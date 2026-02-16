ÂçÃ«¾¦²ñ¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥É¥·¥çー¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÅ¸¼¨²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¢Æþ¿©ÉÊÆÃ²½·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFOODTRIP¡×½ÐÅ¸
Áí¹ç¾¦¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÂçÃ«¾¦²ñ(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÃ« ÂÀÏº)¤Ï¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥É¥·¥çー2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥É¥·¥çー60¼þÇ¯
º£²ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÍ¢Æþ¿©ÉÊÆÃ²½·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFOODTRIP(¥Õー¥ê¥Ã¥×)¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¿©ÉÊ²·¡¦¾®Çä¡¦°û¿©Å¹ÍÍ¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌÜ¿·¤·¤¤Í¢Æþ¿©ÉÊ¤ò´ÊÃ±¡¦¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥È¤«¤é1Ç¯10¥õ·î¤¬²á¤®¡¢¾¦ÉÊ·ÇºÜ¿ô¤â1,300·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿Í¢Æþ¿©ÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯ÊÑ¤¨¤ë
Í¢Æþ¿©ÉÊÆÃ²½¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡ÚÀèÃå100Ì¾ÍÍ¡ÛÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
FOODTRIP(¥Õー¥ê¥Ã¥×)¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿ or ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤Ç¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¢ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÍ¢Æþ¿©ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®´ÖÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2-513
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿ÆÃÅµ¡§ Í¢Æþ¿©ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È(ÀèÃå100Ì¾ÍÍ)
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¸«¤ÆÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨Í½Äê¤ÎÃíÌÜ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à·ÇºÜÃæ¤Î1,300ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥Ã¥ー¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
5¥Ñ¥¦¥Á¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥ー¥Ñ¥Ã¥¯
https://seller.food-trip.jp/s/products/121
¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
MAPLE3(Íµ¡¥áー¥×¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯)
https://buyer.food-trip.jp/products/681
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥·ー¡¡
¥É¥Ð¥¤¥ê¥Ã¥Á¥Á¥ç¥³¥ìー¥È / ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥Ê¥Õ¥¡ー¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
https://buyer.food-trip.jp/products/1879
¡ÚFOODTRIP(¥Õー¥ê¥Ã¥×)¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÈÎÇäÅ¹(¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥äーÅù)¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤Í¢Æþ²ñ¼Ò¾¦¼Ò¤ä³¤³°¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ï¡¢¾¦ÉÊ·ÇºÜ¤ÎÂ¾¤Ë³Æ¼ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÄê³Û¥×¥é¥ó¤È¡¢¾¦ÉÊ·ÇºÜ¤Î¤ß¤Ç´ðËÜÎÁ¶âÌµÎÁ¤Î¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¤Ç³Æ¼ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¤´¤È¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFOODTRIP(¥Õー¥ê¥Ã¥×)¡×¥í¥´
¡üÁí¹ç°ÆÆâ¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.food-trip.jp/
¡ü³¤³°¥µ¥×¥é¥¤¥äー°ÆÆâ¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://www.food-trip.jp/supplier/
¡üÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à(ÈÎÇäÅ¹)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://buyer.food-trip.jp/register
¡üÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à(Í¢Æþ¾¦¼Ò)¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://seller.food-trip.jp/s/register
¡üÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à(³¤³°¥µ¥×¥é¥¤¥äー)¡§ https://seller.food-trip.jp/s/supplier-register
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÂçÃ«¾¦²ñ(Otani Trading,Ltd.)
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©950-0814¡¡¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÅì¶è°©Ã«Æâ463
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÃ« ÂÀÏº
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡§ 1922Ç¯(ÂçÀµ11Ç¯)12·î20Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ »º¶ÈÀßÈ÷»ö¶È¡¢²Ö¤»ö¶È¡¢¿©ÉÊ»ö¶È¡¢IT»ö¶È¡¢¹ñºÝÆÃÈÎ»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥æ¥Ë¥×¥í»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.otani-shokai.com/