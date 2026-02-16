ÁÞ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Æ°ÀÜÂ³¤Ø¡£¡ÖGETPAIRR Mini 2.0¡×¤ÇCarPlay¡¿Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¨¡¨¡ÄÌ¶Ð¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡¢¼Â¼Á4,695±ß
ÍÀþCarPlay¡¿ÍÀþAndroid Auto¤Ï¡¢µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¡£ÌäÂê¤Ï¡ÖËè²ó¤ÎÁ°½àÈ÷¡×¤¬¡¢ÃÏÌ£¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤³¤È¤À¡£½ÐÈ¯Á°¤Ë¥±ー¥Ö¥ë¤òÃµ¤¹¡£ÁÞ¤·¤Æ¡¢Ç§¼±¤òÂÔ¤Ä¡£ÇÛÀþ¤¬Áý¤¨¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Þ¤ï¤ê¤Î·Ê´Ñ¤¬¹Ó¤ì¤ë¡£¤¿¤Þ¤ËÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤Ê¬¤À¤±¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡£GETPAIRR Mini 2.0¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÆü¾ï¤ÎËàÌ×¡É¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¶¾®·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£½ãÀµ¤ÎÍÀþCarPlay¡¿ÍÀþAndroid AutoÅëºÜ¼Ö¤ËÁÞ¤·¡¢½é²ó¤Î¤ß¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£°Ê¹ß¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°ºÆÀÜÂ³¤·¡¢¥Ê¥Ó¡¦ÄÌÏÃ¡¦²»³Ú¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£Siri¡¿Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Áàºî¤ò²»À¼¤ØÆ¨¤¬¤»¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥¤¥ó·¿¡ÊÄ¾·ÂÌó25mm¡¿¸ü¤µÌó12mm¡Ë¡£USB¥Ýー¥È¤Ë¼«Á³¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢ÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¡£¡È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡á¼ÖÆâ¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¯¡É¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¡¢µÕÂ¦¤«¤éÄÙ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡Ê¼Â¼Á4,695±ß¡Ë
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§GETPAIRR Mini 2.0¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡ÊAmazon¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBGFKTXÄÌ¾ï²Á³Ê¡§7,880±ß¥»ー¥ë²Á³Ê¡§5,869±ß¥×¥í¥â¥³ー¥É¡§749CWVRY¡Ê20%OFF¡Ë¥¯ー¥Ý¥óÊ»ÍÑ¡§²Ä¥³ー¥ÉÅ¬ÍÑ¸å¡Ê¼Â¼Á¤ª»ÙÊ§¤¤¡Ë¡§4,695±ß´ü´Ö¡ÊJST¡Ë¡§2026Ç¯2·î16Æü ～ 2026Ç¯2·î28Æü ¢¨Amazon¤Î¹ØÆþ²èÌÌ¤Ë¤Æ¥×¥í¥â¥³ー¥É¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É½¼¨¾ò·ï¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÍÌµ¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
① ¥³¥¤¥ó·¿¡¦Ä¶¾®·¿¡ÊÄ¾·ÂÌó25mm¡ß¸ü¤µÌó12mm¡Ë
USB¥Ýー¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÖÆâ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¤¡£LED¤Ç¾õÂÖ³ÎÇ§¤â²ÄÇ½¡£
② ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¡Ü¼«Æ°ºÆÀÜÂ³
½ãÀµ¤ÎÍÀþCarPlay¤Þ¤¿¤ÏÍÀþAndroid AutoÅëºÜ¼Ö¤ËÂÐ±þ¡£½é²ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¸å¤Ï¾è¼Ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼«Æ°ÀÜÂ³¤·¡¢È´¤º¹¤·¤ÈÇ§¼±ÂÔ¤Á¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
③ Siri¡¿Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÐ±þ¡Ü½ãÀµÁàºî¤ËÄÉ½¾
¡ÖHey Siri¡×¡ÖOK Google¡×¤ÇÌÜÅªÃÏ¸¡º÷¡¦È¯¿®¡¦²»³ÚÁàºî¤ò¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー²½¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ü¥¿¥ó¡¿¥¿¥Ã¥Á¡¿¥À¥¤¥ä¥ëÅù¤Î½ãÀµÁàºî¤âÁ°Äó¤Ë¡¢Æ³Àþ¤ò°Ý»ý¡£¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢ÀßÄêÊÑ¹¹Åù¤ÏÄä¼ÖÃæ¤Þ¤¿¤ÏÆ±¾è¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
④ 2.4GHz¡Ü5GHz ¥Ç¥å¥¢¥ëWi-Fi
º®»¨¤·¤ä¤¹¤¤ÂÓ°è¤òÈò¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÙ±ä¤ä²»Èô¤Ó¤ÎÂÎ´¶¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×¡£¢¨ÅÅÇÈ´Ä¶¤Ë¤è¤êÂÎ´¶¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
⑤ 98%°Ê¾å¤Î¼Ö¼ï¤ËÂÐ±þ¡ÃiOS/AndroidÂÐ±þ¡¦Ãí°Õ»ö¹à
½ãÀµ¤ÎÍÀþCarPlayÅëºÜ¼Ö¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡Ê98%°Ê¾å¡Ë¡£iPhone¡ÊiOS 10°Ê¾å¡Ë¡¿Android¡ÊAndroid 11°Ê¾å¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£¢¨°ìÉô¼Ö¼ï¡ÊTesla¡¿BMWÅù¡Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÁ°¤ËÅ¬¹ç¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¤Þ¤È¤á
ÇÛÀþ¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢¼ê½ç¤À¤±¤ò¸º¤é¤¹¡£GETPAIRR Mini 2.0¤Ï¡¢¹Å²ß¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡ÖËè²ó¤ÎÀÜÂ³ºî¶È¡×¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹±¿ÍÑ¤ØÃÖ¤´¹¤¨¤ë¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡ÊJST¡§2026/2/16～2/28¡Ë¤Ï¡¢20%OFF¥³ー¥É¡Ö749CWVRY¡×¡Ü¥¯ー¥Ý¥óÊ»ÍÑ¤Ç¼Â¼Á4,695±ß¡£Æü¾ï¤Î¡ÈÁÞ¤¹¢ªÂÔ¤Ä¡É¤ò¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ø¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBGFKTXYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=YwbhIwjGb_o