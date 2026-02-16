¡Úµ»ö¸ø³«¡Û¡ÖºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥ÓÇò½ñ2026¡×¡ÊºÄÌ³À°Íý·Ð¸³¼Ô1,024¿ÍÄ´ºº¡Ë¤ò¸ø³«
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òcielo azul¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀô Áï¡Ë¤¬À©ºî¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ºÄÌ³À°Íý¤È¤ª¶â¤ÎÇº¤ß²ò¾Ã¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÄÌ³À°Íý·Ð¸³¼Ô1,024¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁêÃÌÀèÁª¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤òÀ°Íý¤·¤¿¡ÖºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥ÓÇò½ñ2026¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇò½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌÀè¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤ò¡Ö²ò·èÎÏ¡Ê·Ð¸³¡¦¼ÂÀÓ¡Ë¡×¡Ö¥Èー¥¿¥ëÈñÍÑ¡×¡ÖÁêÀ¡Ê¿ÍÊÁ¡¦Ï¢Íí¤ÎÃúÇ«¤µ¡Ë¡×¤Î´ÑÅÀ¤ÇÀ°Íý¤·¡¢ÌÂ¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î°Õ»×·èÄê¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£PDF¡ÊÄ¾ÀÜ¥ê¥ó¥¯¡Ë¢https://saimu.cieloazul.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/saimuseirisoudannavihakusho2026.pdf
¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
ºÄÌ³À°Íý¤ÎÁêÃÌÀè¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¡Ë¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤äÈæ³Ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¡Ö²¿¤ò´ð½à¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡ØºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ºÄÌ³À°Íý¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤Ø°ÍÍê¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä1,024¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥ÓÇò½ñ2026¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë·ë²Ì¤òÎóµó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤¬È½ÃÇ¤Ë»È¤¨¤ë·Á¤ØÀ°Íý¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯´ÑÅÀ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê·ë²Ì¡ÊÍ×ÅÀ¡Ë
¡¦ÁêÃÌÀèÁª¤Ó¤ÎºÇ½ÅÍ×Í×ÁÇ¤Ï¡Ö²ò·èÇ½ÎÏ¡¦·Ð¸³ÃÍ¡×¡ÊÃ±°ì²óÅú¡§35.8%¡Ë¡¦¼¡ÅÀ¤Ï¡Ö¥Èー¥¿¥ëÈñÍÑ¡×¡ÊÃ±°ì²óÅú¡§32.0%¡Ë¡¦ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÊÁ¡¦ÁêÀ¡×¤¬¸ú¤¤ä¤¹¤¤¡Ê3ÈÖÌÜ¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¿ÍÊÁ31.6%¡Ë¡¦ÉÔËþÅÀ¤Ï¡ÖÏ¢ÍíÂÐ±þ¡×¡ÖÂÐ±þ¥¹¥Ôー¥É¡×¡Ö²ò·èÇ½ÎÏ¡×¤Ë½¸Ãæ¡ÊÉÔËþ¤¢¤ê²óÅú¼Ô¥Ùー¥¹¡Ë
ºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥ÓÇò½ñ2026¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¡É¡Ê³µÍ×¡Ë
Çò½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò°Õ»×·èÄê¤Ë»È¤¨¤ë·Á¤ËÀ°Íý¤·¡¢ÁêÃÌÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Î³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3ÃÊ³¬¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¡Ë²ò·èÎÏ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¡Ê·Ð¸³¡¦¼ÂÀÓ¤Î³«¼¨¡¢ÂÐ±þÎÎ°è¡¢ÀâÌÀ¤Î¶ñÂÎÀ¡Ë2¡Ë¥Èー¥¿¥ëÈñÍÑ¤ÎÇÄ°®¡ÊÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Î¾ò·ï¡¢¸«ÀÑ¤ê¤ÎÌÀ³Î¤µ¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡Ë3¡ËÏ¢Íí¡¦ÀâÌÀ¤Î°Â¿´´¶¡Ê½é²óÊÖ¿®¤ÎÌÜ°Â¡¢¿ÊÄ½Ï¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¡¢ÀâÌÀ¤ÎÃúÇ«¤µ¡Ë
Ä´ºº³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡ÖºÄÌ³À°Íý»þ¤ÎÁêÃÌÀè¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº´ü´Ö¡§2023Ç¯7·î14Æü～7·î17ÆüÊýË¡¡§RRP¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ººÂÐ¾Ý¡§ÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤ËºÄÌ³À°Íý¤ò°ÍÍê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥â¥Ë¥¿ーÍ¸ú²óÅú¿ô¡§1,024¿Í¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡§¥¼¥Í¥é¥ë¥ê¥µー¥ÁÈ÷¹Í¡§Ã±°ì¡¿Ê£¿ô²óÅú¤òÀßÌä¤´¤È¤ËÌÀµ¡£¾®¿ô´Ý¤á¤Ë¤è¤ê¹ç·×¤¬100%¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ëÄ´ºº¤ÎÆÃÀ¾å¡¢ÁªÂò¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ä²óÁÛ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó®¤ÈÀìÌç²ÈÁêÃÌ¤Î³èÍÑ
ºÄÌ³À°Íý¤Ï¡¢Ç¤°ÕÀ°Íý¡¦¸Ä¿ÍºÆÀ¸¡¦¼«¸ÊÇË»º¤Ê¤É¼êÂ³¤¤Ë¤è¤êÈñÍÑ¤ä¿Ê¤áÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÖºÑ·×²è¤Î¸«ÄÌ¤·¤ä¼êÂ³¤¤Î²ÄÈÝ¡¢É¬Í×½ñÎà¤äÃí°ÕÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éÁêÃÌÀèÁª¤Ó¤ÎÈæ³Ó¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
