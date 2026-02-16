³ô¼°²ñ¼ÒASOLAB.¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¡¢ºÍ¶µ³Ø±à(Ä¹Ìî¸©)¤Ë¤Æ¡¢Æ±¹»¤Î7Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥É¥íー¥ó°ÂÁ´ÂÎ¸³³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤òÀµ¤·¤¯¡¦°ÂÁ´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°ÂÁ´¹Ö½¬¤ÈÁà½ÄÂÎ¸³¡¢¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³Ø¹»Ë¬Ìä·¿¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Ç¡¢º£²ó¤¬Âè1²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


°ÂÁ´¹Ö½¬


¶áÇ¯¡¢¥É¥íー¥ó¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡Î§¤ä¥ëー¥ë¤ò½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºË¡Îá°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Èô¹Ô»þ¤Î¥ëー¥ë¤ä°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅöÆü¤ÏÂÎ°é´Û¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥É¥íー¥ó¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤Ë°·¤¦¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£



¢£¥É¥íー¥ó¤òÂÎ¸³¤È°ÂÁ´¶µ°é¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é³Ø¤Ö

¥É¥íー¥ó¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤äÂ¬ÎÌ¡¢ËÉºÒ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÈÈ½ÃÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£

ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁà½ÄÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Èô¹Ô¥ëー¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢STEAM¶µ°é¤äÃµµæ³Ø½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×

¡¦¥É¥íー¥ó´óÂ£(Ìó20µ¡)

¡¦°ÂÁ´¹Ö½¬

¡¦Áà½ÄÂÎ¸³

¡¦¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È

¡¦³èÍÑ¾Ò²ð(Â¬ÎÌ¡¦ÅÀ¸¡¡¦ËÉºÒ¤Ê¤É)


ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ËÀµ¤·¤¯¥É¥íー¥ó¤òÍý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ìµ½þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥É¥íー¥ó¤Î¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È



¢£¼Â»Ü³µÍ×

¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)

»þ´Ö¡¡¡§10:50～12:40(Í½Äê)

²ñ¾ì¡¡¡§ºÍ¶µ³Ø±à ÂÎ°é´Û ¤Þ¤¿¤Ï ¥°¥é¥¦¥ó¥É

ÂÐ¾Ý¡¡¡§7Ç¯À¸ Ìó31Ì¾


¢¨ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¢¨¼èºàÆâÍÆ¡¦»£±ÆÊýË¡Åù¤Ï»öÁ°¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒASOLAB.

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸¶ ¿ô¹¬

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©399-0014¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÊ¿ÅÄÅì2ÃúÌÜ14-5

ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2022Ç¯8·î

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó°ÑÂ÷¶ÈÌ³¡¢3D¥Çー¥¿ºîÀ®»ö¶È

URL¡¡¡¡ ¡§ https://asolab.co.jp