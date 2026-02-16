¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¡¢Âçºå¤ÇºÇ¿·¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤ò¼èÆÀ
Âçºå·÷¤Î¿Í¸ý½¸ÀÑÃÏ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡¢¿Íµ¤¤Î¹©¶È·Ï¥µ¥Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¥¯¥é¥¹A¤ÎÊ£ÁØ³¬·¿ÊªÎ®»ÜÀß
Âçºå--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¤ÏËÜÆü¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçºå·÷¤Ë¤¢¤ë±ä¾²ÌÌÀÑ220,608Ê¿Êý¥Õ¥£ー¥È¡Ê6,202ÄÚ¡Ë¤ÎÊ£ÁØ³¬·¿¤ÎºÇ¿·ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª·ï¡ÊÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¿·Ä®À¾3-4-8¡Ë¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ½é¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¤½£¡¦ÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³è¶·¤Ç¶¡µë¤¬¸Â¤é¤ì¤ë»Ô¾ì¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê»º¶ÈÍÑ»ñ»º¤ØÅê»ñ¤¹¤ëÆ±¼ÒÀïÎ¬¤ò¡¢°ìÃÊ¤ÈÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï2021Ç¯½×¹©¤Î4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢ÇØÌÌ²ÙÌò¤ËÂÐ±þ¡£¥É¥Ã¥¯¥Ï¥¤¤ÎÈÂÆþ¸ý12´ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¸úÅ·°æ¹â18¥Õ¥£ー¥È¡Ê5.5m¡Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥äー¥É±ü¹Ô41¥Õ¥£ー¥È¡Ê12.5m¡Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì41ÂæÊ¬¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EV½¼ÅÅÀßÈ÷40´ð¤òÈ÷¤¨¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·úÃÛ´Ä¶Áí¹çÀÇ½É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCASBEE¡Ë¤ÇA¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¼Ô¤Î²÷Å¬À¡¦·ò¹¯À¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤¹·úÊª¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·úÊª¤ÏÃ±°ì¤ÎÊªÎ®´ë¶È¤¬°ìÅï¤òÄÂ¼Ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ¼¼²ÔÆ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ·ï¼èÆÀ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀïÎ¬Î©ÃÏ¤ÎºÇ¿·Êª·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¹¥µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¤ÎÆüËÜÅê»ñÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÀ¾Â¼ Í¥»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇEC¤Î¿»Æ©¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Âçºå·÷¤ÏÊªÎ®¡¦ÇÛÁ÷³èÆ°¤Î³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢¿Í¸ý½¸ÀÑÃÏ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ¿·¤Î¥¯¥é¥¹A»ÜÀß¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀïÎ¬¤ò¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Î¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
ËÜ»ÜÀß¤Ï¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¡ÖÂçºå¥¤¥ó¥é¥ó¥É¡×¥µ¥Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ§ÌÌ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñー¥¯¡×Æâ¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤ÏÂçºåÃæ¿´¶ÈÌ³ÃÏ¶è¡ÊCBD¡Ë¤«¤é25km·÷Æâ¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Âçºå·÷¤ÎÌó1,900Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý½¸ÀÑÃÏ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤â¶áÀÜ¤·¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²¬»³¡¢¹Åç¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×»Ô¾ì¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ï2024Ç¯¤ËÌó9Ëü¥È¥ó¤Î²ßÊª¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿Âçºå¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¤ÎCEO¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥³¥í¥ì¥É¡á¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥§¥ë¥É»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÊªÎ®»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2020Ç¯¡¢¥·¥É¥ËーµòÅÀ¤Î³«Àß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¥Áー¥à¤òÍÊ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤Î·ÐºÑ·÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±ÃÏ°è¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊªÎ®Åê»ñµ¡²ñ¤òÂª¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¼çÍ×ÊªÎ®»Ô¾ì¤ÇÍË¾¤ÊÅê»ñ°Æ·ï¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¶ÉÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢Âçºå¤ÎÊªÎ®»Ô¾ì¤Ï²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤Ë²¼»Ù¤¨¤µ¤ì¡¢¶õ¼¼Î¨¤ÏÌó4%¤ÈÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Äì·ø¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò°ì¸ÞÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÊK.K. Ichigo Real Estate Service¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ï¿·µ¬¶¡µëÎÌ¤È¥Í¥Ã¥ÈµÛ¼ýÌÌÀÑ¤¬¤È¤â¤Ë·øÄ´¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌó160ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢Ãæ´üÅª¤ËÄÂÎÁ¾å¾º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Î¼çÍ×ÊªÎ®¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤ÏÄì·ø¤¤ÊªÎ®Åê»ñ»Ô¾ì¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢3PL¡¢EC¡¢À½Â¤¶È´ØÏ¢¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡¢ÀïÎ¬Î©ÃÏ¤ÎºÇ¿·¡¦Ãæµ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£1
1½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ì¸ÞÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ê2025Ç¯11·î¡Ë¡£
¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥º¤Ï¡¢ÊªÎ®Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¤Ï1986Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿ー¤Ø¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊªÎ®ÉÔÆ°»º¤Ë170²¯ÊÆ¥É¥ëÄ¶¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4,300¼ÒÄ¶¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑ2²¯4,000ËüÊ¿Êý¥Õ¥£ー¥ÈÄ¶¤ËÁêÅö¤¹¤ë1,750ÅïÄ¶¤ÎÊª·ï¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥·¥«¥´¡¢¥À¥é¥¹¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢¥·¥É¥Ëー¡¢Åìµþ¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥ªー¥é¥ó¥É¡¢¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£www.cabotprop.com
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20260208001961/ja/
Contacts
Media Contact:
ICR on behalf of Cabot Properties
CabotPR@icrinc.com
Source: Cabot Properties