¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬Nintendo Switch¤ÈSwitch 2¤ËÅÐ¾ì¡ª ¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤¬Í½Ìó³«»Ï¡ªÊ»¤»¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¤â¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò 3goo¡Ê¥µ¥ó¥°ー¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥£¥³¥¹¥¿¥ó¥¾ ¥Ë¥³¥é¡Ë¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ò2026Ç¯5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËNintendo SwitchTM¤ª¤è¤ÓNintendo SwitchTM2¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Nintendo SwitchTM2¸þ¤±¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÏËÜÆüÍ½Ìó³«»Ï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÊª¸ì¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö¡Ù¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¢§
https://x.gd/FpSTz
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341777/images/bodyimage1¡Û
¢£¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö¡Ù¤È¤Ï¡©
70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÃµÄå¥¯¥é¥Ö¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»ö·ï¤òÁÜºº¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÄ®¤òÃµº÷¤·¡¢¤Ò¤é¤á¤¤È¹©É×¤Ç¤Ê¤¾²ò¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È ¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥ëー¥·ー¡¢¥Þー¥·ー¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬»ö·ï²ò·è¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¾Ã¤¨¤ëÂü¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¸Ð¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤Î²øÊª¤ÎÀµÂÎ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¯¤·¥É¥é¥¤¤Ê¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊÑÁõ¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥ß¥Ë¥²ー¥à¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¥â¥À¥ó¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤é¤·¤¤²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤À¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à1Ãå¡¢¥ß¥Ë¥²ー¥à4¼ï¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯75Ëç¤ò¼ýÏ¿¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆâÍÆ¡Û
¡¦¥¹¥Ìー¥ÔーÀìÍÑ¡Ö¥¸¥çー¡¦¥¯ー¥ë¡×¥³¥¹¥Á¥åー¥à
¡¦¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ð¥í¥ó¡× ¥ß¥Ë¥²ー¥à2¼ï
¡¦¡Ö¥½ー¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ìー¥¹¡× ¥ß¥Ë¥²ー¥à 2¼ï
¡¦¡Ø¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù75¼þÇ¯¥Õ¥ë¥«¥éー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯75Ëç¡Ê¥²ー¥àÆâ¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¡Ë
¢¨¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤Ï¡¢Nintendo SwitchTM2ÈÇ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¡ÖJoe Cool Fun Pack¡×¤È¤·¤Æ¡¢980±ß¤ÇÃ±ÂÎ¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¡¦¡¦¡¦¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬¼çÌò¡ª¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆæ¤ËÄ©¤â¤¦¡£
¡¦¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄ®¤òÃµº÷¡¦¡¦¡¦³Ø¹»¤ä²»³Ú¥Ûー¥ë¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î²È¡¢Ìîµå¾ì¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾½ê¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö¡Ù¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¢§
https://x.gd/FpSTz
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341777/images/bodyimage1¡Û
¢£¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö¡Ù¤È¤Ï¡©
70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÃµÄå¥¯¥é¥Ö¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»ö·ï¤òÁÜºº¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÄ®¤òÃµº÷¤·¡¢¤Ò¤é¤á¤¤È¹©É×¤Ç¤Ê¤¾²ò¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È ¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥ëー¥·ー¡¢¥Þー¥·ー¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬»ö·ï²ò·è¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¾Ã¤¨¤ëÂü¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¸Ð¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤Î²øÊª¤ÎÀµÂÎ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¯¤·¥É¥é¥¤¤Ê¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊÑÁõ¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥ß¥Ë¥²ー¥à¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¥â¥À¥ó¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤é¤·¤¤²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤À¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à1Ãå¡¢¥ß¥Ë¥²ー¥à4¼ï¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯75Ëç¤ò¼ýÏ¿¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆâÍÆ¡Û
¡¦¥¹¥Ìー¥ÔーÀìÍÑ¡Ö¥¸¥çー¡¦¥¯ー¥ë¡×¥³¥¹¥Á¥åー¥à
¡¦¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ð¥í¥ó¡× ¥ß¥Ë¥²ー¥à2¼ï
¡¦¡Ö¥½ー¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ìー¥¹¡× ¥ß¥Ë¥²ー¥à 2¼ï
¡¦¡Ø¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù75¼þÇ¯¥Õ¥ë¥«¥éー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯75Ëç¡Ê¥²ー¥àÆâ¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¡Ë
¢¨¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤Ï¡¢Nintendo SwitchTM2ÈÇ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¡ÖJoe Cool Fun Pack¡×¤È¤·¤Æ¡¢980±ß¤ÇÃ±ÂÎ¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¡¦¡¦¡¦¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬¼çÌò¡ª¤Ò¤ß¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆæ¤ËÄ©¤â¤¦¡£
¡¦¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄ®¤òÃµº÷¡¦¡¦¡¦³Ø¹»¤ä²»³Ú¥Ûー¥ë¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î²È¡¢Ìîµå¾ì¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾½ê¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£