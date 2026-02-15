【3月7日】一般社団法人UNIVA、インクルーシブ教育領域最大級のイベント「ふつうの日」第2回を開催！

一般社団法人UNIVA

一般社団法人UNIVAは、昨年、行政・学校関係者など400名強の方にご参加いただいたインクルーシブ教育イベント「ふつうの日」第2回を、2026年3月7日（土）に品川にて開催いたします。



第2回となる今回は乙武洋匡さん・文部科学省で学習指導要領の改訂に取り組んでいる栗山和大さんなど多様なゲストをお迎えし、参加者の皆さまと一緒に、「ふつう」とはなにか？インクルージョンをどう実現できるか？を考えていきます。

さらに、公教育の「ふつう」アップデートの実践事例の紹介に加え、地域や企業を含めたインクルーシブなモデル構築といった今後の展開可能性についても議論。

教育関係者もそうでない方も、どなたでもお楽しみいただける内容となっています。

参加申込・イベント詳細はこちら :https://univa202603.peatix.com

■ イベント概要

日時

3月7日（土）11:00-17:00

会場

品川フロントビル会議室（東京都港区港南2-3-13 品川フロントビルB1階）

※2部構成のうち、第1部はオンラインでも配信いたします

定員

会場230名・オンライン300名

アクセシビリティ

・手話通訳

・UDトーク（修正あり）による字幕表示

・アクセシブルトイレ（会場と同じフロア）

・キッズスペース（保育士はおりません）

※そのほか合理的配慮が必要な方はお申込み時にご連絡ください。

■ コンテンツ紹介

第1部（パネルディスカッション）11:00-12:45

第1部では乙武洋匡さん・文部科学省で学習指導要領の改訂に取り組んでいる栗山和大さんなど多様なゲストをお迎え。2030年度全面実施の次期学習指導要領改訂を踏まえ、「多様性の包摂」の学校現場実装と社会における実現をテーマにディスカッションします。

登壇者

- 乙武 洋匡 氏（作家）- 栗山 和大 氏（文部科学省 初等中等教育局 教育課程企画室長）- 生田 研一 氏（神奈川県横須賀市 副教育長）- 森村 美和子 氏（東京都狛江市立狛江第三小学校）- 東 佳実 氏（NPO法人ちゅうぶ）- 龍治 玲奈 氏（一般財団法人社会変革推進財団：SIIF）- 野口 晃菜（一般社団法人UNIVA 理事）

ファシリテーター

- 山内 泰（一般社団法人UNIVA / 東大先端研 社会包摂システム分野）【パネル前半】学習指導要領を踏まえた議論【パネル後半】学校と社会の接続

第2部（分科会）14:00-16:15

第2部では、2会場に分かれて合計4つの分科会を開催。興味関心に合わせてご参加いただけます。

※第2部はオンライン配信はございません



Part1

- 分科会１.：自治体推進事例（事例：神奈川県・埼玉県戸田市・東京都国立市）- 分科会２.：社会モデル授業体験

Part2

- 分科会３.：地域と学校の新しいモデルづくりに向けて- 分科会４.：学校推進事例（事例：井手やまぶき支援学校・狛江市立狛江第三小学校）【分科会１.】教育委員会を中心にした推進事例の紹介【分科会２.】「ふつうアップデート」授業の体験【分科会３.】地域や企業と連携した展開可能性を議論【分科会４.】学校現場での推進事例の紹介

インクルージョン領域の第一人者である多様なゲストと、学校教育や地域の「ふつう」を考えるまたとない機会です。皆さまのご参加をお待ちしております。

チケットは「Peatix」にて好評販売中。下記ボタンからアクセスいただけますので、ぜひチェックしてみてください。

参加申込・イベント詳細はこちら :https://univa202603.peatix.com

主催：一般社団法人UNIVA

助成：日本財団・Soil x Policy Fund

※イベント内容・時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。

一般社団法人UNIVA

UNIVAは、多様な人／組織がまざる機会と仕組みの創出を通じて、多様な人が価値共創できる「ユニバーサル・イノベーション・エコシステム」の構築を目指す集団です。現在は、人口減少下における地域価値共創モデルの構築と政策共創支援、インクルーシブ教育を起点にした教育OSのアップデートなどの取組を展開しています。

・所在地：福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

・代表理事：石原 誠太

・Webサイト：https://univa.or.jp/