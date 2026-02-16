¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ç2·î15Æü(Æü)0:00¤è¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦11¼þÇ¯¡ª ¾ë¥É¥éÄ¶´¶¼Õº×(¸åÈ¾)¡×³«ºÅÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¼êÃÒÇ·)¤Ï¡¢App Store¡¦Google Play¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦11¼þÇ¯¡ª¾ë¥É¥éÄ¶´¶¼Õº×(¸åÈ¾)¡×¤ò2026Ç¯2·î15Æü(Æü)0:00¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341736/images/bodyimage1¡Û
¢¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦11¼þÇ¯¡ª¾ë¥É¥éÄ¶´¶¼Õº×¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢¡
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/11th/
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù11¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦11¼þÇ¯¡ª¾ë¥É¥éÄ¶´¶¼Õº×(¸åÈ¾)¡×¤ò¡¢2·î15Æü(Æü)0»þ¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1Æü1²óºÇÂç¡È11,100¥ë¥Óー¡É¤¬Åö¤¿¤ë!?¡Ö11¼þÇ¯¥ë¥Óー¥¢¥Ð¤¿¤Þ¡×¡¢ºÇ¹â¡È101,100¥ë¥Óー¡É¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¾ë¥É¥éÊõ¤¯¤¸¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö±¿±Ä¥ª¥¹¥¹¥á¥¥ã¥é°éÀ®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ê¤ÉÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¸åÈ¾¤â¡Ø¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Î¤ªº×¤ê¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦11¼þÇ¯¡ù¾ë¥É¥éÊõ¤¯¤¸(¸åÈ¾)¡×
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341736/images/bodyimage2¡Û
¾ë¥É¥éºÇ¶¯±¿»î¤·¡ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦11¼þÇ¯¡ù¾ë¥É¥éÊõ¤¯¤¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª1Åù¤ÇºÇ¹â101,100¥ë¥Óー¤¬Åö¤¿¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡ÈLUCKY¥¯¥é¥¦¥ó¡É¤ä¡¢·õ»Î¤Î¸ÂÄêÉð´ï¡È»¥Â«¡É¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢1¤Î°Ì¾ÞÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï1,000¥ë¥Óー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¡¦¸ÂÄê·õ»Î¤ªÃåÂØ¤¨¤ò¿ÊÄè¡ª°ìÉô¤ÎÅöÁª¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¯¤¸¤ÎÃêÁª¤Ï¡¢3·î¾å½Ü¤Î¾ë¥É¥é¸ø¼°YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊõ¤¯¤¸³ÍÆÀ´ü´Ö¡Û 2026Ç¯2·î15Æü(Æü) 0:00 ～ 2·î28Æü(ÅÚ)23:59
¢¨°ìÉôÅöÁªÈ¯É½¡§3·î¾å½Ü¡Ö¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ¸ÇÛ¿®¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥àÇÛÉÛ¡§È¯É½¸å¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þÍ½Äê
¢£¾ÞÉÊ
1Åù(1¸ý)¡§101,100¥ë¥Óー¡¢LUCKY¥¯¥é¥¦¥ó¡¢·õ»ÎÉð´ï¡Ö»¥Â«¡×
2Åù(3¸ý)¡§30,000¥ë¥Óー¡¢·õ»ÎÉð´ï¡Ö»¥Â«¡×
3Åù(100¸ý)¡§10,000¥ë¥Óー¡¢·õ»ÎÉð´ï¡Ö»¥Â«¡×
4Åù(10000¸ý)¡§3,000¥ë¥Óー¡¢·õ»ÎÉð´ï¡Ö»¥Â«¡×
5Åù¡§1,500¥ë¥Óー
6Åù¡§1,000¥ë¥Óー
7Åù¡§500¥ë¥Óー
1¤Î°Ì¾Þ¡§1,000¥ë¥Óー¡¢¿·¡¦¸ÂÄê·õ»Î¤ªÃåÂØ¤¨
YouTube¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¤³¤Á¤é¢
https://www.youtube.com/@shirotodoragon
ËèÆüºÇÂç11,100¥ë¥Óー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹?!¡Ö11¼þÇ¯¥ë¥Óー¥¢¥Ð¤¿¤Þ¡×
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341736/images/bodyimage3¡Û
ËèÆüºÇÂç11,100¥ë¥Óー¤¬Åö¤¿¤ë!?ºÇÄã¤Ç¤â300¥ë¥Óー³ÍÆÀ²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ð¤¿¤Þ¡Ö¥ë¥Óー¥¢¥Ð¤¿¤Þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£1Æü1²óÌµÎÁ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¡¢¡Ö11¼þÇ¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ë¥Óー¥¢¥Ð¤¿¤Þ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤â³ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1²óÄ©Àï¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡È¥Üー¥Ê¥¹P¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç17,100¥ë¥Óー¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËèÆüÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¥¢¥Ð¤¿¤Þµ¡Ç½¤Ï¾ëLv3¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)19:00 ～ 2·î28Æü(ÅÚ)23:59
¢£¥Üー¥Ê¥¹ÆâÍÆ
¥Üー¥Ê¥¹P/³ÍÆÀ¥¢¥¤¥Æ¥à
1P/1,500¥ë¥Óー
5P/1,500¥ë¥Óー
10P/1,500¥ë¥Óー
15P/1,500¥ë¥Óー
25P/11,100¥ë¥Óー
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª11¼þÇ¯¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹(¸åÈ¾)¡×
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡È11¼þÇ¯¥¢¥Ð¤¿¤Þ¥Á¥±¥Ã¥È¡ÉºÇÂç20Ëç¤ä¡¢¥²ー¥àÆâ¡ÖÏÓONE¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡È¥À¥¤¥ä¥Ñ¥¹¡É¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û 2026Ç¯2·î15Æü(Æü) 0:00 ～ 2·î28Æü(ÅÚ)23:59
