こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
約4万人来場の春イベントが夜間初開催へ ― 長崎鼻 菜の花ライトアップ（2026年3月14日開幕）
約4万人が訪れる春の絶景が“夜”へ拡張
長崎鼻「菜の花フェスタ」期間中、幻想的なライトアップを同時初開催
大分県豊後高田市の春の風物詩「長崎鼻 菜の花フェスタ」にあわせ、
2026年3月14日（土）より、夜間限定のライトアップを初開催いたします。
会場は、九州屈指のロケーションを誇る長崎鼻リゾートキャンプ場。
一面に広がる菜の花畑を舞台に、
“月が照らす、菜の花の夜”をコンセプトとした幻想的な光の演出を実施します。
菜の花畑の中心には光る「月」のオブジェを設置。
LEDのやわらかな光で花々を包み込み、
昼間とはまったく異なる、静かでロマンチックな空間を創出します。
■ 昼も夜も楽しめる“二部構成型”春イベント
昼は、青い海と黄色い菜の花が織りなす絶景。
夜は、月明かりと光に浮かぶ幻想的な花景色。
時間帯によって表情を変える長崎鼻は、
デートや女子旅、週末ドライブの目的地としても最適です。
福岡市内から車で約2時間。
春の小旅行にもおすすめの新スポットとして注目されています。
■ 開催概要
開催期間：2026年3月14日（土）～4月12日（日）
※金・土・日のみ開催（計14日間予定）
点灯時間：18:00～21:00
会場：長崎鼻リゾートキャンプ場 菜の花エリア
（大分県豊後高田市見目4060）
駐車料金：500円／台
主催：豊後高田市観光協会
※荒天時は中止となる場合があります。
※詳細は市公式観光サイトをご確認ください。
■ 本イベントに関するお問い合わせ
豊後高田市観光協会（商工観光課内）
TEL：0978-25-6219