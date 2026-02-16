¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à»º¶ÈÇ¯´Õ2025¡×3·î10Æü´©¹Ô
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥¢¥à±¿±Ä°Ñ°÷²ñ(½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Âç°ëÄ®¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Áð¾ì ½ã)¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à»º¶ÈÇ¯´Õ2025¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¶È³¦¤Î´ðÁÃÅª¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤Î½ÐÈÇÆ°¸þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°õºþ¶È¤ä¥Üー¥É¥²ー¥à¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕ»º¶È¤Î³µÍ×¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ½ñ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤È¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú»º¶ÈÇ¯´Õ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à»º¶ÈÇ¯´Õ2025
´©¹ÔÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯3·î10Æü
È½·¿¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§A4¡¢Ìó200¥Úー¥¸
Í½ÄêÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡§ºý»ÒÈÇ¤ª¤è¤ÓÅÅ»ÒÈÇ¶¦¤Ë8Ëü±ß(ÀÇÈ´)
¹ØÆþÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
¡ÚÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥¢¥à±¿±Ä°Ñ°÷²ñ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©255-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ãæ·´Âç°ëÄ®Åì¾®°ë88
URL¡¡¡¡ ¡§ https://analoggamemuseum.org/
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2021Ç¯
ÂåÉ½Íý»ö¡§ Áð¾ì ½ã
¡ã³èÆ°ÆâÍÆ¡ä
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥àÀìÌçÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤ò¼ý½¸¡¦ÊÝ´É¤·¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯9·î21Æü¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥¢¥à±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤ÆÅÐµ¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÊÂ¹Ô¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ãæ·´Âç°ëÄ®¤Ë»ñÎÁ´Û¤òÀ°È÷¤·¤Æ¡¢»ñÎÁ¤Î¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥à¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëË¡Î§¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Êä½¤¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬²ñ¤ò¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ß¥Êー¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©164-8620¡¡ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®2-46-2
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.yano.co.jp/
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1958Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿å±Û ¹§
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
»Ô¾ìÄ´ºº¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¤Ê¤É¡£
1958Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©·ÏÁí¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ººµ¡´Ø¡£2018Ç¯¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£Á´»º¶ÈÊ¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤ËÇ¯´Ö250¥Æー¥Þ°Ê¾å¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯´©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë600°Æ·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¼õÂ÷Ä´ºº¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼õÂ÷¡£¹âÅÙ¤ÊÄ´ººÇ½ÎÏ¡¢ËÉÙ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÁÛÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£