Ì¾¸Å²°¶á¹Ù¤ÎÎîÛÍ¼Ö¼êÇÛ¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è-¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¤È¥Ù¥ó¥Ä¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©)¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ª¤è¤Ó¶á¹Ù¤Ç¤ÎÎîÛÍ¼ÖÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë2¼Ö¼ï(¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä)¤ÎÎîÛÍ¼Ö¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ÈÂ²Áò¥Ûー¥ëÅù¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡È¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡É¤È¡¢¡È³°¼Ö¥Ëー¥º¡É¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÍ×Ë¾¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áòµ·¼Ò¡¦»Ü¹Ô»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¼êÇÛÁªÂò»è¤ò³È½¼¤·¡¢¸Î¿ÍÍÍ¤È¤´°äÂ²ÍÍ¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¤è¤êÃúÇ«¤Ë»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
ÎîÛÍ¼Ö¼êÇÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ´Ûµ¬ÌÏ¤äÆ³Àþ¡¢ÁÓ²È¤Î°Õ¸þ(Íî¤ÁÃå¤¡¿³Ê¼°¡¿¼Ö¼ï»ØÄê)¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¾®µ¬ÌÏ¥Ûー¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿²÷Å¬À¡¦Æ³Àþ¡×¤È¡¢¡Ö³°¼Ö¤Î»ØÌ¾¥Ëー¥º¡×¤È¤¤¤¦Ê¬´ôÅÀ¤òÌÀ³Î¤ËÂª¤¨¡¢¼Ö¼ï¤òÄÉ²ÃÆ³Æþ¡£¡ÈÍÑÅÓ¤ÇÁª¤Ù¤Æ¡¢»ØÌ¾¤Ç¤¤ë¡ÉÇÛ¼ÖÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¼ÖÎ¾(1)¡§¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É(ÎîÛÍ²ÍÁõ¥â¥Ç¥ë¡¿ÀìÍÑ¥¯¥é¥¹)¡Û
¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É2025Ç¯¼°¤òÆ³Æþ¡£Âç·¿¥»¥À¥ó¤ËÂå¤ï¤êÍ×¿Í°ÜÆ°¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¼Ö³Ê¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÀìÍÑÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢¿²Âæ¼Ö¤äÍÎ·¿ÎîÛÍ¼Ö¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¡É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É(ÎîÛÍ¼Ö)¾Ò²ð»ñÎÁ
¿ÆÂ²2Ì¾¾è¼Ö²Ä¡¿6.5¼Ü´½ÂÐ±þ¤Ç¡¢²ÈÂ²Áò¥Ûー¥ë¤Ê¤É¾®µ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¡£
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´Ä¹4,995mm¡¢Á´Éý1,850mm¡¢Á´¹â1,945mm
¤´»ØÄêÊýË¡¡¡¡¡¡§¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡×¤Ç¤´»ØÄê¤¯¤À¤µ¤¤(ÀìÍÑ¥¯¥é¥¹)
ÁÛÄêÍøÍÑ¥·ー¥ó¡§²ÈÂ²Áò¥Ûー¥ë¡¿¾®µ¬ÌÏ¼°¾ì¡¿Æ³Àþ¤¬¥¿¥¤¥È¤Ê¸½¾ì¡¿¾è¤ê¹ß¤ê¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¥±ー¥¹
¡ÚÆ³Æþ¼ÖÎ¾(2)¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä(E¥¯¥é¥¹W213·¿¡¿ÍÎ·¿ÎîÛÍ¼Ö)¡Û
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄE¥¯¥é¥¹(W213·¿)¤ÎÍÎ·¿ÎîÛÍ¼Ö¤òÆ³Æþ¡£²÷Å¬À¤ÈÀÅ½ÍÀ¤òÈ÷¤¨¡¢²ÐÁò¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ºÇ´ü¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤´°äÂ²ÍÍ¤È¸Î¿ÍÍÍ¤À¤±¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Ä(ÎîÛÍ¼Ö)¾Ò²ð»ñÎÁ
¿ÆÂ²2Ì¾¾è¼Ö²Ä¡¿6.5¼Ü´½ÂÐ±þ¡£
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´Ä¹5,260mm¡¢Á´Éý1,850mm¡¢Á´¹â1,470mm
¤´»ØÄêÊýË¡¡¡¡¡¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¯¥é¥¹¡Ö¥Ù¥ó¥Ä»°·¿¡×¤Ç¤´»ØÄê¤¯¤À¤µ¤¤
ÁÛÄêÍøÍÑ¥·ー¥ó¡§³°¼Ö»ØÄê¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ë»Ü¹Ô¡¿¡ÈÍÎ·¿¡É¤Î¸«±É¤¨¡¦¼Ö³Ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥±ー¥¹¡¿ÀÅ½ÍÀ¤òµá¤á¤ë°ÜÁ÷
¡ÚÇÛ¼ÖÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡Û
Ì¾¸Å²°»Ô¤ª¤è¤Ó¶á¹Ù(Ì¾¸Å²°±Ä¶È½ê¡§Ì¾Åì¶è¡¢¤è¤ê½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹)
¢¨¾ÜºÙ¤ÊÂÐ±þÈÏ°Ï¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÎÁ¶â¡Û
Í×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»(µ÷Î¥¡¦±¿¹Ô¾ò·ïÅù¤Ë¤è¤ê¸ÄÊÌ¸«ÀÑ)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¹ñ6ÅÔÉÜ¸©¤Ë9±Ä¶È½ê¤òÍ¤¹¤ëÎîÛÍÈÂÁ÷ÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾°æ ·°
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¼ÒÂæ3ÃúÌÜ105
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ °ìÈÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È(ÎîÛÍ¸ÂÄê)¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÁòµ·¥Ûー¥ë»ö¶È Â¾
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://hearse-japan.co.jp/