2026年1月4日（日）より放送中のTVアニメ「花ざかりの君たちへ」のBlu-ray Disc BOX／DVD BOX第１巻のジャケットイラストならびに、特典CDの内容を追加解禁しました。キャラクターデザイン・蘇詩宜による描き下ろしは瑞稀と裕次郎のイラストとなっており、特典CDではキャラクター５人による『イケナイ太陽』を収録いたします。第１巻の発売は、2026年5月13日となっておりますので、ぜひご予約いただき、お手元にてお楽しみください。

◆第１巻ジャケットイラスト

キャラクターデザイン・蘇詩宜描き下ろしによる、瑞稀と裕次郎のジャケットイラスト。完全生産限定版特典のアクリルスタンド、フォト風カードにも使用される。

◆特典CD詳細解禁

キャラクター５名による「イケナイ太陽」収録決定！「イケナイ太陽」は2007年にORANGE RANGEがリリースした、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』のオープニングテーマ。作品に縁のある平成の名曲を、キャラクター5人が楽しく歌います。・「イケナイ太陽」歌：芦屋瑞稀(CV:山根綺)＆佐野泉(CV:八代拓)＆中津秀一(CV:戸谷菊之介)＆難波南(CV:梅原裕一郎)＆梅田北斗(CV:福山潤)

〇TVアニメ「花ざかりの君たちへ」Blu-ray Disc BOX Vol.1／DVD BOX Vol.1 商品概要

2026年5月13日（水） 発売【完全生産限定版Blu-ray Disc BOX】価格：18,700円（税込） 品番：ANZX-18321~18323【完全生産限定版 DVD BOX】価格：16,500円（税込） 品番：ANZB-18321~18323収録内容◆収録話数：第1話~第6話（6話収録）◆本編DISC2枚＋特典CD1枚完全生産限定版特典◆キャラクターデザイン・蘇詩宜描き下ろしジャケットイラスト◆特典CD：・ボイスドラマVol.1『萱島くんの憂鬱』・「イケナイ太陽」歌：芦屋瑞稀(CV:山根綺)＆佐野泉(CV:八代拓)＆中津秀一(CV:戸谷菊之介)＆難波南(CV:梅原裕一郎)＆梅田北斗(CV:福山潤)◆ジャケットイラスト使用アクリルスタンド◆ジャケットイラスト使用フォト風カード◆特製ブックレット◆特典映像：ノンクレジットオープニング、ノンクレジットエンディング、CM・PV集、次回予告※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

TVアニメ「花ざかりの君たちへ」作品概要

☆放送情報2026年1月4日（日）より順次放送開始！！TOKYO MX ：1月4日(日)より 毎週日曜21:30～BS11 ：1月4日(日)より 毎週日曜22:30～MBS ：1月4日(日)より 毎週日曜25:20～CBCテレビ ：1月4日(日)より 毎週日曜26:06～RKB毎日放送 ：1月6日(火)より 毎週火曜26:30～☆配信情報2026年1月4日(日)22:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！ほかプラットフォームでも同日22:00より順次配信開始！・毎週日曜 22:00～U-NEXT／アニメ放題／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／ABEMA／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／Netflix・毎週日曜 24:00～TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム・毎週日曜 26:30～ABEMA・毎週月曜 20:30～ニコニコ生放送・毎週日曜 25:10～TVer※放送・配信日時は変更になる場合がございます。☆スタッフ原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）監督：竹村菜月監督補佐：うえだしげるシリーズ構成：吉岡たかをキャラクターデザイン：蘇 詩宜プロップデザイン：原 由知色彩設計：伴 夏代CG監督：西牟田祐禎 （※）美術監督：市倉 敬撮影監督：魚山真志編集：柴田香澄音楽：横山 克音響監督：明田川仁アニメーション制作：シグナル・エムディ※祐禎の偏は、「ネ」ではなく「示」になります。正式な表記ができない場合は、できる限り注釈をいれてください。☆キャスト 芦屋瑞稀：山根 綺佐野 泉：八代 拓中津秀一：戸谷菊之介難波 南：梅原裕一郎梅田北斗：福山 潤中央千里：川島零士萱島大樹：内山昂輝関目京悟：駒田 航野江伸二：古屋亜南神楽坂真言：日野 聡天王寺恵：水中雅章九条威月：榎木淳弥姫島正夫：子安武人☆主題歌オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」☆公式サイト：https://hanakimi-anime.com/☆公式SNSX（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）☆コピーライト：©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 ※画像ご使用の際は必ずご記載ください。☆原作情報「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。