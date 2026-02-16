ÍìÆî¹â¹»¤Ç¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡¢Éü½¬¤Î¤¤Ã¤«¤±ÁÏ½Ð¤È°Åµ¼Â´¶¤Ë¼ê±þ¤¨
³ô¼°²ñ¼ÒEbbinghaus Stationery¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢12·î12Æü(¶â)¤Ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¿¿¸À½¡ÍìÆî³Ø±à¡¦ÍìÆî¹âÅù³Ø¹»¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¡¦»ñ³Ê»î¸³¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ø¡£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢Éü½¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ìÌÜ¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë³Ø½¬¥Äー¥ë¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¡×¤òÍìÆî¹âÅù³Ø¹»1Ç¯À¸62Ì¾¤Ë»îÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥óÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
Éü½¬¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤« ¡¦¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¹ç·×¡§¡Î95.1%¡Ï°Åµ¤Ç¤¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¤« ¡¦¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¹ç·×¡§¡Î90.3%¡Ï»î¸³¡¦¼õ¸³¤ËÌòÎ©¤Ä¤È»×¤¦¤« ¡¦¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¹ç·×¡§¡Î96.7%¡Ï¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤« ¡¦¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¹ç·×¡§¡Î80.7%¡Ïº£¸å¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤« ¡¦¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¹ç·×¡§¡Î87.1%¡Ï¸åÇÚ¤Î¼õ¸³À¸¤Ë´«¤á¤¿¤¤¤« ¡¦¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¹ç·×¡§¡Î90.3%¡Ï¼«Í³µ½Ò¡Ö³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤³¤·³Ú¤·¤¯³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¡¢ÄêÃå¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö¤¤¤Ä²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Æ»²¹Í½ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÉÕäµ¤ÎÆü¤Ë¤Á¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Éü½¬¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö±ÑÃ±¸ì¤Î°Åµ¤Ê¤É¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤ÎÆü¤Ë¤Á¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¡Ö±ÑÃ±¸ì¤Î³Ø½¬¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ëç¿ô¤âÂ¿¤¯¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥ê¥Ôー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÉü½¬¤·¤¿Æü¤ËÉÕäµ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡ÖÅ½¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤ê¡¢Éü½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤òÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ËŽ¤º£Æü¤Ï¤É¤³¤òÉü½¬¤¹¤ì¤Ð¸úÎ¨Åª¤«¤ï¤«¤ë¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Öº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤ÎÉü½¬¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÉü½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤êµ²±¤ËÄêÃå¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡×¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤êÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Éü½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤Á¤®¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¾Ð ¤¢¤ì¤Ç²ò¤±¤¿¸å¤Î²÷´¶5³äÁý¤·¤Ç¤¹¡ª ¼«Ê¬¤ÏÃ±¸ìÄ¢¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ã±¸ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÇ¾¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇÇ¡²¿¤Ë¥Æ¥¥Èー¤Ë°Åµ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤¬¤¸¤£¤Ä¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£ ¥Õ¥»¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËºµÑ¶ÊÀþ¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´üËö»î¸³ÊÙ¶¯¡¢ÆÃ¤Ë°Åµ²ÊÌÜ¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿(¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿º£¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥¥Èー¤µ¤ò¼Â´¶¡Ä¡Ä)¡ª ¤¤¤ÞÂ³¡¹¤È(¥¾¥¯¥¾¥¯¤È)ÊÖµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤ß¤ó¤Ê10～30ÅÀÄø¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤¤¤ä¤¡ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¢£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤È¤Ï
¥É¥¤¥Ä¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤È¤¤¤¦¡Ö¿Í¤¬³Ø½¬¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËËº¤ì¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤·¤¿ÍýÏÀ¤ò´ð¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¼ÂÁ©¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤ò³è¤«¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë°Ù¤ÎÉÕäµ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://xn--gckdy1bk1j0au9xg.com/
¢£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó³«È¯¼Ô³ß¸¶Í¥°á¤¬2025Ç¯£±£±·î£±ÆüÍìÆî¹â¹»¤Ç¹Ö±é¤ò¼Â»Ü
³ß¸¶Í¥°á¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î¹Ö±é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÍìÆî¹âÅù³Ø¹»¤Î³§ÍÍ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤Ìµ»ö¤Ë¹Ö±é¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö±é¤Î¥Æー¥Þ¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ëÈ¯ÌÀ¤È¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÃµµæ¤ÎÎÏ¢£¹Ö±éÆâÍÆ¡¦ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¦¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¡¦È¿Éü³Ø½¬¤Î¼ÂÎã¾Ò²ð¡¦¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤Î¾Ò²ð
¢£³«È¯¼Ô³ß¸¶Í¥°á¤Î»×¤¤
Â¿¤¯¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ÎËÜ¤ÇÊ¬»¶³Ø½¬¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¸³À¸¤¬¼«¿È¤ÇÊ¬»¶³Ø½¬¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ÏÊ¬»¶³Ø½¬¤ò´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Ï²¿ÍÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤äÌäÂê½¸¤Ë¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤òÅ½¤Ã¤ÆÉü½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÎ©Âç³Ø°å³Ø²Ê¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¡¢£±¥ö·î¸å¤ËÆ±¤¸´Ö°ã¤¤¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï£±¶µ²Ê¤«¤é¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Ë»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë»äÎ©³Ø¹»¤ØÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹â¹»Ê¸²½º×ÍÑ¤ËÀµµ¬ÉÊ¤è¤ê°Â²Á¤Ê¥¥Ã¥È¡Ê¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¡Ë¤òÀ½ÉÊ²½¤·¡¢¹â¹»Ê¸²½º×ÍÑ¤ËÌµ½þÄó¶¡¡×¤È¹â¹»À¸¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï»´ÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢±Ä¶È¤ÎÅÅÏÃ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯£¹·î¤Ë±Ä¶È¤ÎÅÅÏÃ¤òºÆ³«¡£¤Ä¤¿¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤ÇÆñ¹Ò¤¹¤ëÃæ¡¢ÍìÆî¹âÅù³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ëÁ°¤Ï¡¢£±ÈÖÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤ÍìÆî¹âÅù³Ø¹»¤¬£±ÈÖÆñ¤·¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÏÍìÆî¹âÅù³Ø¹»¤À¤±¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍìÆî¹âÅù³Ø¹»µµÂ¼¹»Ä¹¤Î»×¤¤
¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤È¤¤¤¦ÉÕäµ¤ò»îÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿³ß¸¶¤µ¤ó¤¬³Ø½¬¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÊÙ¶¯Ë¡¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤âºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¹Ö±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¼«¤éÊÙ¶¯Ë¡¤ò¹©É×¤¹¤ë¡¦ÁÏ¤ê½Ð¤¹´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£