株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荒井雄志）は、レディースウォッチブランド「MATOW（マトウ）」より、ブランド誕生5周年を記念し、新たなコレクション「Aura（アウラ）」を発売いたします。

「Aura」は、時を重ねることで生まれる気配や、装いに自然と溶け込む存在感から着想を得たコレクション。端正なラウンドケースに、クラシカルなローマ数字の文字盤、そしてやわらかな表情を持つレザーストラップを組み合わせ、手元に静かな品格をもたらします。過度な装飾を施さず、光の当たり方や所作によって印象が変わるデザインは、身に着ける人それぞれの雰囲気をそっと引き立てるもの。MATOWが5年間大切にしてきた「時間を慈しむ」という価値観を、よりシンプルで本質的なかたちへと昇華したコレクションです。本コレクションでは、定番モデルに加え、グレーレザーストラップを採用した1型をTiCTAC限定モデルとして展開。落ち着いたグレーのニュアンスが、Auraの持つ静かな世界観をより一層引き立てる、特別な1本となっています。

また、「Aura」コレクションの発売と同日より、ノベルティキャンペーンを実施いたします。MATOWの5周年を記念した特別なノベルティを、対象商品をご購入いただいたお客様へ数量限定でプレゼントいたします。2026年2月21日（土）よりMATOW公式オンラインストアおよびTiCTAC公式オンラインストアにて先行予約販売を開始、３月３日（火）より全国の取り扱い店舗にて一般発売いたします。

［ノベルティキャンペーン開催］オンライン先行予約・店舗一般販売開始から対象商品をお買い上げのお客様に先着順で『MATOW オリジナルトートバック』をプレゼントいたします。先行予約: 2026年2月21日（土）～MATOW公式オンラインストア/TiCTAC公式オンラインストア一般発売：2026年3月3日（火）～H°M’S” WatchStore 表参道/ H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナス店オンタイム渋谷ロフト店、move なんばマルイ店、TiCTAC店舗、オンラインストアetc…

Aura Collection

TiCTAC限定モデル

ケース縦：31mmケース横：24mm ケース厚み：6.2mmバンド幅：12mm 防水性能：3気圧防水ムーブメント：日本製クオーツ ケース素材：ステンレススティールバンド素材：レザー風防素材：ミネラルガラス

▼MATOW公式オンラインストアhttps://www.matow.jp/▼お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321