¡ÚÄ¹Ìî¡Û³ô¼°²ñ¼ÒASOLAB.¤¬2·î25Æü¡¢ºÍ¶µ³Ø±à¤Ç¥É¥íー¥ó°ÂÁ´ÂÎ¸³³Ø½¬¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒASOLAB.¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¡¢ºÍ¶µ³Ø±à(Ä¹Ìî¸©)¤Ë¤Æ¡¢Æ±¹»¤Î7Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥É¥íー¥ó°ÂÁ´ÂÎ¸³³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤òÀµ¤·¤¯¡¦°ÂÁ´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°ÂÁ´¹Ö½¬¤ÈÁà½ÄÂÎ¸³¡¢¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³Ø¹»Ë¬Ìä·¿¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Ç¡¢º£²ó¤¬Âè1²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¹Ö½¬
¶áÇ¯¡¢¥É¥íー¥ó¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡Î§¤ä¥ëー¥ë¤ò½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºË¡Îá°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Èô¹Ô»þ¤Î¥ëー¥ë¤ä°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÂÎ°é´Û¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥É¥íー¥ó¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤Ë°·¤¦¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥íー¥ó¤òÂÎ¸³¤È°ÂÁ´¶µ°é¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é³Ø¤Ö
¥É¥íー¥ó¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤äÂ¬ÎÌ¡¢ËÉºÒ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÈÈ½ÃÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁà½ÄÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Èô¹Ô¥ëー¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢STEAM¶µ°é¤äÃµµæ³Ø½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡¦¥É¥íー¥ó´óÂ£(Ìó20µ¡)
¡¦°ÂÁ´¹Ö½¬
¡¦Áà½ÄÂÎ¸³
¡¦¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È
¡¦³èÍÑ¾Ò²ð(Â¬ÎÌ¡¦ÅÀ¸¡¡¦ËÉºÒ¤Ê¤É)
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ËÀµ¤·¤¯¥É¥íー¥ó¤òÍý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ìµ½þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤Î¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)
»þ´Ö¡¡¡§10:50～12:40(Í½Äê)
²ñ¾ì¡¡¡§ºÍ¶µ³Ø±à ÂÎ°é´Û ¤Þ¤¿¤Ï ¥°¥é¥¦¥ó¥É
ÂÐ¾Ý¡¡¡§7Ç¯À¸ Ìó31Ì¾
¢¨ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¼èºàÆâÍÆ¡¦»£±ÆÊýË¡Åù¤Ï»öÁ°¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒASOLAB.
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸¶ ¿ô¹¬
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©399-0014¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÊ¿ÅÄÅì2ÃúÌÜ14-5
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2022Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó°ÑÂ÷¶ÈÌ³¡¢3D¥Çー¥¿ºîÀ®»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§ https://asolab.co.jp