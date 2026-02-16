¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ ¤Î¹á¤ê¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¢ö
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340306/images/bodyimage1¡Û
¡ã³µÍ×¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©¡Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë³«¶È20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡ä
ÆáÇÆ¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ¡×¤Î³«¶È20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤´Íè´Û¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿´ÛÆâ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³«¶È20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊµÇ°¥é¥Ù¥ë¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Óー¤ÇÉº¤¦¹á¤ê¤Ï¡¢¹âµéÃã¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥à¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¶õ´Ö¤Ë¥ß¥¹¥È¤ò¤Ò¤È¿á¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Æì¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥¹¥È¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤ä¼ÖÆâ¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ³«¶È20¼þÇ¯¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ1³¬¥í¥Óー¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ
³«¶È20¼þÇ¯µÇ°¥é¥Ù¥ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È/ 30ml \1800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¡ã¹á¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¹âµéÃã¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥à¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Û¥Æ¥ë¾ðÊó¡ä
¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ
¢©900-0013
²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔËÒ»Ö1ÃúÌÜ3ÈÖ70¹æ
098-866-2580
https://www.naha.jalcity.co.jp
¡ãÆü»þ¡ä
2026·îÇ¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒGotas
¢©903-0825
²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¼óÎ¤»³ÀîÄ®1-80-301
http://gotas.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥¿¥¹¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ø¹á¤ê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2013Ç¯¤ÎË¡¿ÍÀßÎ©°Ê¹ß¡¢²Æì¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë
¹ñÆâ¤ÇÂ¿¿ô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤Æ¹á¤ê¤Î±é½Ð¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¹á¤ê¤Î¥®¥Õ¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¡¢
¡Ö¥Û¥Æ¥ëÀìÌç¤Î¹á¤ê²°¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒGotas
¡ã³µÍ×¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©¡Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë³«¶È20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡ä
ÆáÇÆ¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ¡×¤Î³«¶È20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤´Íè´Û¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿´ÛÆâ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³«¶È20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊµÇ°¥é¥Ù¥ë¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Óー¤ÇÉº¤¦¹á¤ê¤Ï¡¢¹âµéÃã¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥à¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¶õ´Ö¤Ë¥ß¥¹¥È¤ò¤Ò¤È¿á¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Æì¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥¹¥È¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤ä¼ÖÆâ¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ³«¶È20¼þÇ¯¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ1³¬¥í¥Óー¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ
³«¶È20¼þÇ¯µÇ°¥é¥Ù¥ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È/ 30ml \1800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¡ã¹á¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¹âµéÃã¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥à¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²º¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Û¥Æ¥ë¾ðÊó¡ä
¥Û¥Æ¥ëJAL¥·¥Æ¥£ÆáÇÆ
¢©900-0013
²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔËÒ»Ö1ÃúÌÜ3ÈÖ70¹æ
098-866-2580
https://www.naha.jalcity.co.jp
¡ãÆü»þ¡ä
2026·îÇ¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒGotas
¢©903-0825
²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¼óÎ¤»³ÀîÄ®1-80-301
http://gotas.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥¿¥¹¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ø¹á¤ê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2013Ç¯¤ÎË¡¿ÍÀßÎ©°Ê¹ß¡¢²Æì¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë
¹ñÆâ¤ÇÂ¿¿ô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤Æ¹á¤ê¤Î±é½Ð¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¹á¤ê¤Î¥®¥Õ¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¡¢
¡Ö¥Û¥Æ¥ëÀìÌç¤Î¹á¤ê²°¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒGotas
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø