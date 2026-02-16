¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤¼Á´ÉÍý¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¤Þ¤Ç¡§´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤¬¹âÀÇ½À®Ä¹ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ëÍýÍ³
·úÀß³èÆ°¤¬²ÃÂ®¤·¡¢µ¤¸õ°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÏÃ±½ã¤Ê¶õµ¤½Û´Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ÃÎÇ½²½¤µ¤ì¤¿¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤ËÌó351²¯2,510Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨10.4%¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£º£¸å¤âÀ®Ä¹¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë535²¯2,100Ëü¥É¥ë¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë784²¯760Ëü¥É¥ë¤ØÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹Î¨¤Ï»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë½ù¡¹¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³ÈÂç¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë·úÀß¼ûÍ×¤Î½Û´Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢µ¬À©´ð½à¡¢µ¤¸õÅ¬±þ¥Ëー¥º¡¢¼¼Æâ¶õµ¤¼Á¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¡¢·úÊª¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½ÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¼Æâ¶õµ¤¼Á¤Ï¤â¤Ï¤äÁªÂò»ö¹à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Îò»ËÅª¤Ë¡¢´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤ÎÁý²Ã¡¢²°Æâ¶õ´Ö¤Ç¤ÎµÊ±ì¡¢¼¼Æâ¶õµ¤¼Á¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø½°±ÒÀ¸¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢´¹µ¤¤Ï²÷Å¬À¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤éµ¬À©½å¼éÍ×·ï¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£
´Ä¶ÇÛÎ¸·¿·úÃÛÇ§¾Ú¤äÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Î»ýÂ³²ÄÇ½ÀÀ¯ºö¤Ï¡¢Æ³Æþ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÉÂ±¡¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢»º¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶õµ¤½Û´Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤í²á¡¢¼¾ÅÙÀ©¸æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーºÇÅ¬²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹âÅÙ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤¤½é´üÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤È½ÏÎýµ»½Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤Ê»Ô¾ì¤ÇÉáµÚ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·úÀß¡¢µ¤¸õ¡¢ÃºÁÇÌÜÉ¸¤¬¼ûÍ×¤òºÆ·ÁÀ®
º£¸å¡¢»Ô¾ì¤Ï°Ê²¼¤Î¹½Â¤Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¡§
¡¦ÆÃ¤Ë¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦·úÀß³èÆ°¤Î³ÈÂç
¡¦¶ËÃ¼µ¤¾Ý¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÂÑµ×À¤Î¹â¤¤·úÃÛ¥·¥¹¥Æ¥à¼ûÍ×
¡¦»º¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤Î³ÈÂç
¡¦¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦ÄãÃºÁÇ·úÃÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¶¯²½
´¹µ¤¤Ï¸½ºß¡¢·úÊªÀÇ½ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÎäÃÈË¼Éé²Ù¤òºï¸º¤·¡¢ÃÎÇ½·¿´¹µ¤¤ÏÀêÍ¾õ¶·¤ä¶õµ¤¼Á¥»¥ó¥µー¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶õµ¤Î®ÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ¼é¥³¥¹¥È¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³ÊÊÑÆ°¡¢ÃÏÀ¯³ØÅªËÇ°×Ëà»¤¤Ï¡¢²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¶¡µëÌÖ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç®²ó¼ý·¿´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»Ô¾ìÊÑ³×¤ò¼çÆ³
´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç®²ó¼ý·¿´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î46.6%¤òÀê¤á¡¢ºÇÂçÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÇÓµ¤¶õµ¤¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ó¼ý¤·ºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Âð¤ª¤è¤ÓÈó½»Âð·úÃÛ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï2030Ç¯¤Þ¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÊªÇÓ½Ðºï¸º¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©°µÎÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀßÃÖ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Å·°æÀßÃÖ·¿¤¬2025Ç¯¤ËºÇÂç¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÉÀßÃÖ·¿¤Ï¡¢ÀßÃÖ½ÀÆðÀ¤¬½ÅÍ×¤Ê²þ½¤¹©»ö¤ª¤è¤Ó¥â¥¸¥åー¥ë·¿·úÃÛ¤Ç¡¢¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢°åÎÅ»ÜÀß¡¢¾®Çä»ÜÀß¡¢¹©¶È»ÜÀß¤ò´Þ¤àÈó½»ÂðÍÑÅÓ¤¬ºÇÂç»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î68.3%¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢½»ÂðÍÑÅÓ¤â½¸¹ç½»Âð¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー½»Âð¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÎÇ½²½¡¦ÀÜÂ³·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼¡À¤ÂåÀ®Ä¹¤ò·ÁÀ®
´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÅý¹ç¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×Æ°¸þ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡§
¡¦¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç
¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¤è¤ë¶õµ¤Î®ÎÌºÇÅ¬²½
¡¦¥¯¥é¥¦¥É·¿·úÊª´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿´¹µ¤ÁõÃÖ¸þ¤±Âè4¼¡»º¶È³×Ì¿·¿À½Â¤
¡¦½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½Àß·×
´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¸ÇÄêÅªµ¡³£ÀßÈ÷¤«¤é±þÅú·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»½ÑÊÑ³×¤Ï¡¢Í½Â¬ÊÝ¼é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½É¾²Á¡¢µ¬À©ÂÐ±þÊó¹ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸½Âå¾¦¶È·úÃÛ¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
