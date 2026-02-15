めておら、Kアリーナ横浜でワンマンライブ！STPR TICKET・プレイガイド先行受付スタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」(通称：「めておら」)のワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』について、STPR TICKET・プレイガイド先行受付を2026年2月15日(日)23:00に開始いたしました。あわせて、本公演のオフィシャルグッズの販売を、2月22日(日)17:00より開始することもお知らせいたします。

「めておら」にとって本公演は、2025年8月に日本武道館で初開催したワンマンライブ『Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT-』から約7か月ぶりとなる、待望のワンマンライブです。

2026年3月に開催する2度目のワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』のコンセプトは、「夢を終えた6人が、時代を創る王となる」。公演タイトルには、1月25日(土)に公開された初実写の新曲『King So Dirty』で描かれている反逆の王たちが、今度は自らの王国(KINGDOM)を築き上げていくという意志がこめられています。

本公演のテーマは「覚醒」と「創造」。夢を追う存在から、夢を“見せる側”へと歩みを進めた6人が、“王”として新たな時代を描き出します。ステラ(めておらファンの呼称)とともに紡いできた物語は、ここから新たな局面へと進みます。「めておら」による新章のステージに、ぜひご注目ください。

本公演のSTPR TICKET・プレイガイド先行受付チケットは、2026年2月15日(日)23:00よりスタートしました。新章へと突入する『めておら』が贈る2度目のワンマンライブ、この貴重な機会をどうぞお見逃しなく！

また、オフィシャルグッズが2026年2月22日(日)17:00より、STPR ONLINE STOREにて【会場受取】販売を開始いたします。こちらは、事前にSTPR ONLINE STOREでご注文＆お支払いを完了いただくことで、公演当日に会場にてスムーズに商品をお受け取りいただけます。なお、当日の会場販売も実施予定となっております※詳細は後日お知らせ

めておらのライブをより一層盛り上げるラインナップです。今だけの特別なアイテムを、ぜひお見逃しなく！

■公演情報

【公演タイトル】

Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-

【開催日時】

- 2026年3月22日(日) 開場 14:30/開演 16:00

- 2026年3月23日(月) 開場 16:30/開演 18:00

【会場】

Ｋアリーナ横浜 〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14

【特設サイト】

https://meteorites-k-arena2026.stpr.com/

■チケット情報

【STPR TICKET・プレイガイド先行(抽選)】

【受付期間】

2026年2月15日(日)23:00 ～ 2026年2月23日(月・祝)23:59



【チケット価格】

一般指定席：8,800円(税込)

ファミリー席(着席指定席)：7,700円(税込)



【チケットURL】

STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/meteorites

イープラス：https://eplus.jp/meteorites/

ローソンチケット：https://l-tike.com/meteorites/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/meteorites-k/





≪注意事項≫

※本受付はスペシャルグッズ付き指定席のアップグレード受付への対象外となります

※3才以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※STPR TICKETにてお申込みいただく場合、同行者の方もSTPR IDが必要です

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申し込みください

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード受付(抽選)

【受付期間】

2026年2月15日(日)23:00～2026年2月23日(月・祝)23:59



【チケット料金】

アップグレード料金：6,200円(税込)



【受付URL】

https://stpr-ticket.com/booths/meteorites

【注意事項】

※本受付は、Stella Nova会員の年額コース限定サービスに含まれる「チケット先行当選確率アップ」の対象となります。アップグレード受付期間中に年額コースに登録された方も含まれます

※本受付は「Stella Nova最速先行」にて「一般指定席」にて当選後・ご入金された方のみ対象となります

※指定席チケット1枚につき差額代金6,200円+手数料を頂戴いたします。

※抽選での受付となります

※本受付のお支払い方法はクレジットカードのみとなります

※アップグレードチケットに当選した場合、Stella Nova最速先行でご購入された「一般指定席」チケットはキャンセルという表示に変わります

■「スペシャルグッズ付き指定席」特典グッズ

■Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS- OFFICIAL GOODS

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/633_1_5d8677823a4ed72447ef88d8caf15979.jpg?v=202602160851 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/633_2_3a5c6da7725c2b4df061eb1fa729e7c3.jpg?v=202602160851 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/633_3_c4562da986e9dc46d8ca72d5ecccf148.jpg?v=202602160851 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/633_4_b2c641c2a9668aaafef2d518b04fbb4a.jpg?v=202602160851 ]

▼販売方法

<会場受取>

「STPR ONLINE STORE」でご注文＆お支払いただいた商品を会場となるKアリーナ横浜でお受け取りいただけるサービスです。会場でお受け取り可能な方のみお申込みください。

申込期間【先着】：2026年2月22日(日)17:00～3月1日(日)23:59

受取日：2026年3月22日(日)・3月23日(月)

受取場所：Kアリーナ横浜

[STPR ONLINE STORE]会場受取ページ：https://store.stpr.com/blogs/event-info/meteorites-2ndonemanlive

※商品の在庫数や受取時間枠には限りがあります。先着順につきなくなり次第、終了となります。

※ご利用の際は、STPR IDにご登録・ログインいただいた上で、ご注文ください。

※最新情報はSTPR ONLINE STORE公式Xにて随時更新いたします。

〈販売方法〉

詳細は後日お知らせいたします。

■めておら - Meteorites - Profile

2024年8月10日にSTPRからデビューした心音、ロゼ、Lapis、メルト・ダ・テンシ、みかさくん、明雷らいとによる2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式YouTubeチャンネルは開設後、歌い手グループ史上最速、わずか49日で登録者数30万人を達成！(2026年2月現在)

毎週日曜22時に放送される公式生放送やゲーム実況・ショートアニメ・オリジナル曲・歌ってみたなど、楽しさ大爆発な動画配信を中心に活動中です。

1stシングル「FIRST 1MPACT」は配信からわずか26日間で100万回再生を記録。2025年8月には、2.5次元歌い手グループ史上最速ので日本武道館単独公演を達成

※ご掲載の際のご注意点

「めておら - Meteorites -」表記に関して：３か所(めておら_-_Meteorites_-：アンダーバー部分)が、半角アケ／ - (ハイフン)は半角になります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://stprcorp.com/meteorites/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mtor_info

公式LINE：https://page.line.me/mtor_info

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/



