ô¾ì¤äÅê»ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÅÂ²¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½ä¤ê¡¢ÊüÁ÷¡¦¥é¥¤¥ÖÅÁÁ÷µ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼èºà¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÃæ·Ñ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¡¢4K¹âÀººÙ¤Ç¤Î»£±Æ¡¦ÊüÁ÷µ»½Ñ¤Î»ë»¡¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÂ²¼¤ÏÆ±¥°¥ëー¥×¤ÎÁí¶ÉÄ¹¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¼êË¡¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅÂ²¼¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½¼¼Â¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥Æ¥£·×²è¤ª¤è¤Ó·×²èÃæ¤Î¡ÖShams¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ»½Ñµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¡¢µ»½Ñ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò³Ø¤Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¼óÄ¹¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¼óÄ¹¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢µ¡´Ø¤«¤éÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Æ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§ AETOSWire
