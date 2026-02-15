Shopifyストアに画像ギャラリー（イメージグリッド）を追加できるアプリ「シンプル画像ギャラリー｜お手軽フォトグリッド」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が「シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示」をリリースしました。

「シンプル画像ギャラリー｜お手軽フォトグリッド」は、ホームやコレクション、商品ページなど 任意のページにデザイン性の高い画像ギャラリー（イメージグリッド）を追加できるアプリです。

コード不要で、レイアウトや画像比率、余白、ホバーエフェクト、オーバーレイなどを調整できるため、ビジュアル重視のストアでも “らしさ” を崩さずに、スタイリッシュな見せ方を実現できます。

月額 ＄2.99 で利用でき、7日間の無料体験もあります。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルな画像ギャラリーアプリです。

▼「シンプル画像ギャラリー｜お手軽フォトグリッド」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-151-image-grid-app?locale=ja

▼「シンプル画像ギャラリー｜お手軽フォトグリッド」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-151-ur-image-grid-app/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■ 「シンプル画像ギャラリー｜お手軽フォトグリッド」について

シンプル画像ギャラリー｜お手軽フォトグリッド

シンプル画像ギャラリー｜お手軽フォトグリッドは、ホーム・コレクション・商品ページなど任意のページに、デザイン性の高い画像ギャラリー（イメージグリッド）を追加できるノーコードアプリです。

レイアウトや画像比率、余白、ホバーエフェクト、オーバーレイなどを細かく調整でき、ビジュアル重視のストアでも世界観を崩さず、洗練された見せ方を実現できます。

■ ノーコードで画像ギャラリーを挿入できるPC（左）とスマホ（右）での表示例

テーマエディタからアプリブロック（またはアプリセクション）として追加するだけで、コード編集なしで画像ギャラリーを表示できます。

トップページの特集エリアや、コレクションページの雰囲気づくり、商品ページでの使用シーン紹介など、さまざまな用途に活用可能です。

■ 様々なレイアウトを設定できるレイアウトごとの表示例

複数のグリッドレイアウトから選択でき、画像の並び方や印象を自由に調整できます。

写真の構図やブランドトーンに合わせて最適なレイアウトを選ぶことで、同じ画像でも伝わり方を変えられます。

■ 様々なデザインの画像ギャラリーを挿入できるデザインごとの表示例

画像比率や画像間の余白（ギャップ）を調整し、ストアデザインに自然に馴染むギャラリーを作成できます。

余白を意識したレイアウトにすることで、画像がより美しく見え、ストア全体の印象をワンランク引き上げます。

■ ホバー時のデザインを変更できるホバー時のデザインの表示例

画像にマウスを乗せた際のホバーエフェクトやオーバーレイ表示を設定できます。

PC での閲覧体験をリッチにし、クリック誘導やブランドイメージの演出にも効果的です。

■ 1クリックでテーマに追加できるアプリ管理画面とアプリブロックが追加されたテーマ編集画面

アプリをインストール後、テーマエディタからワンクリックでギャラリーを追加できます。

導入から公開までの流れがシンプルで、「まずは設置して、テーマ上で調整する」といった運用もしやすく、初めての方でも安心して利用できます。

▼株式会社UnReact 会社概要

- Shopifyで画像ギャラリーを表示する方法を5つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/fafcd627863a04b25733)- Shopify に画像ギャラリーを表示できるアプリ10選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/tqch3utfl4)- Shopifyに画像ギャラリーを表示する方法は？おすすめアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-image-gallery)- 【2026年】Shopifyの画像ギャラリーアプリ14選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-image-gallery-app-14-selection)- Shopifyストアに画像ギャラリーを表示できるアプリを徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-151-ur-image-grid-app/guide)

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/