¡ÖGO Guangdong¡×¡¢¤³¤Î½ÕÀá¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¾ì¤Î¹ÅìÊ¸²½¤Ø¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ê¥²ー¥È¥¦¥§¥¤
¹½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯2·î13Æü /PRNewswire/ -- Ë¬ÃæÎ¹¹Ô¤¬ºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë½ÕÀá¤¬¶á¤Å¤¯º£¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î³×¿·¤¬º®ºß¤¹¤ë¹Åì¾ÊÃµº÷¤ËÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ ³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¹Åì¤Î±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³°¹ñ¿ÍË¬Ìä¼Ô¸þ¤±¤Î¹ñºÝ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGO Guangdong Platform¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÇÊ¸²½¤Î¹á¤ê¹â¤¤Î¹¤Î°ÆÆâÌò¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
GO Guangdong¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³
¤ª·è¤Þ¤ê¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯Ãæ¹ñ¤òÃµ¸¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖGO Guangdong Platform¡×¤Ï¡¢¼«Á³°î¤ì¤ë·Ê´Ñ¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÌ¾½ê¡¢ÇÀÂ¼¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢Ê¸²½É÷½¬¡¢²·Çä»Ô¾ì¡¢¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿Î¹¹Ô¥ëー¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÎ¹¹Ô¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Åì¾Ê¤Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¸³
¤³¤Î½ÕÀá¡¢GO Guangdong¤ÏÎ¹¹Ô¤ò¿¼¤¤Ê¸²½ÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¡¢Æø¤ä¤«¤Ê½Ë²ì¹Ô»ö¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Æ°²è¥·¥êー¥º¡ÖDiscover Guangdong¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¹¹ÔÀè¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¢¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿Í´Ö¤ä¼«Á³¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÅÂå¤Î¸ò°×¥ëー¥È¤«¤é¸½Âå¤Î´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¸ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤½¤ÎÃÏ¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÍý²ò¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¿Í¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹½ÃÛ
GO Guangdong¤Ï¡¢À¯ÉÜ¸ø¼°¤Î¿®ÍêÀ¤È´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åì¾ÊÁ´ÂÎ¤Ç»ñ¸»¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¸¼±¤Î¸¶Â§2¤«¹ñ¸ìÉ½µ²½¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¬¥¤¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸À¸ì¤ÈÊ¸²½¤Î¾ãÊÉ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î½ÕÀá¤Ï¡¢À§Èó¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£º£¤¹¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¹Åì¾Ê¤ò¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¤Î¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªhttps://goguangdong.southcn.com/ ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Î·×²è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
GO Guangdong, Your Smart Gateway to Authentic Cantonese Culture This Spring Festival
