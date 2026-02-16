CGTN¡§Ãæ¹ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÀÂ¼¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë»º¶È¤ò¶¯²½¤·¤ÆÇÀÂ¼¿¶¶½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
CGTN¤Ï¡¢¹ÈÏ¤ÊÇÀÂ¼¿¶¶½ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÂ¼¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë»º¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃµ¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢AI¤ä¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¤ÎÅý¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ³×¿·¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤¤áºÙ¤«¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤ÆÇÀ²È¤Î½êÆÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾Íè¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤±¤ë¶áÂåÅª¤Ê´ð´´»º¶È¤È¤·¤ÆÇÀ¶È¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþ¡¢2026Ç¯2·î13Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñÅìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥µーÀ©¸æ¤Î²¹¼¼¤ÇÌîºÚ¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÀ¾Éô¤Ç¤Ï¡¢º½Çù¤Îº½ÃÏ¤ò·¡ºï¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿ÃÓ¤Çµû¤ÎÍÜ¿£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÌÉô¤ÎÁð¸¶ÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÆùµí¤¬¶áÂåÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇÀÂ¼»º¶È¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñÇÀ¶È¤Î¶áÂå²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬Âè15¼¡5¤«Ç¯·×²è¡Ê2026Ç¯～2030Ç¯¡Ë¤Î½éÇ¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¢ÇÀÂ¼¡¢ÇÀÌ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼çÀÊ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ±ûÇÀÂ¼À¯ºö²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤ò¶áÂå²½¤µ¤ì¤¿¼çÍ×»º¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢ÇÀÌ±¤¬¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÀÂ¼¤Ë¤ª¤±¤ë¶áÂåÅª¤ÊÀ¸³è¿å½à¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¡ÖÂè15¼¡5¤«Ç¯·×²èºöÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¡×¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¼çÆ³·¿¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡¢ÉÊ¼Á½Å»ë·¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ·¿¤ÎÇÀ¶È¤ò¶¨Ä´Åª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¶áÂåÅª¤Ê´ð´´»º¶È¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼¤Î¶áÂå²½¤ò¿Ê¤á¡¢Êñ³çÅª¤ÊÇÀÂ¼¿¶¶½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö2026Ç¯ÈÇÃæ±û°ì¹æÊ¸·ï¡ÊÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤¬Ç¯½é¤ËÈ¯Îá¤¹¤ëÂè1¹æ¤ÎÀ¯ºöÊ¸½ñ¡Ë¡×¤Ë¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³«È¯
Ãæ¹ñÅìÉô¤Î°Âµ«¾ÊÏ»°Â¡Ê¤ê¤¯¤¢¤ó¡Ë»Ô¤ÎÂçÊÌ¡Ê¤À¤¤¤Ù¤Ä¡Ë»³Ì®¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆµÞ½Ô¤ÊÃÏ·Á¤¬ÇÀ¶È¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÎÃ«´Ö¤Ç¤Ï¹â²Á¤ÊÌôÁð¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥³¥¯¡ÊÀÐÚÏ¡Ë¤ÎÀ¸ÂÖºÏÇÝ¥â¥Ç¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢ºÏÇÝÌÌÀÑ¤ÏÌó1,573¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2,600°Ê¾å¤Î»ö¶ÈÂÎ¤ò°éÀ®¤·¡¢22,000¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÆîÉô¤Î¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¸è½£¡Ê¤´¤·¤å¤¦¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¡¢µÖÎÍÃÏ¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃãÈª¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÍýÅª¾ò·ï¤Èµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Ãã¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï¸½ºßÌó2Ëü7Àé¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤Ï4Ëü¥È¥ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎÁí¹çÀ¸»º³Û¤Ï300²¯¸µ¡ÊÌó43²¯¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¹ÈÏ¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£Âè14¼¡5¤«Ç¯·×²è´ü´Ö¡Ê2021Ç¯～2025Ç¯¡ËÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï210¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿ー¡¢250¤Î¸½ÂåÇÀ¶È»º¶È¥Ñー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ1,098¤ÎÇÀ¶È½ÅÅÀÅÔ»Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç¸©¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÀ¶È¼çÆ³´ë¶È¤Ï9Ëü4Àé¼Ò¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î´ë¶È¤Ï2,250¼Ò¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÇÀ¶È²Ê³Ø±¡¤Î¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤ëZhong Yu¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Î½êÆÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸©¥ì¥Ù¥ë¤Î»º¶È¤Ï¡¢ÇÀ²È¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¡¢ÃíÊ¸¥Ùー¥¹¤Î¹ØÇã¡¢³ô¼°ÇÛÅö¡¢ÃÏ¸µ¸ÛÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¡¢ÇÀ²È¤¬»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸øÊ¿¤Ëµý¼õ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ
Ãæ¹ñËÌÉô¤Î²ÏËÌ¾Ê°×¡Ê¤¨¤¡Ë¸©¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏ¸µ¤Î³Á¤Ï½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÇÀ¶ÈÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÃÊ³¬ÎäµÑË¡¡×¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôÆü¤À¤Ã¤¿ÊÝÂ¸´ü´Ö¤¬1Ç¯¶á¤¯¤Þ¤Ç±ä¤Ó¡¢ÄÌÇ¯¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Î»ÍÀî¾Ê¤Î¾ÊÅÔ¡¦À®ÅÔ¤Î²¹¹¾¡Ê¤ª¤ó¤³¤¦¡Ë¶è¤Ç¤Ï¡¢AI¤È¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Á¥´¹©¾ì¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÉ´¤Î¥»¥ó¥µー¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»º¤ò´ÉÍý¤·¡¢¼ý³ÏÎÌ¤òÂçÉý¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥¯¥í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö2026Ç¯ÈÇÃæ±û°ì¹æÊ¸·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È²Ê³Øµ»½Ñ³×¿·¤ÎÍ¸úÀ¤Î¸þ¾å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥É¥íー¥ó¡¢IoT¡¢ÇÀ¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉý¹¤¤±þÍÑ¤ò½é¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¿ä¾©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢ÇÀ¶È¶áÂå²½¤Î¸°¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤È³×¿·¤Ë¤¢¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢800°Ê¾å¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡¢12Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢Ìó40Ëü¿Í¤ÎÁð¤Îº¬ÇÀ¶Èµ»½Ñ¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Êñ³çÅª¤ÊÇÀ¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÇÀ¶ÈÂç³Ø¤ÎLi Jianjun¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âè15¼¡5¤«Ç¯·×²è´ü´Ö¤Ï¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¸½Âå²½¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃ¸Ç¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀÂ¼³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÈÇÀ¶È»º¶È³×¿·¤ÎÅý¹ç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Æ±»á¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÀ¶È¤ò¤è¤ê¶¯¿Ù¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡Ö¶áÂåÅª¤Ê´ð´´»º¶È¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
