【岡山大学】内閣府主催のデジタル田園健康特区フォーラム「未来へつなぐ、地域×デジタルの最前線in吉備中央」に那須保友学長らが登壇

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年1月23日、内閣府が主催するデジタル田園健康特区フォーラム「未来へつなぐ、地域×デジタルの最前線in吉備中央」に、那須保友学長と櫻井淳岡山大学病院副病院長（デジタル田園健康プロジェクト担当）、学術研究院医歯薬学域上田浩平助教（特任）が登壇しました。



国家戦略特区の一つである「デジタル田園健康特区」に国から指定を受けた岡山県吉備中央町・石川県加賀市・長野県茅野市の3市町は、地域の健康づくりや暮らしの質向上に向けた全国のモデル地域として、デジタル技術を活用した医療・健康分野をはじめとする実証やサービス展開を進めており、本フォーラムは自治体や事業者による先進事例の共有や意見交換を通じて、地域に根ざした健康づくりの可能性と今後の展望を探る目的で開催され、現地参加・オンライン参加をあわせて380人以上の参加者がありました。



那須学長と櫻井副病院長は、それぞれ吉備中央町の総括アーキテクト、補佐アーキテクトに就任しており、当日は、加賀市・茅野市のアーキテクトらと共にパネルディスカッションに登壇し、健康・医療分野をはじめとした地域の課題解決に向け、それぞれの区域での取り組みや成果、課題を踏まえ各地域が目指す将来像等について住民視点で議論を行いました。



上田助教からは「吉備中央町の救急医療～現状と未来～」の演題で講演があり、救急車を受け入れる病院が無い吉備中央町における救急搬送時の課題とその解決策としての救急救命士の処置支援、救急車両内からのエコー映像伝達という規制改革に向けた取り組みについての紹介がありました。



また、会場では、デジタル田園健康特区に関する企業・団体のブース出展もあり、本学からは、実際に吉備中央町で活動している医学部保健学科の学生、教員らがきびアプリの普及活動に関するポスター発表を行いました。



デジタル田園健康特区での取り組みも、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」とのシナジーを最大限に生かし、地域に根付いたCommunity healthの実現に向けて、全学を挙げて強力に推進しています。これからもさらに、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の取り組みを通じて、地域の医療イノベーションに貢献します。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

吉備中央町での救急医療の取り組みについて講演する上田助教

パネルディスカッションに登壇する那須学長、櫻井副病院長

医学部保健学科ブースでのポスター発表

賑わいを見せる事業者ブース

◆参 考

・スーパーシティ・デジタル田園健康特区

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/openlabo/supercitycontents.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】岡山県吉備中央町が「国家戦略特別区域（デジタル田園健康特区）」に指定されました。～国立大学法人岡山大学が参画～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000601.000072793.html

・【岡山大学】「デジタル田園健康特区」事業構想等を通じた地域課題解決の先駆的モデル構築に向け、吉備中央町と連携・協力に関する協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000639.000072793.html

・【岡山大学】デジタル田園健康特区においてアカデミアが果たす役割とは ～那須保友理事・副学長が内閣府主催「スーパーシティ・スマートシティフォーラム」で講演～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000901.000072793.html

・【岡山大学】病院前緊急搬送補助システム及び母子保健DX事業の全国展開、並びにデジタル田園都市国家構想関連事業への協業に向けた戦略的パートナーシップに係る協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000953.000072793.html

・【岡山大学】救急救命士のための超音波検査セミナーを実施しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001149.000072793.html

・救急車内で救急救命士による超音波検査 規制緩和へ向けた実証実験を行いました

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/news/detail475.html

・【岡山大学】地方創生などを推進する岡田直樹内閣府特命担当大臣らに岡山大学の取り組みを説明しました～吉備中央町視察

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001618.000072793.html

・【岡山大学】デジタル田園健康特区 吉備中央町 規制緩和提案達成 第1号 ～妊娠糖尿病妊婦の産後フォローの明確化「妊婦健診を踏まえた予防的介入検査の実現と産後ケアの充実」～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001641.000072793.html

・【岡山大学】スーパーシティ国家戦略特区とデジタル田園健康特区における関係大学連携「共生型連合体構想」の構築に向けて～山梨大学との意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001815.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html

・【岡山大学】「共生型連合体」の第1回個別ミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002780.000072793.html

・【岡山大学】共生型連合体全体会議を大阪公立大学で開催～大学間連携による地域課題解決と新たな地方創生の方策を議論～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003712.000072793.html

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 病院研究推進課

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7982

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15060.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)