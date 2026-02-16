¡ÖÆý»À¡×¤¬¡ÈÇ¾¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¡¡¸Þ·îÉÂ¤Ï¡Ö3Ê¬´Ö¤ÎÁáÊâ¤¡×¤ÇËÉ¤²¤ë¡ª¡È³ÊÆ®²È¥É¥¯¥¿ー¡É¤¬Äó¾§¡ª～260ÇÞÂÎ¤¬ÃíÌÜ～
Àº¿À²Ê°å¡¦°å³ØÇî»Î¤ÎÎëÌÚ¹¨(ÀÄÍÕ¤³¤³¤í¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¿¸µ¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô)¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´(¸Þ·îÉÂ)¤ò²Ê³ØÅª¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¡¢Æý»À¤ÎºÇ¿·¤ÎÇ¾²Ê³Ø¤ÈÇ¾¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëÂ®Êâ¡×¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Çò°á¤Ë¥°¥íー¥Ö
¢£ ÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼¡Ö¤¿¤À¤Î¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¸Þ·îÉÂ¤òËÉ¤²¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¿·¼Ò²ñ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ¤ï¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¡£¿·Ç¯ÅÙ¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢°ÕÍßÄã²¼¤äÉÔ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸Þ·îÉÂ¡×¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Ç¾Æâ¤Î¿À·ÐÀ®Ä¹°ø»Ò(BDNF)¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»¶Êâ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤ÎºÆÀ¸¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÉé²Ù¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆý»À¡×¤¬½Ð¤ë¶¯ÅÙ(¤¤Ä¤µ)¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Î±ÉÍÜºÞ¤Ç¤¢¤ëBDNF¤òÁý¤ä¤¹¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ç¾¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö3Ê¬´Ö¤ÎÆý»À¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×
¤«¤Ä¤ÆÈèÏ«Êª¼Á¤È¤µ¤ì¤¿Æý»À¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ò½¤Éü¡¦ºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¡ÖÇ¾¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥á¥½¥Ã¥É
¡Ö3Ê¬´Ö¤ÎÁáÊâ¤¡×¡Ü¡Ö3Ê¬´Ö¤Î¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¡×¤ò¸ò¸ß¤Ë¼Â»Ü¡£(¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëÂ®Êâ)
¢¨ÁáÊâ¤¤ÎÂ®ÅÙ¡§¥Ï¥¡¥Ï¥¡¤ÈÂ©¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢²ñÏÃ¤¬¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤ÎÂ®¤µ(ºÇÂç»ÀÁÇÀÝ¼èÎÌ¤Î70¡ó¤ÎÂ®ÅÙ)
¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à
ÁáÊâ¤¤Ç¶ÚÆù¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Æý»À¤¬Ç¾¤ËÆÏ¤¡¢BDNF(Ç¾Í³Íè¿À·Ð±ÉÍÜ°ø»Ò)¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¡£
¡¦Â¨¸úÀ
ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤Î¡Ö3Ê¬¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¶¯¤¤Ç¾ºî¤ê¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ²Ê³ØÅªº¬µò(¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹)¡§Æý»À¤ÏÇ¾¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¡Ö¹³¤¦¤ÄÊª¼Á¡×
1. Æý»À¤¬BDNF¤òÁý¤ä¤¹
Æý»À¤¬Ç¾¤ÎNMDA¼õÍÆÂÎ¤ò³èÀ²½¤·¡¢BDNF¤ÎÈ¯¸½¤òÄ¾ÀÜÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ë¤è¤êÎ©¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¹³¤¦¤Ä¸ú²Ì¤ÎÎ©¾Ú
Æý»À¤¬BDNF¤ò²ð¤·¤Æ¡Ö¹³¤¦¤ÄºîÍÑ¡×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«
ÎëÌÚ°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È°å»Õ¤Î2Â¤Î¤ï¤é¤¸¡×¤Ç¡¢¤Ê¤¼¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÆý»À¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ¾¤Î³ÐÀÃ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Àº¿À²Ê°å¡¦ÎëÌÚ¹¨¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¶Ë¸Â¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¡¢10Ç¯´Ö¤Î°å³Ø¸¦µæ¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡ØÆý»À¡Ù¤Ç¤¹¡£¸Þ·îÉÂ¤Ï´Å¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Î±ÉÍÜÉÔÂ¡£260ÇÞÂÎ¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬²Ê³ØÅª¤Ê²ò·èºö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¡ØÊâ¤¡Ù¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤ÏºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÎëÌÚ ¹¨(¤¹¤º¤¡¦¤Ò¤í¤·)¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Àº¿À²Ê°å¡¦°å³ØÇî»Î¡¿ÀÄÍÕ¤³¤³¤í¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£
¸µ¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°NJKFÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥¿ーµé²¦¼Ô¡£
¸¦µæ¤Î¤¿¤á10Ç¯´Ö¿®½£Âç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ýー¥Ä°å²Ê³Ø¹ÖºÂ(Ç½Àª Çî¶µ¼ø¤Ë»Õ»ö)¤ØÄÌ¤¤Â³¤±¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëÂ®Êâ¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢°å³ØÇî»Î¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¡£¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Î3Ê¬¤Î1¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤Ç¼£¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À°å³Ø¤ÎÊÉ¤ò¡Ö±¿Æ°ÎÅË¡¡×¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£Ç¯¤«¤é¼Ò²ñ³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£Ãø½ñ¡Ø¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¥Ã¥¯¡Ù(»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã)¡£
±¿Æ°À¸Íý³Ø¤Î¸¢°ÒÇ½Àª¶µ¼ø¤È³Ø°Ì¼øÍ¿µÇ°
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó»þÂå
Ãø½ñ¥É¥¯¥¿ー¥¥Ã¥¯
¤¦¤ÄÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¹ç
