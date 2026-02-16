ラストワンマイル協同組合と近畿配送サービス株式会社が相互配送委託契約を締結

～関東⇔関西間EC宅配を最大30％低コスト化― 相互連携により安定供給体制を強化 ―～

2026年2月16日

ラストワンマイル協同組合

近畿配送サービス株式会社

ラストワンマイル協同組合（本部：東京都府中市、代表理事：志村直純）と、近畿配送サービス株式会社（本社：大阪府八尾市、代表取締役：速水正明）は、このたび相互配送委託契約を締結しました。

本契約により、令和8年3月1日より関東エリアと関西エリアを結ぶEC宅配便の配送コスト削減およびリードタイムの最適化を実現し、EC事業者向けに格安かつ安定した配送サービスの提供を開始します。

【背景と目的】

近年、EC市場の拡大に伴い、長距離配送におけるコスト上昇や人手不足が大きな課題となっています。特に関東・関西間の幹線輸送およびラストワンマイル配送においては、効率化とコスト削減の両立が求められていました。

ラストワンマイル協同組合は、関東圏を中心に地域密着型の配送網を構築しており、近畿配送サービス株式会社は関西圏において高品質かつ柔軟な配送体制を強みとしています。

両社のネットワークを連携させることで、単独では実現が難しかったスケールメリットを活かした格安配送を可能にしました。

【契約の概要】

関東圏発 → 関西圏着のEC配送を近畿配送サービス株式会社が担当

関西圏発 → 関東圏着のEC配送をラストワンマイル協同組合が担当

幹線輸送とラストワンマイル配送の役割分担を最適化

中小EC事業者でも利用しやすい価格帯の配送サービスを実現

本取り組みにより、配送品質を維持しながら、従来比で大幅な配送コスト削減を見込んでいます。

【EC事業者への価値】

・関東⇔関西間の宅配送料を格安で提供（最大約20～30％削減想定）

・配送品質を維持しつつコスト削減

・繁忙期の配送キャパシティ確保

・1日あたり最大1,500個以上の荷物を安定輸送出来る体制を構築（幹線輸送）

【今後の展望】

両社は今後、対象エリアやサービスの拡充を進め、持続可能なEC物流インフラの構築を目指します。

ラストワンマイル協同組合

所在地：東京都府中市若松町3-28-7

理事長：志村 直純

事業内容：EC向けラストワンマイル配送事業 ほか

近畿配送サービス株式会社

所在地：大阪府八尾市南亀井町5-2-28

代表者：速水 正明

事業内容：一般貨物自動車運送事業、EC配送事業 ほか