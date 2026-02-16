µ®½Ö¤ÎtoC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOCKET BY KISHUN¡×¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥åー¥¤¥Á¡×¤Ç¾Ò²ð¸¶½É¡¦Å¹ÊÞ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Òµ®½Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÄÔ½Ö¡Ë¤ÎtoC¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOCKET BY KISHUN¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥åー¥¤¥Á¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤òµ¡¤Ë¡¢¸¶½É¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¶áÇ¯ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹ÔÀè¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¥³ー¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë½ä¤ë¥É¥é¥¤¥Ö´ë²è¤Ç¤¹¡£¿¹Àô¤µ¤ó¤È¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÁÛ¤Ë±è¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥³ー¥¹¤òAI¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ÔÀè¤¬·èÄê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ©¤Á´ó¤êÀè¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖPOCKET BY KISHUN¡×¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¡¢¤½¤·¤ÆÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±Â¤·¤Æ¤¤¤¯POCKET BY KISHUN¤é¤·¤µ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
POCKET BY KISHUN¤È¤Ï¡©
¡ÖPOCKET BY KISHUN¡×¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤Î¡É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤È¡¢ÊõÀÐ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¡¦¸«¤ë¤³¤È¤Î¡É³Ú¤·¤µ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿µ®½Ö¤ÎtoC¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÌ¤ê¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÊõÀÐ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÄÀ¤äÇØ·Ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊõÀÐ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÎ¤ë³Ú¤·¤µ¡×¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¸ì¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬POCKET BY KISHUN¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÊõÀÐ¤ò¤â¤Ã¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷³µÍ×
¡¦¼èºàÈÖÁÈ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥åー¥¤¥Á¡×¡¦ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦¼èºà¾ì½ê¡§POCKET BY KISHUN¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-9-3 ÅÌ¥Ó¥ë3F¡Ë¡¦ÍèÅ¹¥²¥¹¥È¡§¿¹ Àô¤µ¤ó
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
ÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊõÀÐ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶½É¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¥¸¥å¥¨¥êー¥Þ¥ë¥·¥§
ÆüÄø¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ¾ì¡§WITH HARAJUKU HALL 3F¾ÜºÙ¡§¸¶½É¥¸¥å¥¨¥êー¥Þ¥ë¥·¥§¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°ÊõÀÐ¡Ê¥é¥ó¥À¥à3ÀÐ¡¦5,000±ß¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¡Ø°ÂÉôÍ´°ìÏº¤µ¤ó¥³¥é¥Ü¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ãー¥à¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
Å¹ÊÞ¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡§2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¾ì½ê¡§POCKET BY KISHUN¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-9-3 ÅÌ¥Ó¥ë3F¡Ë¾ÜºÙ¡§X¡¦TikTok¡¦Instagram¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢Å¹ÊÞÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡Ø¥ëー¥¹µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»