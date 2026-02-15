【国内最多規模】オンライン英会話「ネイティブキャンプ」、ユーザー数380万人を突破。「回数無制限」と「AI学習」の相乗効果で支持拡大

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、2026年2月15日（日）、ユーザー数が国内オンライン英会話業界で最多規模となる380万人を突破いたしました。

■本件のポイント（サマリー）

・実績： ユーザー数が380万人を突破（2026年2月時点）。国内オンライン英会話サービスとして最大規模の利用基盤を確立。

・背景： 「レッスン回数無制限・予約不要」による圧倒的なコストパフォーマンスとタイムパフォーマンスが、現代の学習ニーズに合致。

・要因： オールインワン英語学習アプリ「NC×AI」の導入により、対人レッスンとAI学習のハイブリッド利用が進み、より手軽な学習習慣が定着。

■380万人に選ばれる理由：タイパ・コスパ重視の「無制限・予約不要」モデル

ネイティブキャンプが多くの支持を集める最大の理由は、業界独自の「レッスン回数無制限・予約不要」というサービス設計にあります。

・回数無制限（定額制）：1日に何度でもレッスン受講が可能。短期間で圧倒的なアウトプット量を確保できるため、「英語漬け」環境を日本にいながら実現できます。

・予約不要（今すぐレッスン）：事前予約の手間を排除。最短1タップでレッスンを開始できるため、スキマ時間を有効活用したいビジネスパーソンや学生に最適です。

この柔軟な学習スタイルが、従来の英会話スクールにハードルを感じていた層や、コストパフォーマンス・タイムパフォーマンス（タイパ）を重視する層に定着し、ユーザー数の拡大を牽引しました。

■AI技術で進化する英語学習：「NC×AI」によるハイブリッド学習

近年、特筆すべき成長要因となっているのが、AI技術を活用した学習体験の進化です。オールインワン英語学習アプリ「NC×AI（エヌシー・エーアイ）」は、対人レッスンの心理的ハードルを解消し、予習・復習の効率を最大化しました。

・AI英会話機能： 講師相手だと緊張してしまう初心者でも、AI相手に気兼ねなくスピーキング練習が可能。

・自律学習の最適化：アプリひとつで英語4技能を網羅的にトレーニングでき、スキマ時間での学習効率が格段にアップ。

■ユーザー数380万人達成記念キャンペーン

380万人突破を記念し、これから英語学習を始める方を応援するキャンペーンを実施します。

・特典： 新規登録者にレッスンの予約で使用できる1,000円分のコインをプレゼント

・対象： キャンペーン期間中に新規会員登録された方

・登録URL：

登録URL :https://nativecamp.net/register

■ネイティブキャンプの特徴（7つのNo.1）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは、第三者機関による調査において【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の全7項目で1位を獲得しています。(*)

サービス概要

・サービス名： ネイティブキャンプ英会話

・レッスン形式：ネイティブスピーカーとのオンライン英会話（回数無制限・予約不要）

・対応デバイス：パソコン、スマートフォン、タブレット（iOS/Androidアプリ対応）

・講師陣：世界140ヵ国以上、15,000名以上のバラエティ豊かな講師

・教材： カランメソッドを含む32,000以上の豊富な教材

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

*

調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日：2025/3/14

調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）

調査方法：デスクリサーチ

調査会社：株式会社セイシン総研

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media