約4万人が訪れる春の絶景が“夜”へ拡張

長崎鼻「菜の花フェスタ」期間中、幻想的なライトアップを同時初開催

大分県豊後高田市の春の風物詩「長崎鼻 菜の花フェスタ」にあわせ、

2026年3月14日（土）より、夜間限定のライトアップを初開催いたします。

会場は、九州屈指のロケーションを誇る長崎鼻リゾートキャンプ場。

一面に広がる菜の花畑を舞台に、

“月が照らす、菜の花の夜”をコンセプトとした幻想的な光の演出を実施します。

菜の花畑の中心には光る「月」のオブジェを設置。

LEDのやわらかな光で花々を包み込み、

昼間とはまったく異なる、静かでロマンチックな空間を創出します。

■ 昼も夜も楽しめる“二部構成型”春イベント

昼は、青い海と黄色い菜の花が織りなす絶景。

夜は、月明かりと光に浮かぶ幻想的な花景色。

時間帯によって表情を変える長崎鼻は、

デートや女子旅、週末ドライブの目的地としても最適です。

福岡市内から車で約2時間。

春の小旅行にもおすすめの新スポットとして注目されています。

■ 開催概要

開催期間：2026年3月14日（土）～4月12日（日）

※金・土・日のみ開催（計14日間予定）

点灯時間：18:00～21:00

会場：長崎鼻リゾートキャンプ場 菜の花エリア

（大分県豊後高田市見目4060）

駐車料金：500円／台

主催：豊後高田市観光協会

※荒天時は中止となる場合があります。

※詳細は市公式観光サイトをご確認ください。

■ 本イベントに関するお問い合わせ

豊後高田市観光協会（商工観光課内）

TEL：0978-25-6219